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    Словакия — Украина. Прогноз с коэффициентом 2.22 на футбол, Евро-2024, 21 июня 2024 года

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    Артем Довбик
    21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словакия и Украина. Начало игры — в 16:00 мск. Словакия — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа E 21 Июня 2024 года

    Словакия

  • Братислава
    •  Словакия 16:00 Украина

    Украина

  • Киев
    •

    Словакия

    Турнирное положение: Словаки стартовали на Евро весьма продуктивно. Первый тур принес победу над бельгийцами (1:0).

    При этом Словакия забила единственный мяч в самом начале встречи. Затем команда просто удержала минимальное преимущество.

    Словакия — Украина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в контрольных поединках словаки выглядели весьма прилично. Последний спарринг завершился победой над крепким Уэльсом (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Словакия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    В трех последних поединках словаки не пропускали. Да и вообще, команда традиционно славится весьма надежными тылами.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Дубравка — Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Боженик, Хараслин.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: стартовая виктория явно порадовала игроков и тренерский штаб. Да и вообще, потенциал у словаков достаточно серьезный.

    Матчи с украинцами для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Очевидно, что Словакия постарается обеспечить себе место в плей-офф. Да и украинцы в стартовом туре откровенно не впечатлили.

    Украина

    Турнирное положение: У «желто-синих» старт на чемпионате Европы не задался. Поединок с Румынией завершился форменной коллизией (0:3).

    При этом игра команды Сергея Реброва смотрелась крайне ужасно. Особенно дичайшими были ошибки в обороне.

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    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела ярко. Украинцы учинили разгром Молдавии (4:0).

    А вот до того Украина уступила полякам (1:3). Зато встреча с Германией завершилась подписанием мировой (0:0).

    «Желто-синие» ныне имеют прекрасный подбор игроков. Вот только на поле пока они не выглядят единым ансамблем.

    Не сыграют: Виталий Миколенко — травмирован.

    Ориентировочный состав: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Цыганков, Довбик, Мудрик.

    Состояние команды: Провал на старте турнира больно ударил по психологии игроков. Да и пока непонятно, как Ребров сможет исправить ситуацию.

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    Притом, что Украина уже более 5 лет не обыгрывает словаков. Да и в нынешнем морально-психологическом состоянии сделать это будет крайне непросто.

    В 5 своих последних матчах Украина добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Несомненно, в этом поединке состав команды претерпит изменения. «Желто-синим» нужно срочно побеждать.

    Статистика для ставок

    • Словакия выиграла в 3 своих последних поединках

    • Украина уже более 5 лет не обыгрывает словаком

    • Словаки не пропускали в трех своих последних матчах

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Украина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.22 и 1.77.

    Прогноз: Обе команды не собираются отсиживаться в тылах, да и кому забивать у них найдется.

    Украинцы будут пытаться реабилитироваться за стартовую коллизию, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 3.13

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    Словакия — Украина. 21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словакия и Украина. Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Словакия — Украина с коэффициентом 2.22.
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