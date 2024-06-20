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    Выиграют ли французы свою группу на Евро-2024?

    Группа D на Евро-2024. Прогноз и ставка (1.60) на исход в группе D чемпионата Европы по футболу 2024 года

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    Прогноз и ставки на Группа D на Евро-2024
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    Сборная Франции
    В группе D Евро-2024 между собой сойдутся сборные Франции, Нидерландов, Польши и Австрии. Кто выйдет в плей-офф? Группа D на Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика. Группа D на Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Франция

    Положение сборной: французы не испытали проблем в отборе на Евро-2024. Они набрали 22 очка и уверенно опередили Нидерланды, Грецию, Ирландию и Гибралтар.

    Сборная Франции считается одним из главных фаворитов на победу в турнире. Они будут реабилитироваться за провал на Евро-2020 и вылет на стадии 1/8 финала.

    Если говорить о составе, то он точно самый сильный в группе. У французов на каждую позицию есть по два равноценных игрока.

    Последние матчи: в июне Франция уже успела разгромить Люксембург (3:0), а в марте в товарищеских матчах победила Чили (3:2) и проиграла Германии (0:2).

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    • В последних официальных матчах главная команда Франции сыграла вничью с Грецией (2:2) и разгромила Гибралтар (14:0).

    Состояние команды: на прошедшем чемпионате мира французы в финале проиграли по пенальти аргентинцам и сейчас захотят наконец поднять над головой престижный трофей.

    Календарь и таблица Евро-2024

    До этого же Франция также провалилась в Лиге наций, где стала только третьей в своей группе. Она пропустила вперед Хорватию и Данию, но опередила Австрию.

    У Франции, конечно, есть слабые места, однако провала на этом чемпионате Европы Килиану Мбаппе и компании болельщики точно не простят.

    Нидерланды

    Положение сборной: нидерландская национальная команда с небольшим трудом, но все же смогла квалифицироваться на Евро-2024 без стыков.

    Нидерландцы набрали 18 очков и стали вторыми в своей группе, опередив Грецию, Ирландию и Гибралтар, но пропустив Францию.

    Нидерланды точно не считаются фаворитами всего турнира, однако из группы они выходить обязаны.

    Последние матчи: в марте сборная Нидерландов провела два спарринга, в которых проиграла Германии (1:2) и разгромила Шотландию (4:0).

    Прошлый год нидерландцы завершили победами над Гибралтаром (6:0), Ирландией (1:0) и Грецией (1:0), а до этого проиграли Франции (1:2).

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: у Нидерландов отличный состав и команда точно не должна провалиться на этом Евро. «Оранжевым» под силу забраться далеко.

    В прошлом году сборная Нидерландов проиграла сначала в полуфинале, а потом и в матче за третье место Лиги наций. До этого же уступила Аргентине по пенальти в четвертьфинале чемпионата мира. Сейчас можно замахнуться и на большее.

    Польша

    Положение сборной: польская «националка» прошла на Евро-2024 через стыковые матчи.

    Сначала поляки стали только третьими в своей группе. Они не смогли ничего противопоставить Албании и Чехии, но обошли Молдову и Фареры.

    В стыковых встречах сборная Польши оказалась сильнее Эстонии и Уэльса. Однако перспективы у команды точно не самые радужные.

    Последние матчи: как раз на март пришлись стыковые поединки с Эстонией (5:1) и Уэльсом (0:0, по пенальти 5:4).

    До этого поляки справились с Латвией (2:0) в товарищеском матче, но сыграли вничью с Чехией (1:1) и Молдовой (1:1) в официальных встречах.

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    • Перед этим главная команда Польши переиграла Фареры (2:0), но проиграла Албании (0:2).

    Состояние команды: на чемпионате мира в Катаре Польша смогла выйти из группы с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой, но сразу же уступила Франции (1:3) в плей-офф.

    Сейчас же Польше будет крайне сложно побороться даже за выход из группы. Команда в последнее время показывает не очень качественный футбол, а соперники очень сильны.

    Думается, что если поляки смогут зацепиться за плей-офф, то это уже для них будет успехом.

    Австрия

    Положение сборной: австрийская сборная смогла неожиданно для многих уверенно преодолеть квалификацию.

    Австрийцы набрали 19 очков и стали вторыми в своей группе, только один балл проиграв первой Бельгии, но опередив Швецию, Азербайджан и Эстонию.

    В итоге сейчас сборную Австрии уже все опасаются. От нее особо ничего не ждут на этом форуме, однако она может выстрелить и стать темной лошадкой.

    Последние матчи: в июне Австрия уже успела провести один товарищеский матч и переиграла Сербию (2:1).

    В марте главная команда Австрии также добыла две победы — повержены были Турция (6:1) и Словакия (2:0).

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    До этого же австрийская «националка» выиграла у Германии (2:0) в спарринге, а также одолела Эстонию (2:0) и Азербайджан (1:0) в официальных встречах.

    Состояние команды: подопечные Ральфа Рангника точно не едут в Германию в качестве андердога. В Австрии подобрался отличный коллектив с прекрасным тренерским штабом, поэтому от команды можно ожидать чего угодно.

    На прошлом Евро австрийцы смогли выйти из группы, однако сразу же проиграли Италии в 1/8 финала турнира. В этот раз выход в плей-офф также можно будет считать успехом для коллектива.

    Статистика для ставок

    • Австрия выиграла 6 последних матчей

    • Польша не проигрывает на протяжении 6 матчей

    • Франция проиграла только 1 из последних 7 матчей

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом группы сборную Франции, коэффициент на победу которых в ней равен 1.60.

    Вторым фаворитом группы являются Нидерланды — 4.10. Первое место Австрии оценивается в 7.00, Польши — в 13.00.

    Прогноз: безусловно, сборная Франции должна быть первой в этой группе.

    Ставка: Франция займет 1-е место в группе за 1.60.

    Прогноз: вторым счастливчиком и участником плей-офф от этой группы должна стать сборная Нидерландов.

    Ставка: Нидерланды займут 2-е место в группе за 2.70.

    Прогноз: думается, что третье место достанется сборной Венгрии, а с третьей позиции также можно пробиться в плей-офф.

    Ставка: Австрия займет 3-е место в группе за 2.80.

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    Группа D на Евро-2024. В группе D Евро-2024 между собой сойдутся сборные Франции, Нидерландов, Польши и Австрии. Кто выйдет в плей-офф? Группа D на Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика. / Ставка и прогноз на матч Группа D на Евро-2024 с коэффициентом 1.60.
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