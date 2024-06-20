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    Альваро МоратаИспания — Италия. Онлайн
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    Испания минимально одолела Италию и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024

    Испания — Италия: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Испании минимально переиграла команду Италии со счетом 1:0.

    Сборная Испании
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    Сборная Испании

    Судьбу противостояния решил единственный забитый. На 55-й минуте Рикардо Калафьори поразил собственные ворота.

    Футбол. Евро-2024. Группа B
    Испания — Италия 1:0
    Гол: 1:0 Риккардо Калафьори (автогол) (55') Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родриго Эрнандес, Фабиан Руис, Педри (Алекс Баэна, 71'), Ламин Ямал (Ферран Торрес, 71'), Альваро Мората (Микель Оярсабаль, 78'), Нико Уильямс (Айосе Перес, 78') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Димарко, Риккардо Калафьори, Алессандро Бастони, Джованни Ди Лоренцо, Лоренцо Пеллегрини (Джакомо Распадори, 82'), Давиде Фраттези (Андреа Камбьязо, 46'), Федерико Кьеза (Маттиа Цаканьи, 64'), Жоржиньо (Бриан Кристанте, 46'), Николо Барелла, Джанлука Скамакка (Матео Ретеги, 64') Предупреждения: Джанлуиджи Доннарумма (15'), Родриго Эрнандес (45 + 1'), Бриан Кристанте (46'), Робен Ле Норман (69')

    Календарь и таблица Евро-2024

    Таким образом, Испания набрала шесть очков, идет первой и обеспечила себе выход из группы с первого места. У Италии осталось три балла и вторая позиция в турнирной таблице.

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