ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду, Левандовский, Де Брейне, Нойер и еще 11 звезд, которые уйдут из сборной после Евро-2024 Сборная Англии с тревогой смотрит в будущееНа пути к Евро. Проблемы Англии, травмы Шотландии, Хорватия в Ватикане Где смотреть Евро-2024?Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2024?
  • 19:37
    • Мирра Андреева уступила Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • 17:59
    • Свентек вышла в финал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Дания пошумит на Евро-2024, а Сербия не сможет показать результат

    Кто выйдет из группы С Евро-2024. Прогноз и ставка (2.50) на исход в группе С чемпионата Европы по футболу с 14 июня по 14 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Словении Прогнозы на сборную Дании Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на сборную Сербии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Кто выйдет из группы С Евро-2024
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Расмус Хейлунн — игрок сборной Дании
    Группа С на Евро-2024 состоит из сборных Словении, Дании, Англии и Сербии. Как сложится борьба? Группа С на Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика. Кто выйдет из группы С Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Словения

    Положение сборной: Словения очень здорово выступила в отборе на Евро-2024 и уверенно вышла в основной этап турнира. Сборная заняла 2-е место в своей группе с 22 очками в активе.

    Словения боролась с Данией за 1-ю строчку, сборные набрали одинаковое количество очков (по 22), но датчане выиграли очные противостояния.

    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Словения одолела Армению со счетом 2:1, забив победный гол на 63-й минуте. До этого сборная неожиданно обыграла Португалию (2:0).

    У Словении продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период сборная 4 раза победила и однажды сыграла вничью.

  • Выиграют ли французы свою группу на Евро-2024?
  • Читайте по теме

    • Состояние команды: Словенцы очень хороши в последнее время. Сборная уверенно выступала в отборе, проиграв только 2 матча, а потом обыгрывала неплохие команды в рамках контрольных встреч.

    Дания

    Положение сборной: Датчане заняли 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 22 очками в активе и планомерно готовятся к основному этапу турнира.

    От этой сборной можно ожидать чего угодно на предстоящем чемпионате Европы, ведь у нее есть яркие лидеры. К тому же, Дания очень уверенно выступала и в товарищеских матчах этого года.

    Последние матчи: В прошедшей встрече датчане обыграли Швецию со счетом 2:1. До этого команда уверенно одолела Фарерские Острова (2:0).

    В последних 5-и матчах Дания проиграла только Северной Ирландии (0:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период сборная забила 6 голов при 4-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Группа Дании на Евро-2024 может позволить команде уверенно выйти в плей-офф турнира. Датчане точно могут обыгрывать Словению и Сербию.

    У Дании есть несколько лидеров, которые могут решать исходы матчей — Кристиан Эриксен, Расмус Хейлунн и Пьер-Эмиль Хейбьерг. У сборной точно есть все возможное, чтобы удивить на Евро-2024.

    Англия

    Положение сборной: Англичане заняли 1-е место в группе отбора на чемпионат Европы, набрав 20 очков за 8 туров. Англия точно считается одним из фаворитов всего турнира.

    Сборная просто обязана уверенно выходить в плей-офф Евро, команда вполне способна пройти далеко на турнире, но все будет зависит от физической формы лидеров команды.

    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Англия обыграла Боснию и Герцеговину (3:0). До этого сборная сыграла вничью с Бельгией со счетом 2:2, сравняв счет на 90+5-й минуте.

    В последних 5-и матчах Англия проиграла только Бразилии (0:1), а также по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период сборная забила 8 голов и 4 раза пропустила.

  • Кто выиграет Евро-2024: Франция с Мбаппе, Англия с Беллингемом или Украина с Довбиком?
  • Читайте по теме

    • Состояние команды: В последнее время англичане не показывают высокий уровень игры. В отборе команда даже потеряла очки, сыграв вничью с Северной Македонией.

    Несмотря на это, у Англии есть несколько лидеров высочайшего уровня — Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Кайл Уолкер и так далее. Смогут ли англичане пошуметь на чемпионате Европы? Большой вопрос...

    Сербия

    Положение сборной: Сербия будет бороться за выход из группы. Команда точно может обыгрывать ту же Данию или Словению, шансы на это есть.

    В отборе на Евро-2024 Сербия заняла 2-е место в своей группе с 14 очками в активе. Команда уступила лидерство Венгрии, уступив 4 балла. К тому же, сербы могли пролететь мимо Евро, ведь Черногория отстала от команда только на 3 балла.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Последние матчи: В прошедшей встрече Сербия проиграла Австрии со счетом 1:2. До этого команда обыграла Кипр (1:0), забив единственный гол на 7-й минуте.

    В последнее время Сербия выступает далеко не очень хорошо. Сборная в последних 5-и матчах выиграла только 1 раз, трижды проиграла и однажды сыграла вничью.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: Сборная Сербии пока не выглядит командой, которая точно претендует на выход в плей-офф, но шансы точно будут. Та же Словения может оступиться.

    Статистика для ставок

    • Англия выиграла только 1 матч из 3-х в 2024-м году

    • В последних 11-и матча Дания проиграла только 1 раз

    • Словения еще ни разу не проиграла в 2024-м году (3 победы и 1 ничья)

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Англию, коэффициент на победу которых в ней равен 1.45.

    Следом за ней лучшие шансы на выход из группы имеет Дания1.40. Успех (выход из группы) Сербии1.55. Еще меньше шансов у Словении2.25.

    Прогноз: Дания вполне способна пошуметь на Евро-2024.

    Ставка: Дания займет 2-е место в группе С за 2.50.

    Прогноз: Можно предположить, что Сербия не сможет выйти из группы. Команда показывает не очень хороший уровень футбола.

    Ставка: Сербия не выйдет из группы С за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.06
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Египет — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сенегал — ДР Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Алькарас — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кения — Бурунди
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рууд — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чехия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Армения — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Албания — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Румыния — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кто выйдет из группы С Евро-2024. Группа С на Евро-2024 состоит из сборных Словении, Дании, Англии и Сербии. Как сложится борьба? Группа С на Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика. / Ставка и прогноз на матч Кто выйдет из группы С Евро-2024 с коэффициентом 2.50.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры