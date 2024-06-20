Евро-2024: турнирные расклады в группе С

Завершились матчи второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в группе С.

Сборная Англии набрала 4 очка и идет первой в турнирной таблице. Для выхода из группы англичанам достаточно сыграть вничью со Словенией или же рассчитывать на то, что Дания не обыграет Сербию.

Сборная Дании дважды сыграла вничью, имеет в своем активе 2 очка и занимает второе место в турнирной таблице. В случае победы над Сербией в последнем туре Дания точно выйдет в 1/8 финала Евро-2024. Датчанам может хватить и ничьей, если Англия обыграет Словению.

Сборная Словении также завершила оба матча вничью, набрала 2 очка и идет третьей в таблице. Словенцы точно выйдут в плей-офф, если обыграют Англию в последнем туре. Словенской команде может хватить и ничьей, но только в том случае, если Дания и Сербия также сыграют вничью.

Сборная Сербии имеет на своем счету только 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице. Для выхода в 1/8 финала сербам нужно только побеждать Данию, а также рассчитывать на то, что Словения не обыграет Англию.

Календарь и таблица Евро-2024

Ранее эксперты нашего сайта попытались спрогнозировать, какие команды выйдут в плей-офф из группы С. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.