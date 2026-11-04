5 ноября в четвертом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Селтик» и «Бешикташ». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Селтик»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Селтик» занимает предпоследнее 35-е место, не набрав ни одного очка после трёх сыгранных матчей.
Последние матчи: шотландский клуб потерпел три поражения в Лиге Европы, уступив «Ференцварошу» (1:3), «Бенфике» (1:4) и «Сельте» (1:2).
Не сыграют: Джонстон, Жота.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в последних матчах «Селтик» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения. В этих матчах шотландцы забили 12 голов и пропустили 8 мячей.
«Бешикташ»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Бешикташ» занимает 8-е место, набрав 7 очков.
Последние матчи: «Бешикташ» на регулярной основе набирает очки в Лиге Европы, обыграв «Марсель» (4:1), «Хоффенхайм» (3:2) и сыграв вничью с «Кристал Пэласом» (2:2).
Не сыграют: Кёкчу, Миретти.
Состояние команды: в последних матчах «Бешикташ» одержал две победы, сыграл вничью в двух встречах и потерпел одно поражение, забив при этом 9 мячей и пропустив 8 голов.
Статистика для ставок
- «Селтик» занимает 35-е место в Лиге Европы
- «Бешикташ» занимает 8-е место в Лиге Европы
- «Селтик» и «Бешикташ» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Бешикташа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.90. На победу «Селтика» — 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.
Прогноз: Обе команды умеют и любят играть в открытый футбол, можно предположить, что «Бешикташ» и «Селтик» сыграют первым номером и не будут задерживать мяч в центральной части поля. Учитывая игры в Лиге Европы стоит предположить, что турецкий клуб не оставит шансов шотландцам.
Ставка: Победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.15.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.