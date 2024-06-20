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    Испания — Италия. Прогноз и ставка на тоталы (к. 2.25) на Евро-2024 20 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Италия
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    Альваро Мората
    20 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Испания и Италия. Начало игры — в 22:00 мск. Испания — Италия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа B 20 Июня 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 22:00 Италия

    Италия

  • Рим
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    Испания

    Турнирное положение: Испанцы выдали отличный старт на турнире. Первый матч команда завершила победой над Хорватией (3:0).

    При этом Испания победила в 3 своих последних поединках. Причем в них «Фурия Роха» настреляла 13 мячей.

    Испания — Италия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в контрольных поединках испанцы выглядели весьма прилично. В последнем спарринге команда разгромила Северную Ирландию (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Испания победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Откровенно слабые андоррцы были разгромлены (5:0). А вот контрольный матч с Бразилией завершился мировой (3:3).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Симон — Карвахаль, ле Норман, Начо, Кукурелья — Фабиан Руис, Родри, Педри — Ямаль, Мората, Уильямс.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: стартовая виктория явно порадовала игроков и тренерский штаб. Да и потенциально «Фурия Роха» способна побороться за победу на Евро.

    Матчи с Италией для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Испания выиграла 3 раз при 2 паритетах.

    Очевидно, что испанцы будут действовать первым номером. Да и в двух последних очных встречах они обыграли итальянцев.

    Италия

    Турнирное положение: У итальянцев старт на чемпионате Европы не особо задался. Поединок с Албанией вышел победным (2:1), но оставил много вопросов.

    При этом в контрольных матчах «Скуадра Адзурра» смотрелась весьма прилично. Да и не проигрывает Италия еще с октября прошлого года.

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    • Последние матчи: Итальянцы весьма надежны в обороне. В 4 последних матчах команда пропустила всего 1 мяч.

    Вот только поединок с Турцией завершился сухим паритетом. Зато Эквадор был обыгран довольно уверенно (2:0).

    Итальянцы традиционно имеют прекрасный подбор игроков. Да и в двух своих последних поединках подопечные Лучано Спаллетти выиграли.

    Не сыграют: троавмированных нет.

    Ориентировочный состав: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко — Жоржиньо, Барелла — Фраттези, Пеллегрини, Кьеза — Скамакка.

    Состояние команды: Состав команды по именам выглядит не столь грозно. Однако наличие несколько опытных мастеров явно поможет итальянцев.

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    Притом, что Италия уже 8 лет не может обыграть испанцев. Правда, 3 года назад итальянцы были сильнее «Фурии Рохи», но успех им принесла серия пенальти.

    В 5 своих последних матчах Италия добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Несомненно, в этом поединке номинальные гости будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и выводы из ошибок первого тура Спаллетти уж точно сделает.

    Статистика для ставок

    • Испания выиграла в 3 своих последних матчах

    • Италия уже 8 лет не обыгрывает испанцев

    • Итальянцы выиграли в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

    Прогноз: Испанцы весьма неплохо атакуют, к тому же мотивированы досрочно выйти в плей-офф.

    Обе команды не собираются отсиживаться в тылах, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 3.18

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    Испания — Италия. 20 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Испания и Италия. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Испания — Италия с коэффициентом 2.25.
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