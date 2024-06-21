Нидерланды
Франция
Нидерланды
Турнирное положение: Сборная Нидерландов стала второй в своей отборочной группе заняла второе место, оказавшись ниже только Франции, и получила прямой билет на Евро-2024.
Нидерландцы выиграли шесть встреч их восьми проведенных и дважды терпели фиаско, забили 17 голов, а пропустили на десять мячей меньше.
Нидерланды — Франция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Оранжевые» начали Евро-2024 с волевой победы над сборной Польши со счетом 2:1. Причем викторию они вырвали в самом конце игры. А непосредственно перед стартом данного турнира успели провести два товарищеских поединка, в которых поочередно с одинаковым счетом по 4:0 разгромили команды Исландии и Канады.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь своей команде.
Ориентировочный состав Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Рейндерс, Схаутен, Веерман; Симонс, Депай, Гакпо.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: В отрезке 11 минувших игр национальная команда Нидерландов одержала восемь викторий и дважды проиграла, но уступила Франции и Германии по 1:2.
А ее забивная серия состоит из 14 матчей кряду. Причем большинство поединков этот период носили верховой характер.
Франция
Турнирное положение: Сборная Франции без проблем преодолела отборочную компанию, выиграв свою группу задолго до финиша.
Французы выиграли семь из восьми встреч квалификации при одном мировом исходе, разница мячей составила 29:3.
Последние матчи: «Трехцветные» начали этот турнир с непростой виктории над сборной Австрии 1:0, победив благодаря автоголу в конце первого тайма. А перед стартом Евро-2024 они провели два товарищеских поединка, в которых разгромили сборную Люксембурга 3:0 и расписали мировую с командой Канады 0:0.
Не сыграют: Килиану Мбаппе в матча против Австрии сломали нос и он теперь пропустит весь групповой раунд, а участие Оливье Жиру в этом поединке находится под вопросом.
Ориентировочный состав Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Гризманн, Канте, Рабьо; Дембеле, Жиру, Тюрам.
Состояние команды: За прошедшие шесть встреч с учетом всех турниров сборная Франции смогла выиграть лишь в половине случаев, еще дважды за это время она сыграла вничью и потерпела одно фиаско. Перед этим же она выиграла восемь встреч из девяти при одном фиаско.
А не забивали французы всего лишь в двух поединках из 19 минувших, а сохранили свои ворота на замке за это время в десяти случаях.
Статистика для ставок
- В отборе к Евро-2024 Франция дважды обыграла Нидерланды — 4:0 и 2:1
- В семи из восьми предыдущих очных встречах данных сборных побеждали французы
- Нидерланды смогли обыграть предстоящего противника только раз за предыдущие восемь очных игр
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 2.32, победа Нидерландов— 3.25, ничья — 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.86 соответственно.
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Прогноз: В отборе к предстоящему турниру Франция дважды обыграла Нидерланды. Да и до этого «трехцветные» зачастую обыгрывали предстоящего противника. Ожидаем, что и сейчас французы победят, даже без Мбаппе.
Рекомендуемая ставка: победа Франции за 2.32.
Прогноз: И также ставим здесь на то, что Франция сможет выиграть первую половину поединка.
Ставка: победа Франции в первом тайме за 2.91.