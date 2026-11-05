В четверг, 5 ноября, «Селтик» примет «Бешикташ» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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25' Продолжается игра в среднем темпе.

23' Серия подач в штрафную площадь «Селтика», отбиваются хозяева.

22' Разыгрывают мяч в центре поля футболисты «Бешикташа» в поисках возможного обострения.

20' Подача с углового «Бешикташа» к воротам «Селтика», но до удара по воротам Сэма Джонстона дело не довели гости.

19' Поку заработал угловой для «Бешикташа».

18' Подача с штрафного «Бешикташа» в исполнении Леандро Троссарда, головой выбил мяч подальше от своих ворот защитник «Селтика» Лиам Скэйлз.

Статистика матча 1 Удары мимо 1 42 Владение мячом 58 0 Угловые удары 2 2 Фолы 2

16' Прорыв по правому флангу атаки «Бешикташа» Вацлава Черны в рамках правил прервал защитник хозяев Лиам Скэйлз.

15' Заработав фол на половине поля «Бешикташа», «Селтик» перевел игру на половину поля гостей.

14' Больше мячом владеет «Бешикташ», игроки «Селтика» от обороны действуют.

12' Включившись в высокий прессинг игроки «Бешикташа» усложняют начало атаки «Селтика».

11' Леандро Троссарду не позволил нанести удар из пределов штрафной «Селтика» защитник хозяев Кэмерон Картер-Викерс.

10' Завладев мячом, игроки «Селтика» приступили к конструированию своей позиционной атаки.

09' Подача Троссарда с углового «Бешикташа», отбились хозяева.

08' Полузащитник «Селтика» Беньямин Нюгрен бил с линии штрафной «Бешикташа», но послал мяч мимо створа.

07' Планомерно футболисты «Бешикташа» подбираются к штрафной площади «Селтика» играя в пас.

06' Контролируют мяч игроки «Бешикташа» на своей половине поля.

05' Завязывается борьба за инициативу в виде большого количества единоборств в центре поля.

04' В спокойном темпе начинается игра.

03' Прострельная передача Эрнеста Поку в штрафную площадь «Селтика», но первым на мяче оказался один из защитников хозяев.

02' С мячом футболисты «Селтика» на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Селтика».

До матча

22:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Главным судьей матча будет Саша Штегеман из Германии.

«Селтик Парк» x.com

22:40 Матч пройдет на «Селтик Парк» в Глазго, вмещающем 60 832 зрителя.

22:34 Стартовый состав «Бешикташа»: Нюбель, Мурильо, Агбаду, Топчу, Уаттара, Олаитан, Озджан, Черны, Троссард, О Хён Кю, Поку.

22:32 Стартовый состав «Селтика»: Джонстон, Лотомба, Картер-Викерс, Скэйлз, Тирни, Баур, Макгрегор, Форрест, Нюгрен, Тунекти, Хёг.

22:15 Прежде, команды между собой не встречались.

22:12 В составе «Бешикташа» в предстоящей игре не примут участие Кёкчу и Миретти.

22:10 Не помогут «Селтику» в отчетной встрече Джонстон и Жота.

22:08 «Бешикташ» на регулярной основе набирает очки в Лиге Европы, обыграв «Марсель» (4:1), «Хоффенхайм» (3:2) и сыграв вничью с «Кристал Пэласом» (2:2).

22:06 Шотландский клуб потерпел три поражения в Лиге Европы, уступив «Ференцварошу» (1:3), «Бенфике» (1:4) и «Сельте» (1:2).

22:04 В общем этапе Лиги Европы «Бешикташ» занимает 8-е место, набрав 7 очков.

22:02 В общем этапе Лиги Европы «Селтик» занимает предпоследнее 35-е место, не набрав ни одного очка после трёх сыгранных матчей.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15