Сборные Турции и Бельгии играют в Измире на стадионе «Гюрсель Аксель» в пятом туре группового этапа Лиги наций. Хозяева проиграли все четыре матча и замыкают группу A1 без единого очка, тогда как бельгийцы идут третьими с шестью баллами, отставая от Италии на одно очко, а от Франции — на четыре. Для команды Марка ван Боммела победа сохранит возможность пробиться в четвертьфинал, турки же пытаются избежать прямого вылета из дивизиона A.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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14' Бельгийцы коротко разыграли стандарт, Де Кёйпер навесил на дальнюю штангу и перебил всю штрафную Турции.

13' Морейра прорвался по правому флангу и заработал штрафной. Фолил Демирал.

10' Унал пытался выдать проникающий пас через центр – неточно получилось.

08' Ламменс уверенно вышел из ворот и забрал мяч после навеса с угла поля.

07' Гюлер решился на удар с острого угла со штрафного, но попал в защитника.

06' Гюлер изящно развернулсяна фланге и отдал передачу к штрафной на Айдына, а тот заработал фол.

Статистика матча 47 Владение мячом 53 1 Угловые удары 0 1 Фолы 1

05' Морейра с правого фланга неплохо навешивал в штрафную – Чакыр забрал мяч на выходе.

03' Тилеманс опасно вырезал пас через центр под рывок Де Брёйне, но Чакыр вовремя выбежал из ворот и сыграл на перехвате.

01' Бельгийцы начали с центра, поехали!

До матча

20:00 Команды на поле, гимны уже прозвучали — а матч начинается с минуты молчания в память о жертвах катастрофы на одном из заводов Измира.

19:55 Матч обслуживает швейцарская бригада во главе с Сандро Шерером. Его ассистенты — Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни, резервный арбитр — Мирель Туркес. За VAR отвечает Лукас Фендрих, его ассистент — Лука Чибелли.

19:50 Ван Боммелу при этом придется учитывать и предстоящую встречу с Италией. Несколько игроков, включая Доди Лукебакио и Николя Раскина, находятся в одной желтой карточке от дисквалификации, а Лукаку рассчитывает восстановиться именно к заключительному туру. У Турции похожая ситуация с Зеки Челиком, Демиралом и Кабаком, которые также рискуют пропустить матч с Францией. При таком количестве кадровых ограничений решения тренеров по ходу встречи могут оказаться особенно важными, тем более что обеим сборным необходим результат уже в Измире.

19:45 Одной из центральных фигур матча станет Гюлер, которому Ялчын намерен предоставить свободу в атакующих действиях. Полузащитник «Реала» чаще всего получает мяч между линиями и способен обострять игру передачами за спины защитникам, однако отсутствие Йылдыза ограничивает количество вариантов впереди. Возвращение Чалханоглу должно помочь туркам с продвижением мяча из глубины и исполнением стандартов. В четырех предыдущих матчах команда регулярно создавала подходы к воротам, но испытывала серьезные проблемы с завершением.

19:40 Турнирная ситуация особенно осложняет задачу Ялчына. Чтобы обойти Бельгию в группе по личным встречам, Турции необходимо победить с разницей минимум в четыре мяча, затем обыграть Францию в заключительном туре и рассчитывать на поражение бельгийцев от Италии. Более реалистичной задачей остается борьба за возможность сохранить место в дивизионе A через стыковые матчи. Бельгия же при победе в Измире гарантированно сохранит интригу перед домашней встречей с итальянцами 15 ноября, которая может стать решающей для распределения мест в первой тройке.

19:35 Команды уже встречались в нынешнем розыгрыше Лиги наций. 2 октября Бельгия победила в Льеже со счетом 3:0 благодаря двум голам Де Брёйне и мячу Лукаку. За последние шесть очных матчей турки одержали всего одну победу, однако дома не проигрывают бельгийцам три встречи подряд. Последний матч соперников на турецкой земле состоялся в отборе Евро-2012 и завершился победой хозяев 3:2.

19:30 А это состав сборной Бельгии: Ламменс, Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кейпер, Де Брёйне, Раскин, Тилеманс, Морейра, Де Кетеларе, Доку.

19:25 Турция начнёт матч в таком составе: Чакыр, Айдын, Демирал, Кабак, Кадыоглу, Юксек, Кёкчю, Акгюн, Гюлер, Йылмаз, Унал.

19:20 К матчу возвращаются Де Брёйне и Юри Тилеманс, которые пропустили предыдущий тур из-за дисквалификаций, а также Жереми Доку, восстановившийся после травмы. В то же время Лукаку не полетел в Измир из-за проблем с бедром, Ромео Лавия дисквалифицирован, а Тибо Куртуа продолжает паузу в выступлениях за сборную. Кони Де Винтер отказался от вызова после того, как остался недоволен недостатком игрового времени в октябре. Вместо него шанс получил 20-летний защитник «Генка» Жозюэ Конголо, впервые приглашенный во взрослую национальную команду.

19:15 Ван Боммел возглавил сборную в августе и пока продолжает подбирать оптимальные сочетания. В четырех матчах Лиги наций бельгийцы забили шесть голов, причем половина пришлась на октябрьскую встречу с Турцией. Тогда Кевин Де Брёйне оформил дубль, а Ромелу Лукаку установил окончательный счет. В трех первых турах команда пропустила всего один мяч, однако четыре гола от Франции заметно испортили оборонительную статистику. При этом бельгийцы уже дважды сыграли на ноль, чего Турции в нынешнем розыгрыше пока не удавалось.

19:10 Бельгия Марка ван Боммела пока выступает в Лиге наций с переменным успехом. Бельгийцы начали турнир с выездной победы над Италией 2:0, затем проиграли Франции, разгромили Турцию 3:0 и снова уступили французам, на этот раз со счетом 1:4. В последней встрече Бельгия вела после первого тайма, но позволила сопернику забить четыре мяча. После четырех туров у команды шесть очков, а поражение в Измире при определенном результате параллельной встречи Италии и Франции может досрочно лишить ее шансов на попадание в первую двойку.

19:05 В распоряжении нового тренера нет Кенана Йылдыза, который продолжает восстанавливаться после перелома плюсневой кости. Из-за перебора желтых карточек матч пропустит центральный защитник Абдюлькерим Бардакджи, а Керем Актюркоглу, Ирфан Кахведжи, Самет Акайдын и Алтай Байындыр не получили вызов. Зато возвращается Хакан Чалханоглу, пропустивший предыдущие встречи из-за травмы. Полузащитник провел за сборную 108 матчей и в случае гола обойдет Тунджая Шанлы в списке лучших бомбардиров команды. Арда Гюлер также подходит к встрече в хорошей форме: в последнем матче «Реала» против «Валенсии» он забил и отдал результативную передачу.

19:00 Турки начали турнир с домашнего поражения от Италии 1:4, затем уступили Франции 0:1, Бельгии 0:3 и снова итальянцам 1:3. Четыре проигранных матча подряд стали худшей серией сборной за всю историю выступлений в Лиге наций, а два забитых мяча при 11 пропущенных практически лишили ее шансов подняться с последнего места. При этом команда регулярно добирается до чужой штрафной: в среднем наносит 16 ударов за матч, но реализация составляет всего около 3%. Ялчын уже сообщил о намерении изменить игровую схему и использовать полноценного центрального нападающего.

18:55 Неудачи сборной Турции привели к смене главного тренера. Винченцо Монтелла покинул команду после четырех поражений подряд с общей разницей мячей 2:11, а 20 октября его сменил Серген Ялчын. Итальянец руководил сборной три года, но после вылета с группового этапа чемпионата мира 2026 года результаты продолжили ухудшаться. Новый тренер ранее работал с «Бешикташем», который в прошлом сезоне занял четвертое место в турецкой Суперлиге. Встреча с бельгийцами станет для 54-летнего специалиста первой во главе национальной команды.