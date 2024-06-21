Польша
Австрия
Польша
Турнирное положение: Старт Евро полякам не удался. «Кадра» в битве с голландцами уступила со счетом 1:2.
При этом Польша по ходу встречи вела в счете. Однако голландцы перевернули ход поединка в свою пользу.
Польша — Австрия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в контрольных поединках поляки выглядели весьма монолитно. Последний спарринг завершился победой над Турцией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Польша победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.
В первом матче так и не появился на поле Роберт Левандовский. Опытнейший форвард наверняка поможет команде в этой встрече.
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Щенсный — Беднарек, Давидович, Кивиор — Франковский, Модер, Романчук, Зелиньский, Залевский — Урбаньский, Левандовский.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: Поляки явно постараются извлечь уроки из стартовой неудачи. Да и вообще, потенциал у «кадры» достаточно серьезный.
Матчи с Австрией для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Польша выиграла 3 раза при 2 паритетах.
Очевидно, что поляки изберут на матч атакующую тактику. Да и отступать команде уже банально некуда.
Австрия
Турнирное положение: У австрийцев старт на чемпионате Европы не задался. Команда минимально уступила французам.
Причем единственный мяч вышел весьма курьезным. Защитник австрийцев Максимилиан Вебер отправил мяч в собственные ворота.
Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела продуктивно. Австрийцы не дали себя обыграть сборной Швейцарии (1:1).
А вот до того Австрия переиграла сборную Сербии (2:1). А вот победа в спарринге над турками получилась яркой — 6:1.
В матче с французами команде не удалось проявить свои лучшие качества. Да и в плане реализации нужно явно поднатореть!
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Пентц — Пош, Дансо, Вебер, Мвене — Зайвальд, Забитцер — Лаймер, Баумгартнер, Гриллитч — Грегорич.
Состояние команды: австрийцы явно способны прибавить во всех игровых компонентах. Да и состав у команды вполне себе боевой!
Притом, что Австрия еще ни разу не обыгрывала поляков. Да и нынче с креативом у команды имеются явные сложности.
В 5 своих последних матчах Австрия добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Несомненно, в этом поединке команда будет действовать более активно. Да и в турнирном плане нужно исключительно выигрывать.
Статистика для ставок
- Польша еще ни разу не проигрывала австрийцам
- Поляки до последней коллизии выиграли дважды кряду
- Австрия уже 16 лет не забивала в ворота Польши
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.99 и 1.95.
- 2.25Испания — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.19Дания — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.93Словения — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Обе команды постараются исправить за неудачный старт, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах,.
И те, и другие будут пытаться реабилитироваться за стартовую коллизию, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.81