ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал Мусиала — полузащитник сборной ГерманииДневник Евро. Бутсы Супер Марио, голешник Шакири и слабая Хорватия Легенды сборной Германии — Илкай Гюндоган и Тони КроосКороче, Евро. 19-20 июня Джамал Мусиала и Флориан ВирцКто остановит Германию? Главные выводы после первого тура Евро-2024
    Все новости спорта

    А давайте поставим на голевое шоу?!

    Польша — Австрия. Прогноз на тоталы (к. 3.22), футбол, Евро-2024, 21 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Польши Прогнозы на сборную Австрии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Польша — Австрия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Арнаутович
    21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Польша и Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Польша — Австрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Группа D 21 Июня 2024 года

    Польша

  • Варшава
    •  Польша 19:00 Австрия

    Австрия

  • Вена
    •

    Польша

    Турнирное положение: Старт Евро полякам не удался. «Кадра» в битве с голландцами уступила со счетом 1:2.

    При этом Польша по ходу встречи вела в счете. Однако голландцы перевернули ход поединка в свою пользу.

    Польша — Австрия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.853.502.02Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в контрольных поединках поляки выглядели весьма монолитно. Последний спарринг завершился победой над Турцией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Польша победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    В первом матче так и не появился на поле Роберт Левандовский. Опытнейший форвард наверняка поможет команде в этой встрече.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Щенсный — Беднарек, Давидович, Кивиор — Франковский, Модер, Романчук, Зелиньский, Залевский — Урбаньский, Левандовский.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Поляки явно постараются извлечь уроки из стартовой неудачи. Да и вообще, потенциал у «кадры» достаточно серьезный.

    Матчи с Австрией для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Польша выиграла 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что поляки изберут на матч атакующую тактику. Да и отступать команде уже банально некуда.

    Австрия

    Турнирное положение: У австрийцев старт на чемпионате Европы не задался. Команда минимально уступила французам.

    Причем единственный мяч вышел весьма курьезным. Защитник австрийцев Максимилиан Вебер отправил мяч в собственные ворота.

  • Дневник Евро-2024. Рекорд Роналду, пушка Гюлера и кулинарное противостояние
  • О главных событиях пятого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • Вчера

    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела продуктивно. Австрийцы не дали себя обыграть сборной Швейцарии (1:1).

    А вот до того Австрия переиграла сборную Сербии (2:1). А вот победа в спарринге над турками получилась яркой — 6:1.

    В матче с французами команде не удалось проявить свои лучшие качества. Да и в плане реализации нужно явно поднатореть!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Пентц — Пош, Дансо, Вебер, Мвене — Зайвальд, Забитцер — Лаймер, Баумгартнер, Гриллитч — Грегорич.

    Состояние команды: австрийцы явно способны прибавить во всех игровых компонентах. Да и состав у команды вполне себе боевой!

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Притом, что Австрия еще ни разу не обыгрывала поляков. Да и нынче с креативом у команды имеются явные сложности.

    В 5 своих последних матчах Австрия добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Несомненно, в этом поединке команда будет действовать более активно. Да и в турнирном плане нужно исключительно выигрывать.

    Статистика для ставок

    • Польша еще ни разу не проигрывала австрийцам

    • Поляки до последней коллизии выиграли дважды кряду

    • Австрия уже 16 лет не забивала в ворота Польши

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.99 и 1.95.

    Прогноз: Обе команды постараются исправить за неудачный старт, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах,.

    И те, и другие будут пытаться реабилитироваться за стартовую коллизию, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.81

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Альмиранте
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  1.91
  • Прогноз на матч Крузейро — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Кудерметова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Синнер — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шнайдер — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Калинина — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Доулхайд — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Дарт — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Табило — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Алькарас — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словения — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хуркач — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Польша — Австрия. 21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Польша и Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Польша — Австрия с коэффициентом 3.22.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры