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    Гол и ассист Гюндогана обеспечил сборной Германии победу над Венгрией

    Германия — Венгрия: счет матча 2:0, обзор голов

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    Германия всухую обыграла Венгрию (2:0) в матче группового этапа Евро-2024.

    Илкай Гюндоган — полузащитник сборной Германии
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    Илкай Гюндоган — полузащитник сборной Германии

    В составе немецкой сборной 1-й гол забил полузащитник Джамал Мусиала на 22-й минуте. Игрок отреагировал на прострел от Илкая Гюндогана и забил гол — 1:0.

    На 67-й минуте Германия удвоила свое преимущество. Капитан национальной команды получил передачу и хладнокровно ударил в правый угол ворот.

    Футбол. Евро-2024. Группа A
    Германия — Венгрия 2:0
    Голы: 1:0 Джамал Мусиала (22'), 2:0 Илкай Гюндоган (67') Германия: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Жонатан Та, Максимилиан Миттельштадт, Роберт Андрих (Эмре Джан, 72'), Тони Кроос, Джамал Мусиала (Крис Фюрих, 72'), Илкай Гюндоган (Дениз Ундав, 84'), Флориан Вирц (Лерой Зане, 58'), Кай Хаверц (Никлас Фуллкруг, 58') Венгрия: Петер Гулачи, Милош Керкез (Жолт Надь, 75'), Бендегуз Болла (Мартин Адам, 75'), Мартон Дардаи, Вилли Орбан, Аттила Фиола, Доминик Собослаи, Роланд Шаллаи (Кевин Чобот, 88'), Андраш Шефер, Адам Надь (Ласло Кляйнхайслер, 64'), Барнабаш Варга (Даниэль Газдаг, 88') Предупреждения: Барнабаш Варга (22'), Антонио Рюдигер (27'), Максимилиан Миттельштадт (89')

    После этого матча сборная Германии занимает 1-е место в группе А с 6-ю очками в активе. В следующим поединке команда сыграет против Швейцарии 23-го июня.

    Венгрия располагается на последней 4-й строчке без набранных очков. В следующем матче команда встретится с Шотландией 23-го числа.

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