ОконченТурция — Португалия 0:3Онлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТурция — Португалия 0:3. Онлайн
  • 20:53
    • Португалия разгромила Турцию в матче Евро-2024
  • 18:49
    • Калинская вышла в финал турнира в Берлине
  • 17:57
    • Грузия и Чехия сыграли вничью
  • 14:44
    • Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине на отказе Соболенко
    Все новости спорта

    Португалия разгромила Турцию в матче Евро-2024

    Турция — Португалия: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Турции Футбол Турции Сборная Португалии Португалия Криштиану Роналду
    Португалия обыграла Турцию (3:0) в матче группового этапа Евро-2024.

    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии

    Первый гол португальцы забили на 21-й минуте. Полузащитник сборной Бернарду Силва попал точно в угол ворот, без шансов для голкипера соперника.

    На 28-й минуте Португалия удвоила свое преимущество. Защитник сборной Турции Самет Акайдин оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 2:0.

    Португальская сборная на 56-й минуте забила 3-й гол. Полузащитник команды Бруну Фернандеш переправил мяч в ворота после отличного навеса Криштиану Роналду.

    Футбол. Евро-2024. Группа F
    Турция — Португалия 0:3
    Голы: 0:1 Бернарду Силва (21'), 0:2 Самет Акайдын (автогол) (28'), 0:3 Бруну Фернандеш (56') Турция: Зеки Челик, Самет Акайдын (Мерих Демирал, 75'), Абдюлькерим Бардакджи, Кан Айхан (Исмаиль Юксек, 58'), Ферди Кадиоглу, Хакан Чалханоглу, Юнус Акгюн (Арда Гюлер, 70'), Оркун Кёкчю (Юсуф Языджи, 46'), Керем Актюркоглу (Кенан Йылдыз, 58'), Алтай Байындыр, Барыш Алпер Йылмаз Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Рубен Диаш, Пепе (Антониу Силва, 83'), Жоау Канселу (Нелсон Семеду, 68'), Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья (Рубен Невеш, 46'), Витор Феррейра (Жоау Невеш, 88'), Рафаэл Леау (Педру Нету, 46'), Криштиану Роналду Предупреждения: Абдюлькерим Бардакджи (25'), Рафаэл Леау (39'), Самет Акайдын (42'), Зеки Челик (42'), Жоау Палинья (45')

    После этого матча Португалия занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе, обеспечив себе место в плей-офф Евро-2024. В следующем поединке португальцы сыграют против Грузии 26-го июня.

    Турция располагается на 2-й позиции с 3 очками в активе. В следующем матче сборная встретится с Чехией 26-го числа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли румынам засушить игру?
  • Бельгия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Поединок принесет верховой исход
  • Шотландия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Музетти удивить Пола?
  • Пол — Музетти. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 23 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шотландия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Пол — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Боржеш — Микельсен
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Синнер — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эквадор — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Форталеза
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры