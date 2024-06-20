Дания — Англия: счет матча 1:1, обзор голов

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы сборные Дании и Англии сыграли вничью со счетом 1:1.

Открыл счет в матча Гарри Кейн на 18-й минуте, но на 34-й минуте Мортен Юльманн смог восстановить статус-кво. Во втором тайме соперники не забивали.

Футбол. Евро-2024. Группа C Дания — Англия 1:1 Голы: 0:1 Гарри Кейн (18'), 1:1 Мортен Юльманн (34') Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Андреас Кристенсен, Янник Вестергор, Йоаким Мехле, Виктор Кристансен (Александр Хартманн Бах, 57'), Мортен Юльманн (Кристиан Нергор, 82'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Кристиан Эриксен (Андреас Сков Ольсен, 82'), Йонас Винд (Миккель Дамсгор, 57'), Расмус Хёйлунн (Юссуф Поульсен, 67') Англия: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Марк Гехи, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Джуд Беллингхэм, Букайо Сака (Эберечи Эзе, 69'), Деклан Райс, Трент Александер-Арнольд (Конор Галлахер, 54'), Гарри Кейн (Олли Уоткинс, 69'), Филип Фоден (Джаррод Боуэн, 69') Предупреждения: Янник Вестергор (27'), Конор Галлахер (62'), Йоаким Мехле (73'), Кристиан Нергор (87')

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Таким образом, сборная Англии набрала четыре очка и возглавляет группу С. У Дании теперь два балла и третья строчка.

В следующем туре Дания сыграет с Сербией, а Англия сразится со Словенией. Оба матча состоятся22 июня в 22:00 мск.