Испания — Италия: счет матча 1:0, обзор гола

«Мне не хотелось долго сидеть без дела». Дмитрий Парфенов — о Казахстане, любимых книгах и еврокубках

Эксклюзивное интервью с четырёхкратным чемпионом России и экс-наставником «Урала», который сейчас работает с казахстанским «Актобе»