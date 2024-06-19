Дневник Евро. Бутсы Супер Марио, голешник Шакири и слабая Хорватия

В среду, 19 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись три матча группового этапа. Сборная Хорватии упустила победу во встрече с Албанией (2:2), а Германия всухую обыграла Венгрию (2:0), а сборные Шотландии и Швейцарии поделили очки (1:1). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием игрового дня стал досрочный выход немецкой сборной в плей-офф чемпионата Европы 2024-го года.

Сейчас Германия — самая мощная команда на Евро-2024, как по игре, так и по результатам — это факт. «Бундестим» крушит соперников одного за другим, бьет рекорды и забирает матчи. Сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024 после победы над Венгрией во 2-м туре группового этапа (2:0).

Первый гол в матче забил полузащитник Германии Джамал Мусиала на 22-й минуте встречи. Игрок попал точно под перекладину ворот после отличной передачи Илкая Гюндогана. На 67-й минуте встречи забил гол и сам Гюндоган. Игрок нанес хладнокровный удар в правый угол ворот — 2:0.

Джамал Мусиала globallookpress.com

У Германии есть несколько козырей в рукаве. Например, полузащитник сборной Джамал Мусиала забивает в каждом матче и выглядит настоящим лидером.

«Он (Мусиала) блестяще сыграл в обоих матчах. И дело не в том, что он забил два гола, а в том, что в любой ситуации, когда мы атакуем, сопернику против него сложно защищаться. Для Джамала важно не поддаваться давлению, а просто использовать свои возможности для выхода один на один в атакующих ситуациях. Он должен просто играть, как на маленьком поле, где бы он ни был, в Германии или Англии, это не имеет значения.

Он должен просто играть в футбол со своими друзьями. Он не должен думать о давлении, он просто великолепно играет в футбол», — сказал главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман пресс-службе УЕФА после победы над Венгрией (2:0).

В последнем матче группового этапа Евро-2024 сборная Германии встретится со Швейцарией, которая продолжает вести ожесточенную борьбу за прямой выход из группы А в плей-офф турнира. Игра состоится 23-го июня в 22:00 мск.

Герой дня

Нет, это не Джамал Мусиала, но тоже из сборной Германии. Игрок, который буквально переживает вторую молодость и является настоящим капитаном национальной команды — 33-летний полузащитник Илкай Гюндоган.

Именно он был 1-й скрипкой «бундестим» в матче против сборной Венгрии (2:0) на групповом этапе Евро-2024. Гюндоган отлично выступает в чужой штрафной, это уже не 1-й раз, когда Илкай начинает голевую атаку сборной Германии. К тому же, Гюндоган здорово справляется с ролью «десятки», соединяя полузащиту и нападение национальной команды.

Илкай Гюндоган globallookpress.com

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман после матча с Венгрией также отметил вклад Гюндогана в результаты команды.

«Он много работал, общался с нами вне игры, старался направлять партнёров и контролировать ход игры. Это очень умный игрок, мы во многом полагаемся на него. Он был капитаном "Манчестер Сити", выигравшего свой чемпионат, и являлся одним из его лучших игроков. Мы все лишь немного подталкиваем его, так как знаем, какой он внутри», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

После матча сам Гюндоган неожиданно заявил, что сборная Германии не показала свою лучшую игру. Кажется, что сборная доминировала, хоть и венгерская команда играла довольно смело.

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«Я больше всего рад нашей победе и приятным словам Юлиана Нагельсмана. Надеюсь, что мы и дальше будем вызывать у всех эйфорию и вдохновение. Сам я ощущаю доверие тренеров, игроков и всего персонала, а также чувствую себя очень комфортно в команде, что очень хорошо. Мне стало намного проще играть на поле. В прошлом году наши результаты были непростыми, что делает начало этого турнира ещё более особенным — не только для меня, но и для всех моих партнёров по сборной.

Сегодняшний матч представил нас в той ситуации, в которой мы должны оказаться. Временами соперник был хорош. Но и с нашей стороны была не самая лучшая игра, тем не менее это именно тот матч, в котором нужно сыграть как можно раньше. Мы готовимся к предстоящим матчам и понимаем, что само к нам ничего не придёт», — сказал Гюндоган.

Неудачник дня

Защита сборной Хорватии в нужные моменты сыграла далеко не лучшим образом. Пока что команда разочаровывает на этом турнире. Защитник национальной команды Йошко Гвардиол провел очередной невзрачный матч, игрока будто подменили. В 1-м матче защитник провалился на позиции крайнего игрока обороны, а в этом поединке сыграет не лучшим образом уже на своей привычной позиции центрального защитника.

Йошко Гвардиол (слева) — неудачник игрового дня globallookpress.com

К тому же, другой центр обороны Хорватии Йосип Сутало тоже чудил. Именно от него мяч отрикошетил и вылетел на «расстрельную» позицию на 90+5-й минуте, в тот самый момент, когда сборная Албании сравняла счет (2:2).

«Матч Хорватия — Албания — невероятный по драматургии, но хорваты разочаровывают, если говорить и о скорости, и о качестве игры. Единственный, кто действительно тащит команду, — Матео Ковачич. У албанцев команда более голодная, но состав скромный. В общем, я не удивлюсь, если из группы не выйдут ни те, ни другие», — сказал комментатор Okko Владимир Стогниенко.

Последний шанс сборной Хорватии сделать попытку выйти из группы на Евро-2024 будет 24-го июня. В тот день команда встретится с очень мощной Италией. Главный тренер сборной Златко Далич и лидер Лука Модрич выразили надежду на положительный исход в 3-м туре группового этапа, но получится ли у хорватов по-настоящему проявить себя? Большой вопрос...

Гол дня

Самым лучшим голом игрового дня Евро-2024 признаем забитый мяч полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири в матче 2-го тура группового этапа с Шотландией (1:1).

Это случилось на 26-й минуте. Крайний защитник сборной Шотландии Энтони Рэлстон получил мяч и понял, что ему некуда отдавать передачу. Игрок принял решение пнуть в сторону центрального защитника, но сделал это крайне неудачно. Мяч катился мимо игроков сборной Шотландии, а полузащитник Швейцарии Шакири тут как тут.

Момент гола Джердана Шакири globallookpress.com

Футболист даже не стал размышлять, что делать с мячом и в касание зарядил по воротам, попав точно в «девятку». Голкипер шотландцев Ангус Ганн точно не ожидал такого развития событий и оказался не у дел.

Календарь и таблица Евро-2024

После этого мяча Швейцария еще дважды поразила ворота соперника, но оба гола были отменены из-за офсайда. У команды так и не получилось выйти вперед, швейцарцы потеряли драгоценные 2 очка.

Сейв дня

Лучшее спасение игрового дня случилось в 1-м тайме матча Германия — Венгрия (2:0).

На 26-й минуте встречи арбитр назначил опасный штрафной удар не далеко от ворот Германии. Игрок сборной Венгрии решил совершить прямой удар по воротам и это было очень опасно.

Голкиперу «бундестим» Мануэлю Нойеру пришлось показывать свои акробатические навыки, чтобы дотянуться и поймать мяч, который летел точно в девятку ворот. Пока что Нойер в полном порядке, ни про какую конкуренцию с Марк-Андре тер Стегеном говорить пока не приходится, основной голкипер Германии — один из лучших на этом турнире. Стоит отметить, что после шикарного сейва Нойер следом вытащил практически с ленточки ворот, выбив мяч ногой.

Сейв Мануэля Нойера globallookpress.com

Ближе к концу 1-го тайма голкипер Германии снова вытащил, но именно тот сейв на 26-й минуте точно является лучшим в рамках игрового дня. Всего в матче с Венгрией Нойер совершил 3 спасения.

Цифры дня

Этот игровой день был полон рекордами и другими интересными цифрами. К примеру, полузащитник сборной Германии Тони Кроос сделал 124 точные передачи в матче с Венгрией (2:0) — это 2-й показатель в истории Евро, больше только у экс-полузащитник Испании Хави (127 передач). В том матче Кроос сделал 56 передач вперед, когда испанец только 20 таких пасов.

К тому же, хавбек сборной Германии Джамал Мусиала стал 2-м самым молодым игроком Евро, который забивал в первых 2-х матчах на турнире. На 1-й позиции по этому показателю — Ференц Бене, который в 19 лет забил 2 гола в первых встречах Евро за сборную Венгрии в 1964-м году.

И снова Германия. Вратарь немецкой сборной Мануэль Нойер делит 1-е место по вратарскому рекорду на Евро с Джанлуиджи Буффоном по количеству матчей на турнире (17). В следующем матче основной голкипер Германии побьет рекорд итальянца.

Полузащитник Хорватии Лука Модрич стал 3-м игроком в Европе по количеству матчей, проведенных за национальную команду. Игрок провел за хорватскую сборную 177 матчей. Больше сыгранных встреч только у экс-защитника Испании Серхио Рамоса и нападающего Португалии Криштиану Роналду.

Лука Модрич globallookpress.com

Неприятная цифра. УЕФА оштрафовала сборную Албании на 37 375 евро за непристойное поведение фанатов во время матча с Италией. Национальная команда наказала по 4-м пунктам — «провокационное сообщение» фанатов, бросание предметов, использования фейерверков и «вторжение на игровое поле».

Кадр дня

Забавное наблюдение — вингер сборной Албании Ясир Асани вышел на поле в матче с Хорватии в бутсах, которые были расписаны в стиле Super Mario. К слову, это помогло полузащитнику отличиться уже на 11-й минуте встречи. Асани подал в штрафную точно на Казима Лаци, который поразил ворота и открыл счет.

Бутсы Ясира Асани в стиле Супер Марио globallookpress.com

Если внимательно рассматривать бутсы Асани, то на левой ноге у игрока изображен культовые персонаж Марио, который вроде как подпрыгнул в воздух после того, как наступил на черепаху. На правой ноге Асани был изображен брат того Марио — Луиджи, который является преступником в знаменитой игре.

В прошлый игровой день бутсами отличился игрок сборной Австрии Романо Шмид, который заказал специальные именно к Евро-2024. Это, казалось бы, обычные бутсы фирмы Adidas, но на них написаны инициалы футболиста.

Бутсы Тони Крооса globallookpress.com

Впрочем, есть игрок, который, напротив, десятилетием играет только в одной модели бутс фирмы Adidas Adipure — это полузащитник сборной Германии Тони Кроос. К слову, эта модель уже снята с производства, но игрок продолжает раздавать передачи и быть одним из лучших в мире по этому показателю. Если это работает, то зачем что-то менять?