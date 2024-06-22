22 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Грузия и Чехия. Начало игры — в 16:00 мск. Грузия — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Грузия

Турнирное положение: Грузия после первого тура в группе занимает последнюю, четвертую позицию, не набрав ни одного балла.

Команда вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря победам в плей-офф, куда попала после успеха в Лиге наций. Ее жертвами стали Люксембург и Греция.

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Последние матчи: сборная в своем последнем поединке на старте Евро-2024 потерпела поражение от Турции — 1:3.

Эта неудача прервала победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись как на отбор на Евро-2024, так и на товарищеские встречи 2024 года.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Ориентировочный состав: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Грузия проиграла лишь раз при трех победах.

Такая форма говорит о неплохой форме сборной, так что против соперника, которого сейчас все же не назовешь грандом, шансы у нее определенно есть.

Жорж Микаутадзе — автор пока что единственного гола команды на Евро-2024.

Чехия

Турнирное положение: Чехия после первого тура в группе занимает предпоследнюю, третью позицию, не набрав ни одного балла.

Команда успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в своей подгруппе, в которой уступила первое Албании.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте Евро-2024 в упорной борьбе потерпела поражение от Португалии — 1:2.

Эта неудача прервала победную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись на отбор на Евро-2024 и товарищеские встречи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Ориентировочный состав: Станек, Голеш, Гранац, Крейчи, Соучек, Цоуфал, Провод, Шульц, Доудера, Шик, Кухта

Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Чехия ни разу не проиграла при шести победах и одной ничьей.

Такая форма делает коллектив фаворитом матча, хотя то, что именно ему нужно играть первым номером против неуступчивого соперника не сулит ему легкой жизни.

Лука Провод — автор пока что единственного гола команды на Евро-2024.

Статистика для ставок

в восьми из 10 последних матчей Грузии забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Грузия победила

в пяти последних матчах Чехии забивали обе команды.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.85, победа Грузии — в 5.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с почти одинаковыми коэффициентами — 1.92 и 1.90.

Прогноз: в пяти последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника. Чехи регулярно забивают, но и часто пропускают.

При этом в четырех из шести последних поединков номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних поединках Чехии.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.