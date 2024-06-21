21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Польша и Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Польша — Австрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Польша

Турнирное положение: Старт Евро полякам не удался. «Кадра» в битве с голландцами уступила со счетом 1:2.

При этом Польша по ходу встречи вела в счете. Однако голландцы перевернули ход поединка в свою пользу.

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Последние матчи: в контрольных поединках поляки выглядели весьма монолитно. Последний спарринг завершился победой над Турцией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Польша победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

В первом матче так и не появился на поле Роберт Левандовский. Опытнейший форвард наверняка поможет команде в этой встрече.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Щенсный — Беднарек, Давидович, Кивиор — Франковский, Модер, Романчук, Зелиньский, Залевский — Урбаньский, Левандовский.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Поляки явно постараются извлечь уроки из стартовой неудачи. Да и вообще, потенциал у «кадры» достаточно серьезный.

Матчи с Австрией для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Польша выиграла 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что поляки изберут на матч атакующую тактику. Да и отступать команде уже банально некуда.

Австрия

Турнирное положение: У австрийцев старт на чемпионате Европы не задался. Команда минимально уступила французам.

Причем единственный мяч вышел весьма курьезным. Защитник австрийцев Максимилиан Вебер отправил мяч в собственные ворота.

Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела продуктивно. Австрийцы не дали себя обыграть сборной Швейцарии (1:1).

А вот до того Австрия переиграла сборную Сербии (2:1). А вот победа в спарринге над турками получилась яркой — 6:1.

В матче с французами команде не удалось проявить свои лучшие качества. Да и в плане реализации нужно явно поднатореть!

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Пентц — Пош, Дансо, Вебер, Мвене — Зайвальд, Забитцер — Лаймер, Баумгартнер, Гриллитч — Грегорич.

Состояние команды: австрийцы явно способны прибавить во всех игровых компонентах. Да и состав у команды вполне себе боевой!

Притом, что Австрия еще ни разу не обыгрывала поляков. Да и нынче с креативом у команды имеются явные сложности.

В 5 своих последних матчах Австрия добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Несомненно, в этом поединке команда будет действовать более активно. Да и в турнирном плане нужно исключительно выигрывать.

Статистика для ставок

Польша еще ни разу не проигрывала австрийцам

Поляки до последней коллизии выиграли дважды кряду

Австрия уже 16 лет не забивала в ворота Польши

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.99 и 1.95.

Прогноз: Обе команды постараются исправить за неудачный старт, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах,.

И те, и другие будут пытаться реабилитироваться за стартовую коллизию, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.81