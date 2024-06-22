Нестабильный Беллингем и незаметный Кейн. Пять проблем, которые должен решить Саутгейт

На Евро-2024 у Англии может возникнуть отчетливое чувство дежавю, поскольку они снова оказались в затруднительном положении после двух игр группового этапа крупного турнира. Хотя они почти квалифицировались в 1/8 финала, их очень унылые выступления против Сербии и Дании заметно понизили веру в их способность дойти на турнире до конца и поднять трофей над головой.

Невыразительная ничья 1:1 в четверг вечером с Данией во Франкфурте только усилила внимание к тренеру Гарету Саутгейту, поскольку его команда, в составе которой он не стал делать изменений, не смогла оправдать этот подход и в конечном итоге оставила его с большим количеством вопросов, чем ответов.

«Мы должны серьезно проанализировать этот матч и найти решения для некоторых проблем, которые у нас есть», — сказал тренер на своей послематчевой пресс-конференции. «В течение следующих нескольких дней мы уделим этому много времени. Мы знаем, что уровень нашей игры должен быть выше, и мы знаем, что уровень может быть выше. Возможно, самое важное сейчас — это принять среду, в которой мы находимся и ожидания, которые нас окружают. Нам придется идти навстречу этому вызову».

Перед тем, как Англия встретится со Словенией во вторник, 25 июня, предстоит много работы, но каковы основные проблемы, стоящие перед Саутгейтом и его командой?

Кейн на периферии

Дания заслуживает огромной похвалы за то, как она ограничила силы сборной Англии в нападении, несмотря на множество креативных талантов в составе англичан, но неспособность «Трех львов» привлечь к участию в атаках своего капитана Гарри Кейна все еще вызывает тревогу.

Девятый номер, конечно, забил быстрый мяч из-за ужасной ошибки датчан в защите и удачного рикошета, но вторую игру подряд он по большей части провел матч на периферии игры, он вынужден искать мяч, а не позволяет ему достичь себя естественным путем.

Нападающий мюнхенской «Баварии» даже подарил мяч сопернику у своей штрафной перед ошеломляющим голом Мортена Юльмана, который сравнял счет — демонстрация того, насколько глубоко он был вынужден опускаться. Это было выступление, которое напоминало игрока, который не получил четких тактических инструкций и вместо этого пытался форсировать ситуацию.

Гарри Кейн globallookpress.com

Его выступление вызвало множество критики, не в последнюю очередь со стороны легенды сборной Англии Гари Линекера: «Ему нужно, чтобы его тренер подошел к нему и попросил от него немного большего», — сказал ведущий BBC Sport.

«Я бы ожидал подобной игры от себя. Против трех защитников ему приходится растягивать игру, бежать в одну сторону, а затем отступать, чтобы не приходилось заходить слишком далеко, чтобы получить мяч. Он ему нужно освободить больше места для игроков полузащиты позади него, чтобы они создавали моменты. Его движение было минимальным. Он не стремился делать забегания и не часто это делает, но даже когда ему не хватает пространства, он очень вяло отходит назад и это не помогает команде».

Проблема левого защитника

Мы все знали, что Киран Триппьер не играл левого защитника до начала Евро-2024, и его выступления до сих пор только подчеркивали серьезную проблемную позицию для Англии.

Несмотря на то, что он не играл с января, Саутгейт счел целесообразным включить в свой состав травмированного и находящегося не в форме Люка Шоу, а также пять центральных защитников. Решение оставить Бена Чилвелла дома означает, что игрок «Манчестер Юнайтед» является единственным специализированным левым защитником во всей команде.

Киран Триппьер globallookpress.com

Саутгейт настаивает на том, что Шоу хорошо восстанавливается, что вызывает вопрос, почему он был вообще вызван в заявку, ведь он уже пропустил две игры. Пока неясно, когда он будет готов выйти в стартовом составе, и в любом случае он наверняка будет не в лучшей форме.

Не по своей вине Триппьер выглядит зажатым на позиции левого защитника — он слишком боится слишком прихватить своего опекуна или сделать пас вперед более слабой ногой из-за страха совершить дорогостоящую ошибку, а это означает, что Англия серьезно ограничена на левом фланге, учитывая, что Фил Фоден всегда стремился смещаться к центру.

«У нас нет лучшего левого защитника, и это лишает вас возможности добиться такого баланса», — сказал Саутгейт в своих послематчевых комментариях. «Но я думаю, что Триппс [Триппьер] проделал невероятную работу для команды. Его дух, его организация, его желание помогли нам добиться победы в последних двух играх. Это ни в коем случае не критика в его адрес, но это очевидно, что с правоногим игроком на этой позиции все будет иначе».

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Игрок «Ливерпуля» Джо Гомес может предложить решение проблемы против Словении в заключительном матче группового этапа сборной Англии. Он правоногий центральный защитник, и Юрген Клопп регулярно использовал его на позиции левого защитника в течение клубного сезона, и во многих случаях он демонстрировал, что достаточно уверен в себе, чтобы идти вперед. В конце концов, пришло время отбросить осторожность.

Заново пересмотреть схему и состав

Что касается полузащиты, то Саутгейту, безусловно, пора признать, что его полупродуманный эксперимент с Трентом Александром-Арнольдом пока не готов к использованию. Игрок «Ливерпуля» был заменен в начале второго тайма против Дании и в очередной раз не смог повлиять на игру из-за своей роли глубоко опустившегося плеймейкера.

Выступая после игры, тренер «Трех львов» удивил всех, предположив, что Англии не хватает опорного полузащитника Калвина Филлипса, и именно эту потерю он, по-видимому, пытается смягчить, игнорируя талант двух молодых игроков, сидевших на скамейке запасных, в лице Кобби Майну и Адама Уортона, оба которых заслужили свое место в его команде.

«У него (Александра-Арнольда) были моменты, когда он делал то, что мы ожидали», — сказал тренер. «Мы знаем, что это эксперимент. Мы знаем, что у нас нет естественной замены Калвину Филипсу. Мы пробуем разные вещи, но на данный момент дела идут не так, как хотелось бы».

По правде говоря, большой турнир это, вероятно, не лучшее место для проведения такого эксперимента, и теперь Саутгейту предстоит принять важное решение. Если он не будет больше делать ставку на Александра-Арнольда, Конор Галлахер, вероятно, будет безопасным вариантом, но Майну и Уортон представляют собой риск лишь из-за их возраста и отсутствия опыта. В Премьер-лиге они показали, что могут блистать в серьезных матчах.

Чрезмерная зависимость от своей «Десятки»

Однако не только Александр-Арнольд заставлял поломать голову над проблемами в полузащите. После того, как Джуд Беллингем носился по полю, как одержимый, в победном матче против Сербии в воскресенье, он стал лишь тенью того игрока в матче с Данией четыре дня спустя.

Несмотря на все сложности, которые он испытывал, а он проиграл 10 единоборств, сделал всего два касания в штрафной датчан и не смог нанести ни одного удара, полузащитник оставался на поле все 90 минут, поскольку его тренер отчаянно надеялся на победный гол и какой-то внезапный конец всех бед сборной Англии.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Фоден, который, возможно, был лучшим атакующим игроком Англии, был заменен за 20 минут до конца игры. Это только начало турнира, но, возможно, это уже отражает чрезмерную зависимость от звезды «Реала» в плане поисков источника вдохновения, даже когда он явно не в форме.

Календарь и таблица Евро-2024

Не то чтобы у тренера не было других вариантов: Фодена можно было сместить в центр, Эберечи Эзе проявляет свои лучшие качества в роли атакующего полузащитника, а Коул Палмер остался на скамейке запасных, несмотря на его выдающийся креативный сезон на клубном уровне.

Сомнительные замены

Действительно, хотя он был гораздо смелее в своих заменах, чем в первой игре, изменения Саутгейта все равно заслуживают некоторого внимания.

Никто не стал бы спорить с решением заменить Александра-Арнольда уже после девяти минут второго тайма, но замена его на Галлахера, главными качествами которого являются его упорство и скорость работы, а не техника, привела к тому, что игра превратилась в битву на истощение, а не в матч, в котором Англия будет стремиться победить благодаря своей креативности и хитрости.

Энтони Гордон и Карри Кейн globallookpress.com

Уортон, возможно, был идеальным кандидатом против обороны Дании, и когда Англии потребовалась фланговая игра, чтобы растянуть оборонительную пятерку, Саутгейт обратился к атакующему полузащитнику Эзе вместо традиционного крайнего хавбека Энтони Гордона. Между тем, Джаррод Боуэн, снова игравший впереди Палмера и Гордона, оказался неэффективным.

Время, выбранное для его замен также было любопытным, поскольку он сделал тройную замену за 20 минут до конца игры — возможно, этого недостаточно, чтобы свежие силы дали желаемый эффект.

Тренер заслуживает похвалы за то, что проявил некоторую храбрость и заменил своего капитана Кейна после очередной игры, проведенной на периферии, несмотря на его гол, а Олли Уоткинс выглядел остро и вносил ощутимую разницу своими рывками из глубины.

Знакомое чувство

Однако не все так мрачно, и стоит иметь в виду, что групповой этап может быть обманчивым. Несмотря на то, что выступления сборной Англии против кажущегося более слабого соперника были скучными, кампания Англии на Евро-2024 на самом деле следует той же схеме, что и их предыдущие два крупных турнира.

На Евро-2020 на родной земле «Три льва» обыграли Хорватию в первом матче, а во втором туре второго тура с Шотландией на «Уэмбли» разыгралась нулевая ничья. Они одержали скромную победу над Чехией в последнем групповом матче, прежде чем вышла в плей-офф и дошла до финала.

Гарет Саутгейт и сборная Англии globallookpress.com

На чемпионате мира 2022 года в Катаре произошла похожая история: Англия обыграла Иран, затем сыграла вничью с Соединенными Штатами, а затем с комфортом разгромила Уэльс и вышла в 1/8 финала.

Новейшая история подсказывает, что сборная Англии под руководством Саутгейта, как правило, полностью включается начиная с заключительной игры группового этапа, когда они, наконец, сгладят все шероховатости и урегулируют свои проблемы. Верные фанаты «Трех львов» надеются, что так будет и сейчас, но у тренера есть всего три дня, чтобы найти ответы.