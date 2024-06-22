Турция — Португалия: счет матча 0:3, обзор голов

обыграла(3:0) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол португальцы забили на 21-й минуте. Полузащитник сборной Бернарду Силва попал точно в угол ворот, без шансов для голкипера соперника.

На 28-й минуте Португалия удвоила свое преимущество. Защитник сборной Турции Самет Акайдин оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 2:0.

Португальская сборная на 56-й минуте забила 3-й гол. Полузащитник команды Бруну Фернандеш переправил мяч в ворота после отличного навеса Криштиану Роналду.

Футбол. Евро-2024. Группа F Турция — Португалия 0:3 Голы: 0:1 Бернарду Силва (21'), 0:2 Самет Акайдын (автогол) (28'), 0:3 Бруну Фернандеш (56') Турция: Зеки Челик, Самет Акайдын (Мерих Демирал, 75'), Абдюлькерим Бардакджи, Кан Айхан (Исмаиль Юксек, 58'), Ферди Кадиоглу, Хакан Чалханоглу, Юнус Акгюн (Арда Гюлер, 70'), Оркун Кёкчю (Юсуф Языджи, 46'), Керем Актюркоглу (Кенан Йылдыз, 58'), Алтай Байындыр, Барыш Алпер Йылмаз Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Рубен Диаш, Пепе (Антониу Силва, 83'), Жоау Канселу (Нелсон Семеду, 68'), Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья (Рубен Невеш, 46'), Витор Феррейра (Жоау Невеш, 88'), Рафаэл Леау (Педру Нету, 46'), Криштиану Роналду Предупреждения: Абдюлькерим Бардакджи (25'), Рафаэл Леау (39'), Самет Акайдын (42'), Зеки Челик (42'), Жоау Палинья (45')

После этого матча Португалия занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе, обеспечив себе место в плей-офф Евро-2024. В следующем поединке португальцы сыграют против Грузии 26-го июня.

Турция располагается на 2-й позиции с 3 очками в активе. В следующем матче сборная встретится с Чехией 26-го числа.