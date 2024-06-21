Нидерланды
Франция
Нидерланды
Турнирное положение: Первый поединок на турнире принес голландцам три очка. В драматичном матче с Польшей они вырвали викторию (2:1).
При этом Нидерланды по ходу встречи уступали в счете. Однако голландцы затем перевернули ход матча в свою пользу.
Нидерланды — Франция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в контрольных поединках «оранжевые» выглядели весьма монолитно. Последний спарринг завершился победой над Исландией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 3.
В трех своих последних матчах голландцы победили. Причем до старта на Евро команда дважды кряду забивала по 4 мяча.
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Рейндерс, Схаутен, Веерман — Симонс, Депай, Гакпо.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: Голландцы традиционно сильны и амбициозны. Да и французов команда точно не боится.
Матчи с Францией для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков Нидерланды выиграли 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что голландцы намерены взять хотя бы один балл. Да и отсиживаться лишь в обороне «оранжевые» явно не планируют.
Франция
Турнирное положение: У «трехцветных» старт на чемпионате Европы не особо задался. Команда лишь минимально переиграла австрийцев.
Причем в том поединке команда понесла заметную кадровую потерю. Из строя выбыл лидер французов Килиан Мбаппе.
Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела неудачно. Подопечные Дидье Дешама не смогли переиграть Канаду (0:0).
А вот до того Франция переиграла Люксембург (3:0). Да и чилийцев команде Дешама удалось обыграть (3:2).
В матче с австрийцами команде не удалось проявить свои лучшие качества. Да и потеря Мбаппе не может не сказаться в двух оставшихся матчах группового этапа.
Не сыграют: Килиан Мбаппе — травмирован.
Ориентировочный состав: Маньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес — Гризманн, Канте, Рабьо — Дембеле, Жиру, Тюрам.
Состояние команды: Состав у французов весьма приличный. Да и роль лидера на себя вполне может взять Антуан Гризманн.
Притом, что Франция уже более 5 лет не проигрывает голландцам. Да и в последнем очном поединке команда переиграла соперника (2:1).
В 5 своих последних матчах Франция добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Несомненно, в этом поединке команда будет действовать максимально активно. Даже без Мбаппе французы выглядят весьма впечатляюще.
Статистика для ставок
- Нидерланды уже больше 5 лет не обыгрывают Францию
- Голландцы выиграли в 3 своих последних поединках
- Франция не пропускает уже 3 матча кряду
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Франция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.03 и 1.91.
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Прогноз: Обе команды постараются максимально активно сыграть в атаке.
В составах обеих команд находится ряд ярких атакующих исполнителей, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.89