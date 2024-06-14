Один из главных вопросов первой половины лета — чья сборная станет победителем чемпионата Европы? LiveSport.Ru предлагает рассмотреть сразу несколько вариантов, в том числе абсолютно безумный. Кто выиграет Евро-2020: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

А кто главный фаворит?

Как и три года назад, хочется сказать, что это сборная Франции. В 2021-м Les Bleus отправились на Евро в статусе действующих чемпионов мира и главных фаворитов, но в итоге самым настоящим разочарованием. Французы отлично провели групповой этап, оставили позади себя Португалию и Германию, но в первом раунде плей-офф сенсационно проиграли Швейцарии. В серии послематчевых пенальти решающий удар не реализовал Килиан Мбаппе.

В конце 2022-го Франция остановилась в шаге от победы над чемпионате мира. Команда Дидье Дешама проиграла в финале Аргентине — тоже в серии пенальти.

Давайте взглянем на стартовый состав французов в том легендарном матче: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Тэо Эрнандес — Гризманн, Чуамени, Рабьо — Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Изменения с тех пор незначительные: вместо Юго Льориса ворота будет защищать Майк Меньян, в центре обороны Рафаэля Варана, скорее всего, заменит Вильям Салиба из лондонского «Арсенала» — один из лучших защитников АПЛ.

В полузащите вообще без изменений, как и в нападении — рядом с Мбаппе снова будут Усман Дембеле, Оливье Жиру (или Маркус Тюрам), а также Антуан Гризманн, который шикарно провел минувший клубный сезон.

В общем, сборная Франции точно не стала слабее, при этом в ее заявке есть несколько молодых игроков, которые могут стать серьезной проблемой для любого соперника.

На групповом этапе чемпионы Евро-2000 сыграют с командами Польши, Австрии и Нидерландов. Вполне вероятно, что в плей-офф Франция выйдет с первого места.

Сборная Франции занимает второе место в списке главных фаворитов турнира, на ее победу можно поставить за 4.95. Успех команды Дешама точно не станет сюрпризом. Это, возможно, лучший вариант для любителей долгосрочных ставок.

Германия снова станет главным разочарованием?

После триумфа на чемпионате мира в Бразилии сборная Германии провалила почти все крупные турниры, несмотря на то, что почти во всех случаях была одним из главных фаворитов.

Исключением стал разве что чемпионат Европы 2016 года во Франции — Die Mannschaft остановилась в полуфинале. Всё, что было потом, можно описать одним словом — катастрофа.

Все прогнозы на Евро-2024

На чемпионате мира в России немцы не вышли из группы, на Евро-2020 проиграли в 1/8 финала англичанам, а на мундиале в Катаре — снова не попали в плей-офф.

После Евро-2020, состоявшегося из-за пандемии только в 2021 году, в Германии были уверены, что проблема в тренере. Однако после отставки Йоахима Лёва и назначения Ханса-Дитера Флика, кажется, стало только хуже.

Осенью 2023-го после серии ужасных результатов в товарищеских матчах руководители немецкого футбола убрали Флика и назначили на пост главного тренера молодого Юлиана Нагельсмана.

Тони Кроос globallookpress.com

В первых матчах под руководством 36-летнего специалиста немцы тоже не впечатляли: поражения от Турции и Австрии стали очередным потрясением. Однако весной ситуация наконец-то начала меняться в лучшую сторону. Похоже, поворотным (возможно, даже судьбоносным) моментом стало возвращение в команду Тони Крооса.

Нагельсман не зря уговаривал 34-летнего полузащитника: весной сборная Германии одержала гостевую победу над Францией и выиграла на своем поле у Нидерландов.

Несмотря на то, что плохих моментов было гораздо больше, чем хороших, есть подозрение, что на Евро немцы снова предстанут грозной силой.

К слову, важный нюанс: сборная Германии, как правило, мощно выступает на турнирах, которые проходят в ее стране: в 1974 году Бундестим выиграла чемпионат мира, в 1988-м дошла до полуфинала на Евро, а в 2006-м стала третьей на еще одном домашнем мундиале.

Победу сборной Германии букмекеры предлагают за 6.50. Просто представьте этот сценарий: через полтора месяца после победы в Лиге чемпионов Кроос выигрывает чемпионат Европы и сразу после этого завершит карьеру. Реально? Очень даже.

Англия наконец-то выиграет крупный турнир?

Возможно, в Англии еще никогда не было такого талантливого поколения, как сейчас. По сути, это сборная звезд английской Премьер-лиги плюс новый лидер мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

И букмекеры, и эксперты, и суперкомпьютер Opta — все считают, сборную Англии главным фаворитом Евро-2024.

Опять-таки, возвращаясь к составу, сомнения вызывает лишь одна позиция — вратарская. Джордан Пикфорд добротный голкипер, но явно не топовый.

Гарри Кейн globallookpress.com

Впрочем, команда Гарета Саутгейта способна играть таким образом, чтобы мяч почти не доходил до ее штрафной площади. Эта Англия умеет доминировать даже в матчах против главных конкурентов.

Однако среди всех топ-сборных Англия, пожалуй, самая невезучая. Кажется, это и есть ее главная проблема. Просто вспомните финал Евро-2020. Заслужила ли Италия победу? По игре англичане явно превосходили «Скуадру адзурру», но кубок оказался в руках соперника.

Если на этот раз ей наконец-то будет сопутствовать удача, Англия вполне способна как минимум повторить результат трехлетней давности. Групповой этап, скорее всего, станет лишь разминкой для родоначальников современного футбола, чего не скажешь о плей-офф — уровень конкуренции на Евро гораздо выше, чем на чемпионатах мира. Но эта сборная Англии способна обыграть любого соперника.

Переж началом турнира победу сборной Англии можно взять за 4.20.

Неужели Италия защитит титул?

В этом безумном мире возможно все что угодно, поэтому не будет спешить с ответом, то есть говорить «нет».

Вот что писал LiveSport.Ru перед Евро-2020: «На победу Италии на Евро можно поставить за 9.00. Довольно реалистичный прогноз при этом». Результат — итальянцы отправились домой с чемпионским кубком.

Джанлуиджи Доннарумма — один из главных героев сборной Италии на Евро-2020 globallookpress.com

Как и тогда, у «Скуадры Адзурры» по-прежнему нет звездных игроков. Это такой крепкий середняк — точно не топ.

Но зато у Италии снова сильнейший тренер, который знает, как играть на результат. После неожиданной отставки Роберто Манчини пост главного тренера занял Лучано Спаллетти.

У Италии были проблемы в квалификации, она лишь в последний момент обошла Украину и заняла второе место в своей группе. Но очень часто после столь напряженных отборочных кампаний команда уверенно проводит основной турнир.

Умнейший тренер, надежный вратарь, крепкая оборона и опытная полузащита с Николо Бареллой и Жоржиньо — этого вполне может оказаться достаточно для очередного прорыва.

Ну и давайте не забывать, что в истории чемпионатов Европы было немало сенсаций. Ну кто в 1992 году мог подумать, что победителем станет Дания, а в 2004-м — сборная Греции? К слову, победу Италии в 2021-м тоже можно считать сенсацией.

В общем, если что, на триумф Италии можно поставить за 15.00.

Португалия и Роналду — тоже в списке фаворитов?

Безусловно, Португалия — еще один серьезный претендент на титул. И в том числе из-за нестареющего ни душой, ни телом Криштиану Роналду, забившего в квалификации десять мячей. Да-да, это ему в начале февраля исполнилось 39 лет.

Календарь и таблица Евро-2024

Но сборная Португалии — это уже давным-давно не только Роналду, который поедет на свой шестой чемпионат Европы...

Криштиану Роналду globallookpress.com

Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья, Бернарду Силва, Матеуш Нуньеш, Рафаэл Леан и не только — очевидно, что эта банда может навести шороху на немецких полях.

Португалия — единственная сборная, не потерявшая ни одного очка в квалификации. При этом команда Роберто Мартинеса забила 36 мячей при всего лишь двух пропущенных. Было бы наивно думать, что это стало возможным только из-за уровня соперников.

После победы на Евро-2016 португальцы неудачно выступили на следующем континентальном турнире и сенсационно проиграли Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022. Это тоже нельзя не учитывать, но, в любом случае, Португалия и Роналду способны бороться за кубок.

А вдруг Украина совершит чудо?

А вы, кстати, зря смеетесь сейчас. Как сборная Украины выступила на предыдущем Евро? Результат был более чем солидный — выход в четвертьфинал. В 1/8-й украинцы обыграли шведов благодаря голу тогда никому неизвестного нападающего Артема Довбика на последней минуте овертайма.

Сегодня Довбик — лучший бомбардир недавно завершившегося чемпионата Испании. Но он далеко не единственный в этой команде, кто успешно выступает в Европе. Рядом с Артемом в «Жироне» играет Виктор Цыганков.

Артем Довбик globallookpress.com

Ворота украинской сборной, скорее всего, будет защищать Андрей Лунин — голкипер мадридского «Реала». Почему «скорее всего»? Потому что есть еще Анатолий Трубин из лиссабонской «Бенфики».

В защите — Виталий Миколенко из «Эвертона» и Илья Забарный из «Борнмута». В полузащите рядом с опытнейшим опорником Тарасом Степаненко будет играть Александр Зинченко, а также талантливые Николай Шапаренко и Георгий Судаков, которого донецкий «Шахтер» оценивает в 100 миллионов евро.

Ну и, конечно же, Михаил Мудрик — вингер «Челси» будет серьезной проблемой для любой обороны.

Также стоит обратить внимание, что Украина проиграла лишь один из 11-ти матчей с тех пор, как пост главного тренера занял Сергей Ребров. На этом отрезке украинцы сыграли вничью с Англией, Италией и Германией (дважды — 3:3 и 0:0).

Если кто-то и способен сотворить чудо на Евро, то это Украина. Спросите у греков, они точно знают: невозможное — возможно.

В общем, наше дело просто озвучить: победу сборной Украины на Евро-2024 оценивают в 101.00.