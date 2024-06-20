Испания
Италия
Испания
Турнирное положение: Испанцы выдали отличный старт на турнире. Первый матч команда завершила победой над Хорватией (3:0).
При этом Испания победила в 3 своих последних поединках. Причем в них «Фурия Роха» настреляла 13 мячей.
Испания — Италия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в контрольных поединках испанцы выглядели весьма прилично. В последнем спарринге команда разгромила Северную Ирландию (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Испания победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Откровенно слабые андоррцы были разгромлены (5:0). А вот контрольный матч с Бразилией завершился мировой (3:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Симон — Карвахаль, ле Норман, Начо, Кукурелья — Фабиан Руис, Родри, Педри — Ямаль, Мората, Уильямс.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: стартовая виктория явно порадовала игроков и тренерский штаб. Да и потенциально «Фурия Роха» способна побороться за победу на Евро.
Матчи с Италией для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Испания выиграла 3 раз при 2 паритетах.
Очевидно, что испанцы будут действовать первым номером. Да и в двух последних очных встречах они обыграли итальянцев.
Италия
Турнирное положение: У итальянцев старт на чемпионате Европы не особо задался. Поединок с Албанией вышел победным (2:1), но оставил много вопросов.
При этом в контрольных матчах «Скуадра Адзурра» смотрелась весьма прилично. Да и не проигрывает Италия еще с октября прошлого года.
Последние матчи: Итальянцы весьма надежны в обороне. В 4 последних матчах команда пропустила всего 1 мяч.
Вот только поединок с Турцией завершился сухим паритетом. Зато Эквадор был обыгран довольно уверенно (2:0).
Итальянцы традиционно имеют прекрасный подбор игроков. Да и в двух своих последних поединках подопечные Лучано Спаллетти выиграли.
Не сыграют: троавмированных нет.
Ориентировочный состав: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко — Жоржиньо, Барелла — Фраттези, Пеллегрини, Кьеза — Скамакка.
Состояние команды: Состав команды по именам выглядит не столь грозно. Однако наличие несколько опытных мастеров явно поможет итальянцев.
Притом, что Италия уже 8 лет не может обыграть испанцев. Правда, 3 года назад итальянцы были сильнее «Фурии Рохи», но успех им принесла серия пенальти.
В 5 своих последних матчах Италия добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Несомненно, в этом поединке номинальные гости будут активно искать шансы у ворот оппонента. Да и выводы из ошибок первого тура Спаллетти уж точно сделает.
Статистика для ставок
- Испания выиграла в 3 своих последних матчах
- Италия уже 8 лет не обыгрывает испанцев
- Итальянцы выиграли в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.
- 2.26Германия — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.17Шотландия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Хорватия — Албания: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: Испанцы весьма неплохо атакуют, к тому же мотивированы досрочно выйти в плей-офф.
Обе команды не собираются отсиживаться в тылах, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 3.18