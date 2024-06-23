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    Смогут ли швейцарцы противостоять Германии?

    Швейцария — Германия. Прогноз и ставка (к. 2.70) на победителя в матче чемпионата Европы 23 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Германия
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    Джамал Мусиала — полузащитник сборной Германии
    23 июня в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Швейцария и Германия. Начало игры — в 22:00 мск. Швейцария — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа A 23 Июня 2024 года

    Швейцария

  • Берн
    •  Швейцария 22:00 Германия

    Германия

  • Берлин
    •

    Швейцария

    Турнирное положение: Сборная занимает 2-е место в группе А на Евро-2024 с 4 очками в активе после 2-х туров. Швейцарцы вполне могут напрямую выйти из группы, но конкуренты также наступают на пятки.

    Сборная Швейцарии опережает Шотландию на 3 балла, а Венгрию — на 4 очка. Шотландцы уже вряд-ли опередят швейцарцев, только разве что теоретически.

    Швейцария — Германия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре группового этапа Швейцария сыграла вничью с Шотландией (1:1). «Бело-красные» доминировали и должны были выигрывать, но арбитр дважды отменял голы швейцарцев из-за офсайда.

    В 1-м матче группового этапа Швейцария обыграла Венгрию со счетом 3:1. В том матче сборная очень грамотно разобрала соперника и сыграла очень правильно.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Ориентировочный состав: Соммер; Шер, Аканджи, Родригес; Видмер, Джака, Фройлер, Эбишер; Ндой, Эмболо, Варгас.

    Состояние команды: У Швейцарии есть несколько лидеров, которые помогают команде набирать очки. Нападающий сборной Бреел Эмболо исправно забивает голы, но последний не засчитали.

    В предстоящем матче Швейцария сыграет против Германии, и это будет настоящей проверкой для «бело-красных». Смогут ли швейцарцы противостоять «бундестим»? Большой вопрос...

    Германия

    Турнирное положение: Немецкая сборная уже обеспечила себе место в плей-офф Евро-2024, набрав за последние 2 тура 6 очков из 6-и возможных.

    Германия занимает 1-е место в группе А, опережая ту же Швейцарию на 2 балла. Если сборная не проиграет в предстоящем матче, то точно сохранит 1-ю строчку.

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    Последние матчи: В прошедшем матче немцы всухую обыграли Венгрию (2:0). В том матче блистал капитан сборной Германии Илкай Гюндоган, который забил гол и сделал голевую передачу.

    В 1-м туре группового этапа немецкая сборная разгромила Шотландию со счетом 5:1, не оставив ни единого шанса сопернику.

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    • Ориентировочный состав: Нойер; Киммих Рюдигер, Та, Миттельштедт; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц.

    Состояние команды: Германия выступает очень уверенно на домашнем Евро, но команда еще не проходила проверок, играя против мощных соперников. Например, Италия, Испания и Хорватия уже показали свой истинный уровень.

    В предстоящем матче будет понятно, насколько Германия готова на большие дела, ведь Швейцария очень цепкая команда, которая точно будет сопротивляться.

    Статистика для ставок

    • Германия забила 7 голов за 2 матча на Евро-2024

    • Швейцария еще не проиграла ни одной встречи на турнире

    • Германия пропустила только 1 гол на Евро-2024

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1.70, а на Швейцарии — 5.30, ничью букмекеры оценивают в 3.85.

    Тотал меньше 2.5 идет за 2.05, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.80.

    Прогноз: Рискуем — ничья во 2-м тайме.

    Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.70.

    Прогноз: Можно предположить, что Германия выиграет 1-й тайм.

    Ставка: Победа Германии в 1-м тайме за 2.20.

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    Швейцария — Германия. 23 июня в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Швейцария и Германия. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Швейцария — Германия с коэффициентом 2.70.
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