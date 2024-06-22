Бельгия — Румыния: счет матча 2:0, обзор голов

одолела(2:0) в матче группового этапа Евро-2024.

В составе бельгийской сборной голы забили Юри Тилеманс на 2-й минуте и Кевин Де Брёйне на 80-й минуте.

Футбол. Евро-2024. Группа E Бельгия — Румыния 2:0 Голы: 1:0 Юри Тилеманс (2'), 2:0 Кевин Де Брёйне (80') Бельгия: Коэн Кастельс, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Ян Вертонген, Артур Теате (Зено Дебаст, 77'), Юри Тилеманс (Орел Мангала, 72'), Амаду Онана, Доди Лукебакио (Леандро Троссард, 56'), Кевин Де Брёйне, Жереми Доку (Янник Карраско, 72'), Ромелу Лукаку Румыния: Флорин Ницэ, Никусор Банку, Андрей Буркэ, Раду Дрэгушин, Андрей Рациу (Деян Сореску, 90'), Николае Станчу, Рэзван Марин, Мариус Марин (Дариус Олару, 68'), Денис Дрэгуш (Денис Алибек, 81'), Валентин Михэйлэ (Янис Хаджи, 68'), Деннис Ман Предупреждения: Доди Лукебакио (35'), Никусор Банку (59'), Мариус Марин (65')

После этого матча Бельгия занимает 2-е место в своей группе с 3 очками в активе. В следующем поединке сборная сыграет против Украины 26-го июня.

Румыния располагается на 1-й позиции с теми же 3 очками. В следующем матче сборная сыграет против Словакии 26-го числа.