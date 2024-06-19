Хорватия — Албания: счет матча 2:2 (0:1), обзор голов

В матче второго тура в группе В на чемпионате Европы по футболуне смогла победить— 2:2.

На 11-й минуте албанцы смогли открыть счет после точного удара полузащитника чешской «Спарты» Казима Лачи с передачи Ясира Асани.

Хорваты смогли отыграться только в середине второго тайма, на 74-й минуте. Вышедший на замену незадолго до этого Анте Будимир отдал точный пас Андре Крамаричу и тот неотразимо пробил мимо Томаша Стракошы.

А еще через две минуты Хорватия забила второй мяч в результате автогола полузащитника немецкого «Дармштадта» Клауса Гясуля.

А уже в добавленное время антигерой матча Гясуля принес очко сборной Албании, пробив из пределов штрафной.

Футбол. Евро-2024. Группа B Хорватия — Албания 2:2 Голы: 0:1 Казим Лячи (11'), 1:1 Андрей Крамарич (74'), 2:1 Клаус Гясула (автогол) (76'), 2:2 Клаус Гясула (90 + 5') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Иван Перишич (Борна Соса, 84'), Лука Модрич, Марсело Брозович (Марио Пашалич, 46'), Матео Ковачич, Ловро Майер (Лука Сучич, 46'), Бруно Петкович (Анте Будимир, 69'), Андрей Крамарич (Мартин Батурина, 84') Албания: Томас Стракоша, Берат Джимсити, Арлинд Айети, Эльсеид Хюсай, Недим Байрами, Казим Лячи (Клаус Гясула, 72'), Ясир Асани (Таульянт Сефери, 64'), Кристьян Аслани, Юльбер Рамадани (Арбер Ходжа, 85'), Марио Митай, Рею Манай (Мирлинд Даку, 85') Предупреждения: Эльсеид Хюсай (77'), Ивица Ивушич (87'), Мирлинд Даку (90 + 4'), Клаус Гясула (90 + 7')

Календарь и таблица Евро-2024

В третьем туре Хорватия сыграет с Италией, а Албания с Испанией. Оба матча пройдут 24 июня.