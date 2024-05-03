Воспользовались шансом. Микаутадзе, Калафьори и Саммервилл — среди главных молодых звезд апреля

Как правило, молодые, но признанные звезды, такие как Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», Джуд Беллингем из «Реала» или Гави из «Барселоны», не включены в список — в противном случае они были бы в нем каждый месяц — но мы прольем свет на некоторых из тех игроков, кто заслуживают похвалы за свои выступления и потенциально могут стать следующими громкими именами в европейском футболе.

Крисенсио Саммервилл

22 года, вингер, «Лидс Юнайтед»

Подписанный в «Лидс» за мизерные 1,5 миллиона евро из «Фейеноорда» в 2020 году, голландец, можно с уверенностью сказать, наслаждается своим по-настоящему прорывным сезоном в английском футболе. Саммервилл, недавно названный «Игроком сезона в Чемпионшипе», сыграл важную роль в повышении йоркширского клуба (19 голов, девять передач). Учитывая многообещающие проблески игры в Премьер-лиге в прошлом сезоне, есть все основания ожидать, что 22-летний игрок на этот раз еще больше проявит себя на высшем уровне — будь то в «Лидсе» или где-либо еще.

Год в Чемпионшипе явно сделал вингера более совершенным нападающим. Он продолжает представлять угрозу в дуэлях один на один и выполняет свои действия с такой скоростью, что защитникам трудно понять его намерения или направление. Но Саммервилл теперь лучше ориентируется в центральных зонах. Его «фирменный прием» — закрутить мяч в дальний угол при смещении слева (он наносит более трех ударов за 90 минут) также доведен до совершенства и должен доказать свою эффективность на более высоком уровне.

Арчи Грей

18 лет, правый защитник/центральный полузащитник, «Лидс Юнайтед»

Арчи Грей globallookpress.com

Если оставаться в Чемпионшипе и в «Лидсе» (хотя, честно говоря, это была не лучшая неделя для них, поскольку им похоже предстоит плей-офф за повышение), было бы справедливо отметить и «Лучшего молодого игрока сезона» этого турнира. Не имея опыта игры на взрослом уровне до этой кампании, Грей провел замечательные 40 игр из 43 — и часто на изначально незнакомой позиции правого защитника.

Хотя Грей — сын бывшего нападающего «Лидса» Энди и внучатый племянник легенды клуба Эдди — превосходно выступил на позиции правого защитника, его будущее может быть в более центральной роли. Уже выступающий за молодежную сборную Англии, несмотря на то, что ему только недавно исполнилось 18, Грей — исключительно умный юноша, который сочетает в себе первоклассное понимание позиции, блестящее удержание мяча и навыки передачи, заключенные в физически хорошо развитое тело.

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С таким хорошо сбалансированным набором навыков и упорным настроем, нетипичным для его возраста, легко представить, что он будет диктовать темп игры в полузащите «Лидса» на долгие годы.

Морган Роджерс

21 год, атакующий полузащитник, «Астон Вилла»

Морган Роджерс globallookpress.com

По первым признакам, «Астон Вилла» проделала блестящую скаутскую работу, купив вингера «Мидлсбро» за 8 миллионов фунтов в январское трансферное окно. Роджерс выглядит великолепно и адаптировался к Премьер-лиге в рекордно короткие сроки. Игрок молодежной сборной Англии не только дважды забил гол в апреле, но и выглядел игроком, который по-настоящему решал исход матчей, в то время как команда Унаи Эмери стремилась заработать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Что делает Роджерса особенно интересным, так это сочетание его физических и технических характеристик. Несмотря на то, что он довольно высокий, он скорее атлетичный, чем долговязый, и у него отличная скорость, что особенно полезно при прорыве линий во время владения мячом. Тем не менее, он также отличается плавным касанием мяча, элегантно уклоняется от прессинга, исключительно хорошо бьет по мячу (три удара за 90 минут, из которых 52% в створ), а также умеет делать проникающие передачи.

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Учитывая, что эти важные навыки уже есть в его арсенале, нет никаких оснований полагать, что он не сможет и дальше развиваться в настоящего топ-игрока Премьер-лиги.

Адам Уортон

19 лет, центральный полузащитник, «Кристал Пэлас»

Адам Уортон globallookpress.com

И, говоря о переходах из Чемпионшипа в Премьер-лигу, Уортон выглядел очень впечатляюще в возрожденном тренером Оливером Гласнером «Кристал Пэласе». Следуя тому же успешному плану, по которому «Пэлас» пописал Эберечи Эзе (КПР) и Майкла Олисе («Рединг») из второго дивизиона, Уортон перешел в клуб Южного Лондона из «Блэкберна» в январе за 18 миллионов фунтов стерлингов.

Всего через несколько месяцев Уортон вышел в стартовом составе в 12 матчах Премьер-лиги, и утверждение, что он чувствует себя среди лучших как дома, не будет преувеличением. Записав на свой счет результативные передачи в матчах с «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом» в апреле, полузащитник, играющий от штрафной до штрафной, обладает всеми необходимыми качествами, чтобы быть эффективным на позиции «восьмерки».

Его неустанная энергия позволяет ему покрывать большие площади поля, он усердно отрабатывает в обороне (9,6 успешных защитных действий за 90 минут), а когда он владеет мячом, Уортон с радостью рискует в своей пасовой игре — часто ищет варианты продвижения вперед (15 передач вперед за 90 минут — довольно хороший показатель) или ищет забегающих игроков более длинными передачами (что является выдающейся особенностью его игры). Более того, левоногий полузащитник также наделен быстрым и практичным умением обращаться с мячом и может обходить соперников благодаря своему прекрасному умению перемещаться с ним.

Жорж Микаутадзе

23 года, нападающий, «Мец»

Жорж Микаутадзе globallookpress.com

Забив 23 гола в чемпионате, родившийся во франции игрок сборной Грузии, может претендовать на свою долю заслуг в успешном повышении «Меца» в прошлом сезоне. Однако в этой кампании, после трудной половины сезона в «Аяксе», быстрый 23-летний футболист может снова стать героем «Меца», поскольку с тех пор, как он присоединился к своей бывшей команде, арендованный у голландских гигантов игрок забил девять голов в 14 матчах.

В течение апреля Микаутадзе шесть раз поражал ворота, включая один удачный рикошет, и три гола из этих шести принесли «Мецу» важные победы. Энергичный стиль Микаутадзе, свободно перемещающегося по полю, явно лучше подходит контратакующей игре «Меца», чем более жесткому, основанному на владении мячом стилю футбола «Аякса», что также привело к позиционным проблемам, поскольку он вряд ли является традиционной «девяткой», а это означает, что возникает соблазн сыграть с ним на фланге.

Однако, будучи в некоторой степени независимым с тактической точки зрения и с быстрыми завершениями в штрафной и на грани офсайда, являющимися его визитной карточкой, нет никаких сомнений в том, что Микаутадзе нуждается в карт-бланше на проникновение в штрафную — плюс пространство там — чтобы сыграть на своих сильных сторонах.

Риккардо Калафьори

21 год, центральный защитник, «Болонья»

Риккардо Калафьори globallookpress.com

Хотя Тьяго Мотта, главный тренер, который вот-вот выведет «Болонью» в Лигу чемпионов, является главным архитектором отличных оборонительных показателей клуба Серии А в этом сезоне (всего 27 пропущенных голов, третье место после миланского «Интера» и традиционно непробиваемого «Ювентуса»), защитник Калафьори также заслуживает своей доли похвалы.

Калафьори, выпускник академии «Ромы», произвел огромное впечатление в Серии А в этом сезоне после возвращения в Италию после года, проведенного в швейцарском «Базеле». В апреле Калафьори, играющий на левом фланге в четверке защитников «Болоньи», как всегда доминировал, поскольку «Болонья» сохранила сухими свои ворота в матчах против «Салернитаны» и «Фрозиноне», а выездная победа над «Ромой» со счетом 3:1 стала, вероятно, самой приятной победой в его карьере на сегодняшний день.

Левоногий центральный защитник, чья мобильность, скорость и владение мячом также позволяют ему выступать на позиции левого защитника, представляет собой очень впечатляющего современного игрока обороны, который играет на опережение, перехватывает и предугадывает, прежде чем начать атаку своей команды. Более того, он обладает впечатляющим присутствием на поле, что редкость для 21-летнего парня.

Его общий вклад в оборону хорошо иллюстрируется: в среднем он совершает 10,9 успешных защитных действий за 90 минут (для сравнения: 8,5–9 было бы нормой для топового молодого центрального защитника). Понятно, что впечатляющий год Калафьори в Серии А привлек внимание ряда ведущих европейских клубов.