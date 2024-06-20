Группа С на Евро-2024 состоит из сборных Словении, Дании, Англии и Сербии. Как сложится борьба? Группа С на Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика. Кто выйдет из группы С Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словения

Положение сборной: Словения очень здорово выступила в отборе на Евро-2024 и уверенно вышла в основной этап турнира. Сборная заняла 2-е место в своей группе с 22 очками в активе.

Словения боролась с Данией за 1-ю строчку, сборные набрали одинаковое количество очков (по 22), но датчане выиграли очные противостояния.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Словения одолела Армению со счетом 2:1, забив победный гол на 63-й минуте. До этого сборная неожиданно обыграла Португалию (2:0).

У Словении продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период сборная 4 раза победила и однажды сыграла вничью.

Состояние команды: Словенцы очень хороши в последнее время. Сборная уверенно выступала в отборе, проиграв только 2 матча, а потом обыгрывала неплохие команды в рамках контрольных встреч.

Дания

Положение сборной: Датчане заняли 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 22 очками в активе и планомерно готовятся к основному этапу турнира.

От этой сборной можно ожидать чего угодно на предстоящем чемпионате Европы, ведь у нее есть яркие лидеры. К тому же, Дания очень уверенно выступала и в товарищеских матчах этого года.

Последние матчи: В прошедшей встрече датчане обыграли Швецию со счетом 2:1. До этого команда уверенно одолела Фарерские Острова (2:0).

В последних 5-и матчах Дания проиграла только Северной Ирландии (0:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период сборная забила 6 голов при 4-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Группа Дании на Евро-2024 может позволить команде уверенно выйти в плей-офф турнира. Датчане точно могут обыгрывать Словению и Сербию.

У Дании есть несколько лидеров, которые могут решать исходы матчей — Кристиан Эриксен, Расмус Хейлунн и Пьер-Эмиль Хейбьерг. У сборной точно есть все возможное, чтобы удивить на Евро-2024.

Англия

Положение сборной: Англичане заняли 1-е место в группе отбора на чемпионат Европы, набрав 20 очков за 8 туров. Англия точно считается одним из фаворитов всего турнира.

Сборная просто обязана уверенно выходить в плей-офф Евро, команда вполне способна пройти далеко на турнире, но все будет зависит от физической формы лидеров команды.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Англия обыграла Боснию и Герцеговину (3:0). До этого сборная сыграла вничью с Бельгией со счетом 2:2, сравняв счет на 90+5-й минуте.

В последних 5-и матчах Англия проиграла только Бразилии (0:1), а также по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период сборная забила 8 голов и 4 раза пропустила.

Состояние команды: В последнее время англичане не показывают высокий уровень игры. В отборе команда даже потеряла очки, сыграв вничью с Северной Македонией.

Несмотря на это, у Англии есть несколько лидеров высочайшего уровня — Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Кайл Уолкер и так далее. Смогут ли англичане пошуметь на чемпионате Европы? Большой вопрос...

Сербия

Положение сборной: Сербия будет бороться за выход из группы. Команда точно может обыгрывать ту же Данию или Словению, шансы на это есть.

В отборе на Евро-2024 Сербия заняла 2-е место в своей группе с 14 очками в активе. Команда уступила лидерство Венгрии, уступив 4 балла. К тому же, сербы могли пролететь мимо Евро, ведь Черногория отстала от команда только на 3 балла.

Календарь и таблица Евро-2024

Последние матчи: В прошедшей встрече Сербия проиграла Австрии со счетом 1:2. До этого команда обыграла Кипр (1:0), забив единственный гол на 7-й минуте.

В последнее время Сербия выступает далеко не очень хорошо. Сборная в последних 5-и матчах выиграла только 1 раз, трижды проиграла и однажды сыграла вничью.

Состояние команды: Сборная Сербии пока не выглядит командой, которая точно претендует на выход в плей-офф, но шансы точно будут. Та же Словения может оступиться.

Статистика для ставок

Англия выиграла только 1 матч из 3-х в 2024-м году

В последних 11-и матча Дания проиграла только 1 раз

Словения еще ни разу не проиграла в 2024-м году (3 победы и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Англию, коэффициент на победу которых в ней равен 1.45.

Следом за ней лучшие шансы на выход из группы имеет Дания — 1.40. Успех (выход из группы) Сербии — 1.55. Еще меньше шансов у Словении — 2.25.

Прогноз: Дания вполне способна пошуметь на Евро-2024.

Ставка: Дания займет 2-е место в группе С за 2.50.

Прогноз: Можно предположить, что Сербия не сможет выйти из группы. Команда показывает не очень хороший уровень футбола.

Ставка: Сербия не выйдет из группы С за 2.45.