Шотландия — Швейцария: счет матча 1:1, обзор голов

не смогла обыграть(1:1) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол забили шотландцы на 13-й минуте. Полузащитник команды Скотт Мактоминей отличился благодаря рикошету — 1:0.

Швейцария смогла сравнять счет на 26-й минуте, отличился полузащитник Джердан Шакири. Игрок воспользовался грубой ошибкой футболиста соперника — 1:1.

Швейцария забила еще 2 гола в ворота Шоландии, но они были отменены. Сначала Дэн Ндойе отличился на 33-й минуте, но арбитр зафиксировал офсайд, а потом Бреел Эмболо также забил гол, но рефери поднял флаг.

Футбол. Евро-2024. Группа A Шотландия — Швейцария 1:1 Голы: 1:0 Скотт МакТоминай (13'), 1:1 Шердан Шакири (26') Шотландия: Ангус Ганн, Энтони Ралстон, Джек Хендри, Грант Хэнли, Киран Тирни (Скотт Маккена, 61'), Эндрю Робертсон, Скотт МакТоминай, Билли Гилмор (Кенни Маклин, 79'), Каллум Макгрегор, Джон МакГинн (Райан Кристи, 90'), Че Адамс (Лоуренс Шанклэнд, 90') Швейцария: Ян Зоммер, Сильван Видмер (Леонидас Стергиу, 86'), Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Михел Эбишер, Гранит Джака, Ремо Фройлер (Венсан Сьерро, 75'), Дан Ндой (Зеки Мохамед Амдуни, 86'), Рубен Варгас (Фабиан Ридер, 75'), Шердан Шакири (Брил Эмболо, 60') Предупреждения: Рикардо Родригес (31'), Скотт МакТоминай (51'), Скотт Маккена (68'), Джон МакГинн (71'), Венсан Сьерро (86')

После этого матча Швейцария занимает 2-е место в группе А Евро-2024 с 4 очками в активе. В следующем матче команда встретится с Германией 23-го июня.

Шотландия располагается на 3-й позиции в своей группе с 1-м набранным баллом. В следующем поединке сборная сыграет против Венгрии 23-го числа.