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    Грузия и Чехия сыграли вничью

    Грузия — Чехия: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 играли сборные Грузии и Чехии. Встреча закончилась вничью 1:1.

    Сборная Грузии
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    Сборная Грузии

    Грузины открыли счет перед свистком на перерыв. Микаутадзе реализовал пенальти — футболист хладнокровным ударом с «точки» развел вратаря и мяч по разным углам.

    На 59-й минуте чехи отыгрались. После подачи от угла поля Лингр головой пробил в дальнюю штангу, а уже оставшийся почему-то без присмотра Шик грудью подправил мяч за линию ворот.

    Футбол. Евро-2024. Группа F
    Грузия — Чехия 1:1
    Голы: 1:0 Жорж Микаутадзе (пенальти) (45 + 4'), 1:1 Патрик Шик (59') Грузия: Георгий Мамардашвили, Соломон Кверквелия (Георгий Гвелесиани, 82'), Гурам Кашия, Лаша Двали, Отар Какабадзе, Георгий Цитаишвили (Лука Лочошвили, 62'), Зурико Давиташвили (Георгий Чакветадзе, 62'), Анзор Меквабишвили, Георгий Кочорашвили, Хвича Кварацхелия (Саба Лобжанидзе, 82'), Жорж Микаутадзе Чехия: Индржих Станек, Владимир Цоуфаль, Ладислав Крейчи, Робин Гранач, Томаш Голеш, Давид Юрасек (Петр Шевчик, 81'), Лукаш Провод (Антонин Барак, 81'), Томаш Соучек, Патрик Шик (Моймир Хитил, 68'), Адам Гложек (Ондржей Лингр, 55'), Вацлав Черны (Матей Юрасек, 55') Предупреждения: Владимир Цоуфаль (18'), Гурам Кашия (36'), Лукаш Провод (40'), Давид Юрасек (47'), Томаш Голеш (53'), Томаш Соучек (81'), Георгий Гвелесиани (82'), Анзор Меквабишвили (83')

    В оставшееся до финального свистка время Чехия пыталась вырвать победу, но свои моменты реализовать не смогла.

    Календарь и таблица Евро-2024

    У Чехии и Грузии теперь по одному очку. В третьем туре Грузия встретится с Португалией, а Чехия сыграет против Турции. Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля.

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