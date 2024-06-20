Словения — Сербия: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 встречались сборные. Игра закончилась вничью 1:1.

В первом тайме словенцы выглядели поактивнее и больше атаковали. Хороший момент был у Элшника, который попал в штангу. Сербы действовали слишком прямолинейно — было много верховых забросов на Влаховича и Митровича.

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А на 69-й минуте Словения смогла забить после блестящей контратаки. Элшник ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу — Карничник опередил Милинкович-Савича и в касание переправил мяч в пустой угол ворот.

Сербы до финального свистка смогли отыграться. В компенсированное время отличился Йович. Лука высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол ворот, а Облак лишь взглядом проводил мяч.

Футбол. Евро-2024. Группа C Словения — Сербия 1:1 Голы: 1:0 Жан Карничник (69'), 1:1 Лука Йович (90 + 6') Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Ванья Дркушич, Эрик Янжа, Петар Стоянович (Йон Горенц-Станкович, 76'), Яка Бийол, Адам Черин, Тими Элшник (Давид Брекало, 90'), Ян Млакар (, 64'), Андраж Шпорар, Беньямин Шешко (Жан Випотник, 76') Сербия: Предраг Райкович, Филип Младенович (Мият Гачинович, 46'), Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Милош Велькович, Душан Тадич (Лазар Самарджич, 82'), Саша Лукич (Сергей Милинкович-Савич, 64'), Иван Илич, Андрия Живкович (Велько Бирманчевич, 82'), Александр Митрович, Душан Влахович (Лука Йович, 64') Предупреждения: Филип Младенович (25'), Саша Лукич (54'), Эрик Янжа (87'), Лука Йович (90 + 2'), Мият Гачинович (90 + 3'), Жан Випотник (90 + 4')

Теперь в активе сборной Словении два очка. В третьем туре команда сразится с Англией.

Календарь и таблица Евро-2024

У Сербии один набранный балл. В заключительной встрече сборная сыграет против Дании. Оба матча пройдут 25 июня.