Роналдиньо из «Болоньи». Как Зиркзе стал трансферной целью топ-клубов

Джошуа Зиркзе из «Болоньи» стал одним из главных открытий сезона. Благодаря нидерландскому нападающему скромный итальянский клуб почти обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Перед началом сезона «Болонья» столкнулась с серьезной проблемой из-за переходав «Интер». Австриец был «джокером» клуба из Эмилии-Романьи на протяжении двух сезонов, поэтому его уход действительно заставил волноваться болельщиков команды. К тому же, его предполагаемый преемник явно не справлялся со своей задачей.

Джошуа Зиркзе забил всего лишь два гола в своем первом сезоне Серии А, из-за чего у многих сложилось впечатление, что на него вряд ли стоит рассчитывать. Сомнения появились даже у Тиаго Мотты. Однако теперь главный тренер «Болоньи» называет нидерландца лидером и сравнивает с одним из своих бывших партнеров по «Барселоне».

«Он говорит, что его кумиры — Ибрагимович и Батистута, но лично мне он напоминает Роналдиньо, с которым я играл в "Барселоне". На самом деле не хочу его ни с кем сравнивать. Он просто Джошуа, и он особенный», — сказал Мотта в интервью Sky Sport Italia.

Поговаривают, что эту точку зрения разделяют скаут «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Милана» и «Ювентуса», а это означает, что летом Зиркзе будет в списке главных трансферных целей топ-клубов.

GOAL рассказывает всё, что нужно знать о 22-летнен нападающем, который начинал свой путь в «Баварии», но по-настоящему заявил о себе в «Болонье».

Как всё начиналось

Зиркзе родился в Схидаме, небольшом городке, который находится немного западнее Роттердама, в семье нигерийки и нидерландца. Родители всегда поддерживали его мечту стать футболистом. Как он недавно признался в интервью Gazzetta dello Sport, у него не было «плана Б». Поэтому ему повезло родиться в Нидерландах. «Я просто голландец — это наверное самое точное описание», — сказал Зиркзе, когда журналист назвал его «выдающимся» игроком.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Зиркзе считает себе уличным футболистом в чистом виде: «Думаю, Нидерланды в каком-то смысле можно сравнить с США. Только там много баскетбольных площадок, а у нас — мини-футбольных. Я учился играть на улице, и здесь действительно приходилось искать способ не отставать от парней, которые больше и сильнее тебя. Именно это помогает развиваться, в том числе в творческом плане».

Зиркзе не потребовалось много времени, чтобы привлечь внимание ведущих клубов Нидерландов. В 2016 году, после трех лет в «Ден Хааг», он подписал контракт с «Фейенордом». Но здесь он проведет меньше года, после чего окажется в «Баварии».

Джошуа почувствовал, что это было правильное решение лоя его развития. Всё указывало на то, что он может стать звездой «Баварии»: в декабре 2019-го он забил два мяча в Бундеслиге — «Фрайбургу» и «Вольфсбургу». На тот момент ему было всего лишь 18 лет.

Несмотря на то, что Зиркзе тоже помог «Баварии» выиграть требл в том сезоне, ему не удалось закрепиться в составе Рекордмайстера. Ходили слухи, что Джошуа может вернуться в Мюнхен после аренды в «Андерлехте», в составе которого он забил 16 мячей в 38 матчах. Но вместо этого в конце августа 2022-го «Бавария» продала его в «Болонью».

Большая пауза перед прорывом

В «Болонье» Зиркзее стал топ-игроком, но это был медленный и порой болезненный процесс. Изначально в клубе планировали, что нидерландец будет играть в атаке вместе с Арнаутовичем, но всё изменилось сразу после назначения Мотты на пост главного тренера в сентябре 2022-го.

Арнаутович стал основным нападающим «Болоньи», и не только потому, что он был более опытным и проверенным игроком.

Марко Арнаутович globallookpress.com

«Я на тот момент не был готов к этому морально. Во всяком случае, так считал Мотта», — сказал Зиркзе Corriere della Sera.

Но вскоре Джошуа пришел в себя. Находясь на скамейке запасных, он наблюдал за движениями Арнаутовича, точно так же, как он изучал манеру игры Роберта Левандовского во время каждого матча и тренировки в «Баварии». «Это была хорошая школа», — признал потом молодой нападающий.

Перед началом сезона-2023/2024 стало очевидно, что уроки Мотты не прошли даром. Во время предсезонной подготовки он первым приходил на тренировки, и вся эта работа принесла плоды. Это стало ясно сразу после перехода Арнаутовича в «Интер».

«Пришло время сделать шаг вперед, взять на себя больше ответственности, продемонстрировать готовность и воспользоваться этой возможностью», — объяснял он журналистам.

Что было дальше

Зирзке совершенно открыто говорил о том, что не считает себя достойной заменой Арнаутовичу. Но в этом сезоне ему удалось стать лидером атаки «Болоньи».

Джошуа забил 11 мячей и сделал пять результативных передач в текущем чемпионате Италии. Это одна из главных причин, почему «Болонья» близка к выходу в Лигу чемпионов. «Россоблу» занимают четвертое место в таблице Серии А после гостевой победы над «Ромой».

Результативность Зиркзе не стала сюрпризом. Скорее, удивила его разносторонняя игра. Он уже неоднократно заставлял восхищаться его прекрасными передачами. В победном матче против «Интера» в Кубке Италии он сделал два невероятных паса (одну из них — пяткой), которые полностью перевернули игру.

Сильные стороны

Болонья славится своими двумя башнями, а футбольные болельщики теперь считают, что теперь их три в городе.

Зиркзе — высокий, мощный и внушительный нападающих. Он один из тех, кто выглядит большим, даже когда стоит между центральными защитниками. Несмотря на это, он обладает манерой игры и техникой «десятки». Он напоминает игрока, который часами смотрит на YouTube видео с участием непревзойденного Роналдиньо.

Джошуа Зиркзе и Тиаго Мотта globallookpress.com

Тренер «Торино» Иван Юрич после поражения от «Болоньи» признался, что временами ему казалось, будто он наблюдает за игрой пикового Ибрагимовича. «Он нетипичный нападающий, которому при этом удается много забивать», — отметился хорватский специалист.

«Это отличный комплимент. Это правда, высоких нападающих с хорошей техникой не так уж и много. Без сомнения, мой дар — это моя техника. Это лучший способ самовыражения», — считает Зиркзе.

Это одна из причин, почему Мотта так ценит Джошуа. Главный тренер «Болоньи» верит в идею, что нападающий — это первый защитник. Зиркзе прекрасно справляется с этой ролью. Он постоянно прессингует, участвует в отборе мяча и является постоянной занозой для защитников.

«Есть нападающие, которые думают только о голах. Про Джошуа так нельзя сказать. У него большое сердце, и это очень важный момент», — считает Мотта.

Может играть еще лучше

Если Зиркзе перейдет в топ-клуб, от него будут ожидать роста результативности. Как показывает текущий сезон, это вполне реально.

Сейчас Джошуа играет за команду, которая не может похвастаться высокой результативностью. При этом он активно участвует в развитии «Болоньи», используя большую часть опасных моментов (коэффициент реализации в его случае составляет 57 процентов).

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Однако Зиркзе прекрасно понимает, что ему нужно быть более «эгоистичным»: «Я думаю, это единственное, над чем мне действительно нужно усердно работать».

«Я не чистый центральный нападающий. Мотта превратил меня в "девятку" с определенными функциями. Но при этом я — единственный центральный нападающий в команде и чаще всех оказываюсь в штрафной», — добавил нидерландец.

Что дальше?

Зиркзе не скрывает, что хочет сыграть на Евро-2024. Это было его мечтой с тех пор, как он он, будучи маленьким мальчиком, подражал Роналдиньо и Ибрагимовичу на улицах Схидама. Учитывая его классные выступления за нидерландскую «молодежку» и «Болонью», вполне нормально, что Рональда Кумана призывают взять Джошуа на предстоящий чемпионат Европы.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Сложно сказать, как для него сложится заключительная часть клубного сезона, но, похоже, он он готов к большому лету. Уже известно, что в подписании Зиркзе заинтересован целый ряд топ-клубов.

Маловероятно, что «Бавария» активирует пункт о выкупе, который они включили в контракт нидерландца с «Болоньей».

Есть мнение, что основным претендентом на Зиркзе стал «Милан», который ищет замену Оливье Жиру. Француз, как известно, решил продолжить карьеру в МЛС.

«Болонья» наверняка сделает всех возможное, чтобы удержать Зиркзе. Вполне вероятно, что «россоблу» добьются успеха в этом вопросе благодаря предстоящему участию в Лиге чемпионов. Как сказал Мотта, Джошуа — особенный, и теперь это осознала вся Европа.