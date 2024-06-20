Словения
Сербия
Словения
Словенцы на данный момент занимают 3-е место в группе. У команды одно набранное очко.
Ранее Словения встречалась с Данией. Команде пришлось отыгрываться по ходу матча, но в итоге была зафиксирована ничья.
Словения — Сербия: коэффициенты букмекеров
Словенцы в 2024 году радуют своих поклонников. Команда еще ни разу не проигрывала.
Всего в этом году было сыграно 5 встреч. В июне Словения провела три матча, одержав одну победу.
Ян Облак — Эрик Янжа, Яка Бийол, Ваня Дркушич, Жан Карничник — Тими Элшник, Петар Стоянович, Адам Гнезда-Черин, Ян Млакар — Андраж Шпорар, Беньямин Шешко
В первой встрече с Данией словенцы все-таки добились положительного результата. Хотя в первом тайме Словения ни разу не попала в створ, но после перерыва стала чаще контролировать мяч.
Последний раз Словения играла на чемпионате Европы 24 года назад. Команда надеется выйти из группы, хотя это будет сложно. Но победа в ближайшем матче повысит шансы словенцев на попадание в плей-офф.
Сербия
Сербия на данный момент замыкает таблицу. У команды ни одного очка. Стартовый матч на Евро-2024 с Англией оказался проигрышным.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Сербия в июне перед началом Евро-2024 сыграла два матча. Команда уступила Австрии (1:2), а также разгромила сборную Швеции со счетом 3:0.
В стартовом матче ЧЕ в Германии Сербия дала достойный бой Англии. Но очки завоевать не удалось. Англичане быстро открыли счет и затем спокойно довели матч до победы.
Филип Костич (травма).
Предраг Райкович — Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхинья Павлович — Андрия Живкович, Неманья Гудель, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Филип Младенович — Душан Влахович, Лука Йович
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Сербы рассчитывают исправить положение в таблице. Сейчас команда находится на последнем месте.
После матча с Англией Драган Стойкович сказал, что сербы не заслужили поражения. Букмекеры считают команду фаворитом в противостоянии со Словенией.
В последний раз сборные пересекались в 2022 году на групповом этапе Лиги наций. «Белые орлы» разгромили Словению в Белграде (4:1), в Любляне была зафиксирована ничья (2:2).
Статистика для ставок
- Сербы начали Евро-2024 с поражения от Англии
- В активе Словении на данный момент одно набранное очко
- Последний раз Сербия и Словения играли друг с другом в 2022 году
Прогноз и ставка
На победу Сербии букмекеры дают 1.85, а на Словению — 4.77, ничью букмекеры оценивают в 3.42.
Тотал меньше 2.5 идет за 1.80, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.07.
- 3.75Турция — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.95Португалия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.26Германия — Венгрия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Сербы после поражения от Англии намерены реабилитироваться. Команда завоюет три очка.
Победа Сербии за 1.93.
Скорее всего, Словения и Сербия осторожно начнут встречу. В 1-м тайме команды не будут рисковать.
Ничья в 1-м тайме за 2.14.