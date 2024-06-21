Словакия — Украина: счет матча 1:2, обзор голов

обыграла(2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол забили словаки на 17-й минуте встречи. Нападающий сборной Иван Шранц отреагировал на передачу от партнера, отлично сыграл на втором этаже и вколотил мяч в ворота.

На 54-й минуте Украина смогла сравнять счет благодаря голу полузащитника Николая Шапаренко. Игрок точно попал в нижний угол ворота после передачи Александра Зинченко.

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На 80-й минуте украинская сборная и вовсе вышла вперед. Нападающий Роман Яремчук получил мяч уже в штрафной площади соперника и пробил точно по центру, без шансов для голкипера соперника — 2:1.

Футбол. Евро-2024. Группа E Словакия — Украина 1:2 Голы: 1:0 Иван Шранц (17'), 1:1 Николай Шапаренко (54'), 1:2 Роман Яремчук (80') Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Денис Вавро, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко (Адам Оберт, 67'), Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 60'), Лукаш Гараслин (Томаш Суслов, 67'), Иван Шранц (Лео Сауэр, 86'), Роберт Боженик (Давид Стрелец, 60') Украина: Даниэль Бырлиджа, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Тымчик, Георгий Судаков, Владимир Бражко (Сергей Сидорчук, 85'), Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Артем Довбик (Роман Яремчук, 67'), Михаил Мудрик (Руслан Малиновский, 85'), Андрей Ярмоленко (Александр Зубков, 67') Предупреждение: Роман Яремчук (84')

После этого матча Украина занимает 2-е место в группе Е с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Бельгии 26-го июня.

Словакия располагается на 3-й строчке с тем же количеством баллов (3). В следующем поединке словаки встретятся с Румынией 26-го числа.