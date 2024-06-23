23 июня в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Швейцария и Германия. Начало игры — в 22:00 мск. Швейцария — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Швейцария

Турнирное положение: Сборная занимает 2-е место в группе А на Евро-2024 с 4 очками в активе после 2-х туров. Швейцарцы вполне могут напрямую выйти из группы, но конкуренты также наступают на пятки.

Сборная Швейцарии опережает Шотландию на 3 балла, а Венгрию — на 4 очка. Шотландцы уже вряд-ли опередят швейцарцев, только разве что теоретически.

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Последние матчи: В прошедшем туре группового этапа Швейцария сыграла вничью с Шотландией (1:1). «Бело-красные» доминировали и должны были выигрывать, но арбитр дважды отменял голы швейцарцев из-за офсайда.

В 1-м матче группового этапа Швейцария обыграла Венгрию со счетом 3:1. В том матче сборная очень грамотно разобрала соперника и сыграла очень правильно.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Ориентировочный состав: Соммер; Шер, Аканджи, Родригес; Видмер, Джака, Фройлер, Эбишер; Ндой, Эмболо, Варгас.

Состояние команды: У Швейцарии есть несколько лидеров, которые помогают команде набирать очки. Нападающий сборной Бреел Эмболо исправно забивает голы, но последний не засчитали.

В предстоящем матче Швейцария сыграет против Германии, и это будет настоящей проверкой для «бело-красных». Смогут ли швейцарцы противостоять «бундестим»? Большой вопрос...

Германия

Турнирное положение: Немецкая сборная уже обеспечила себе место в плей-офф Евро-2024, набрав за последние 2 тура 6 очков из 6-и возможных.

Германия занимает 1-е место в группе А, опережая ту же Швейцарию на 2 балла. Если сборная не проиграет в предстоящем матче, то точно сохранит 1-ю строчку.

Последние матчи: В прошедшем матче немцы всухую обыграли Венгрию (2:0). В том матче блистал капитан сборной Германии Илкай Гюндоган, который забил гол и сделал голевую передачу.

В 1-м туре группового этапа немецкая сборная разгромила Шотландию со счетом 5:1, не оставив ни единого шанса сопернику.

Ориентировочный состав: Нойер; Киммих Рюдигер, Та, Миттельштедт; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц.

Состояние команды: Германия выступает очень уверенно на домашнем Евро, но команда еще не проходила проверок, играя против мощных соперников. Например, Италия, Испания и Хорватия уже показали свой истинный уровень.

В предстоящем матче будет понятно, насколько Германия готова на большие дела, ведь Швейцария очень цепкая команда, которая точно будет сопротивляться.

Статистика для ставок

Германия забила 7 голов за 2 матча на Евро-2024

Швейцария еще не проиграла ни одной встречи на турнире

Германия пропустила только 1 гол на Евро-2024

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1.70, а на Швейцарии — 5.30, ничью букмекеры оценивают в 3.85.

Тотал меньше 2.5 идет за 2.05, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.80.

Прогноз: Рискуем — ничья во 2-м тайме.

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.70.

Прогноз: Можно предположить, что Германия выиграет 1-й тайм.

Ставка: Победа Германии в 1-м тайме за 2.20.