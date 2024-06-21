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    Франция продолжит побеждать на Евро-2024

    Нидерланды — Франция. Ставка (к. 2.32) на Евро-2024

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Франция
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    Усман Дембеле
    Сборная Нидерландов сыграет против национальной команды Франции во втором туре группового этапа Евро-2024 в квартете Д. Поединок, который пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арене» 21 июня, начнется в 22:00 по мск. Нидерланды — Франция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа D 21 Июня 2024 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:00 Франция

    Франция

  • Париж
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    Нидерланды

    Турнирное положение: Сборная Нидерландов стала второй в своей отборочной группе заняла второе место, оказавшись ниже только Франции, и получила прямой билет на Евро-2024.

    Нидерландцы выиграли шесть встреч их восьми проведенных и дважды терпели фиаско, забили 17 голов, а пропустили на десять мячей меньше.

    Нидерланды — Франция: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Оранжевые» начали Евро-2024 с волевой победы над сборной Польши со счетом 2:1. Причем викторию они вырвали в самом конце игры. А непосредственно перед стартом данного турнира успели провести два товарищеских поединка, в которых поочередно с одинаковым счетом по 4:0 разгромили команды Исландии и Канады.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь своей команде.

    Ориентировочный состав Вербрюгген; Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке; Рейндерс, Схаутен, Веерман; Симонс, Депай, Гакпо.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: В отрезке 11 минувших игр национальная команда Нидерландов одержала восемь викторий и дважды проиграла, но уступила Франции и Германии по 1:2.

    А ее забивная серия состоит из 14 матчей кряду. Причем большинство поединков этот период носили верховой характер.

    Франция

    Турнирное положение: Сборная Франции без проблем преодолела отборочную компанию, выиграв свою группу задолго до финиша.

    Французы выиграли семь из восьми встреч квалификации при одном мировом исходе, разница мячей составила 29:3.

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    • Последние матчи: «Трехцветные» начали этот турнир с непростой виктории над сборной Австрии 1:0, победив благодаря автоголу в конце первого тайма. А перед стартом Евро-2024 они провели два товарищеских поединка, в которых разгромили сборную Люксембурга 3:0 и расписали мировую с командой Канады 0:0.

    Не сыграют: Килиану Мбаппе в матча против Австрии сломали нос и он теперь пропустит весь групповой раунд, а участие Оливье Жиру в этом поединке находится под вопросом.

    Ориентировочный состав Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Гризманн, Канте, Рабьо; Дембеле, Жиру, Тюрам.

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    Состояние команды: За прошедшие шесть встреч с учетом всех турниров сборная Франции смогла выиграть лишь в половине случаев, еще дважды за это время она сыграла вничью и потерпела одно фиаско. Перед этим же она выиграла восемь встреч из девяти при одном фиаско.

    А не забивали французы всего лишь в двух поединках из 19 минувших, а сохранили свои ворота на замке за это время в десяти случаях.

    Статистика для ставок

    • В отборе к Евро-2024 Франция дважды обыграла Нидерланды — 4:0 и 2:1

    • В семи из восьми предыдущих очных встречах данных сборных побеждали французы

    • Нидерланды смогли обыграть предстоящего противника только раз за предыдущие восемь очных игр

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 2.32, победа Нидерландов— 3.25, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.86 соответственно.

    Прогноз: В отборе к предстоящему турниру Франция дважды обыграла Нидерланды. Да и до этого «трехцветные» зачастую обыгрывали предстоящего противника. Ожидаем, что и сейчас французы победят, даже без Мбаппе.

    Рекомендуемая ставка: победа Франции за 2.32.

    Прогноз: И также ставим здесь на то, что Франция сможет выиграть первую половину поединка.

    Ставка: победа Франции в первом тайме за 2.91.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче с коэффициентом 2.03.

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    Нидерланды — Франция. Сборная Нидерландов сыграет против национальной команды Франции во втором туре группового этапа Евро-2024 в квартете Д. Поединок, который пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арене» 21 июня, начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Франция с коэффициентом 2.32.
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