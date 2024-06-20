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    Сербия возьмет три очка

    Словения — Сербия. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Евро-2024, 20 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Словении Прогнозы на сборную Сербии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Словения — Сербия
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    Душан Влахович
    20 июня в о втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словения и Сербия. Начало игры — в 16:00 мск. Словения — Сербия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа C 20 Июня 2024 года

    Словения

  • Любляна
    •  Словения 16:00 Сербия

    Сербия

  • Белград
    •

    Словения

    Словенцы на данный момент занимают 3-е место в группе. У команды одно набранное очко.

    Ранее Словения встречалась с Данией. Команде пришлось отыгрываться по ходу матча, но в итоге была зафиксирована ничья.

    Словения — Сербия: коэффициенты букмекеров

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    Матчи
    Словенцы в 2024 году радуют своих поклонников. Команда еще ни разу не проигрывала.

    Всего в этом году было сыграно 5 встреч. В июне Словения провела три матча, одержав одну победу.

    Состав
    Ян Облак — Эрик Янжа, Яка Бийол, Ваня Дркушич, Жан Карничник — Тими Элшник, Петар Стоянович, Адам Гнезда-Черин, Ян Млакар — Андраж Шпорар, Беньямин Шешко

    Календарь и таблица Евро-2024

    Настрой
    В первой встрече с Данией словенцы все-таки добились положительного результата. Хотя в первом тайме Словения ни разу не попала в створ, но после перерыва стала чаще контролировать мяч.

    Последний раз Словения играла на чемпионате Европы 24 года назад. Команда надеется выйти из группы, хотя это будет сложно. Но победа в ближайшем матче повысит шансы словенцев на попадание в плей-офф.

    Сербия

    Сербия на данный момент замыкает таблицу. У команды ни одного очка. Стартовый матч на Евро-2024 с Англией оказался проигрышным.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Матчи
    Сербия в июне перед началом Евро-2024 сыграла два матча. Команда уступила Австрии (1:2), а также разгромила сборную Швеции со счетом 3:0.

  • Короче, Евро. 16-17 июня
  • Словения вырвала ничью, поляки не смогли набрать очков, а Австрия готовится к противостоянию с французами
  • Вчера

    • В стартовом матче ЧЕ в Германии Сербия дала достойный бой Англии. Но очки завоевать не удалось. Англичане быстро открыли счет и затем спокойно довели матч до победы.

    Не сыграет
    Филип Костич (травма).

    Состав
    Предраг Райкович — Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхинья Павлович — Андрия Живкович, Неманья Гудель, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Филип Младенович — Душан Влахович, Лука Йович

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Настрой
    Сербы рассчитывают исправить положение в таблице. Сейчас команда находится на последнем месте.

    После матча с Англией Драган Стойкович сказал, что сербы не заслужили поражения. Букмекеры считают команду фаворитом в противостоянии со Словенией.

    В последний раз сборные пересекались в 2022 году на групповом этапе Лиги наций. «Белые орлы» разгромили Словению в Белграде (4:1), в Любляне была зафиксирована ничья (2:2).

    Статистика для ставок

    • Сербы начали Евро-2024 с поражения от Англии

    • В активе Словении на данный момент одно набранное очко

    • Последний раз Сербия и Словения играли друг с другом в 2022 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров
    На победу Сербии букмекеры дают 1.85, а на Словению — 4.77, ничью букмекеры оценивают в 3.42.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.80, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.07.

    Прогноз
    Сербы после поражения от Англии намерены реабилитироваться. Команда завоюет три очка.

    Ставка
    Победа Сербии за 1.93.

    Прогноз
    Скорее всего, Словения и Сербия осторожно начнут встречу. В 1-м тайме команды не будут рисковать.

    Ставка
    Ничья в 1-м тайме за 2.14.

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    Словения — Сербия. 20 июня в о втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словения и Сербия. Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Словения — Сербия с коэффициентом 1.93.
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