20 июня в о втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словения и Сербия. Начало игры — в 16:00 мск. Словения — Сербия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словения

Словенцы на данный момент занимают 3-е место в группе. У команды одно набранное очко.

Ранее Словения встречалась с Данией. Команде пришлось отыгрываться по ходу матча, но в итоге была зафиксирована ничья.

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Матчи

Словенцы в 2024 году радуют своих поклонников. Команда еще ни разу не проигрывала.

Всего в этом году было сыграно 5 встреч. В июне Словения провела три матча, одержав одну победу.

Состав

Ян Облак — Эрик Янжа, Яка Бийол, Ваня Дркушич, Жан Карничник — Тими Элшник, Петар Стоянович, Адам Гнезда-Черин, Ян Млакар — Андраж Шпорар, Беньямин Шешко

Календарь и таблица Евро-2024

Настрой

В первой встрече с Данией словенцы все-таки добились положительного результата. Хотя в первом тайме Словения ни разу не попала в створ, но после перерыва стала чаще контролировать мяч.

Последний раз Словения играла на чемпионате Европы 24 года назад. Команда надеется выйти из группы, хотя это будет сложно. Но победа в ближайшем матче повысит шансы словенцев на попадание в плей-офф.

Сербия

Сербия на данный момент замыкает таблицу. У команды ни одного очка. Стартовый матч на Евро-2024 с Англией оказался проигрышным.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Матчи

Сербия в июне перед началом Евро-2024 сыграла два матча. Команда уступила Австрии (1:2), а также разгромила сборную Швеции со счетом 3:0.

В стартовом матче ЧЕ в Германии Сербия дала достойный бой Англии. Но очки завоевать не удалось. Англичане быстро открыли счет и затем спокойно довели матч до победы.

Не сыграет

Филип Костич (травма).

Состав

Предраг Райкович — Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхинья Павлович — Андрия Живкович, Неманья Гудель, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Филип Младенович — Душан Влахович, Лука Йович

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Настрой

Сербы рассчитывают исправить положение в таблице. Сейчас команда находится на последнем месте.

После матча с Англией Драган Стойкович сказал, что сербы не заслужили поражения. Букмекеры считают команду фаворитом в противостоянии со Словенией.

В последний раз сборные пересекались в 2022 году на групповом этапе Лиги наций. «Белые орлы» разгромили Словению в Белграде (4:1), в Любляне была зафиксирована ничья (2:2).

Статистика для ставок

Сербы начали Евро-2024 с поражения от Англии

В активе Словении на данный момент одно набранное очко

Последний раз Сербия и Словения играли друг с другом в 2022 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров

На победу Сербии букмекеры дают 1.85, а на Словению — 4.77, ничью букмекеры оценивают в 3.42.

Тотал меньше 2.5 идет за 1.80, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.07.

Прогноз

Сербы после поражения от Англии намерены реабилитироваться. Команда завоюет три очка.

Ставка

Победа Сербии за 1.93.

Прогноз

Скорее всего, Словения и Сербия осторожно начнут встречу. В 1-м тайме команды не будут рисковать.