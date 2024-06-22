Грузия
Чехия
Грузия
Турнирное положение: Грузия после первого тура в группе занимает последнюю, четвертую позицию, не набрав ни одного балла.
Команда вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря победам в плей-офф, куда попала после успеха в Лиге наций. Ее жертвами стали Люксембург и Греция.
Грузия — Чехия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем поединке на старте Евро-2024 потерпела поражение от Турции — 1:3.
Эта неудача прервала победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись как на отбор на Евро-2024, так и на товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Ориентировочный состав: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Грузия проиграла лишь раз при трех победах.
Такая форма говорит о неплохой форме сборной, так что против соперника, которого сейчас все же не назовешь грандом, шансы у нее определенно есть.
Жорж Микаутадзе — автор пока что единственного гола команды на Евро-2024.
Чехия
Турнирное положение: Чехия после первого тура в группе занимает предпоследнюю, третью позицию, не набрав ни одного балла.
Команда успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в своей подгруппе, в которой уступила первое Албании.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте Евро-2024 в упорной борьбе потерпела поражение от Португалии — 1:2.
Эта неудача прервала победную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись на отбор на Евро-2024 и товарищеские встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Ориентировочный состав: Станек, Голеш, Гранац, Крейчи, Соучек, Цоуфал, Провод, Шульц, Доудера, Шик, Кухта
Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Чехия ни разу не проиграла при шести победах и одной ничьей.
Такая форма делает коллектив фаворитом матча, хотя то, что именно ему нужно играть первым номером против неуступчивого соперника не сулит ему легкой жизни.
Лука Провод — автор пока что единственного гола команды на Евро-2024.
Статистика для ставок
- в восьми из 10 последних матчей Грузии забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Грузия победила
- в пяти последних матчах Чехии забивали обе команды.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.85, победа Грузии — в 5.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с почти одинаковыми коэффициентами — 1.92 и 1.90.
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Прогноз: в пяти последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника. Чехи регулярно забивают, но и часто пропускают.
При этом в четырех из шести последних поединков номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести последних поединках Чехии.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.