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    Австрия уверенно переиграла Польшу в матче Евро-2024

    Польша — Австрия: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Австрии переиграла команду Польши со счетом 3:1.

    Австрия уверенно переиграла Польшу
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    Австрия уверенно переиграла Польшу

    На голы Гернота Траунера, Кристофа Баумгартнера и Марко Арнаутовича с пенальти поляки смогли ответить только точным ударом Кшиштофа Пёнтека.

    Футбол. Евро-2024. Группа D
    Польша — Австрия 1:3
    Голы: 0:1 Гернот Траунер (9'), 1:1 Кшиштоф Пёнтек (30'), 1:2 Кристоф Баумгартнер (66'), 1:3 Марко Арнаутович (пенальти) (78') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Павел Давидович, Якуб Кивёр, Пшемыслав Франковски, Якуб Пётровский (Якуб Модер, 46'), Бартош Слиш (Камил Гросицки, 75'), Никола Залевский, Пётр Зелиньски (Кацпер Урбаньски, 87'), Адам Букса (Роберт Левандовски, 60'), Кшиштоф Пёнтек (Кароль Свидерски, 60') Австрия: Патрик Пенц, Филипп Мвене (Александер Прасс, 63'), Гернот Траунер (Кевин Дансо, 59'), Филипп Линхарт, Стефан Пош, Конрад Лаймер, Кристоф Баумгартнер (Романо Шмид, 81'), Флориан Гриллич (Патрик Виммер, 46'), Николас Зайвальд, Марко Арнаутович (Михаэль Грегорич, 81'), Марсель Забитцер Предупреждения: Бартош Слиш (53'), Патрик Виммер (56'), Якуб Модер (62'), Роберт Левандовски (64'), Марко Арнаутович (70'), Войцех Щенсны (77')

    Календарь и таблица Евро-2024

    Таким образом, Австрия набрала три очка и поднялась на второе место в группе D. У Польши нет очков и последняя строчка.

    В последнем туре Польша сыграет с Францией, а Австрия с Нидерландами. Обе игры пройдут 25 июня.

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