прогноз на матч 4-го тура Лиги Европы, ставка за 2.15

5 ноября в четвертом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Селтик» и «Бешикташ». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Селтик»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Селтик» занимает предпоследнее 35-е место, не набрав ни одного очка после трёх сыгранных матчей.

Последние матчи: шотландский клуб потерпел три поражения в Лиге Европы, уступив «Ференцварошу» (1:3), «Бенфике» (1:4) и «Сельте» (1:2).

Не сыграют: Джонстон, Жота.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в последних матчах «Селтик» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения. В этих матчах шотландцы забили 12 голов и пропустили 8 мячей.

«Бешикташ»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Бешикташ» занимает 8-е место, набрав 7 очков.

Последние матчи: «Бешикташ» на регулярной основе набирает очки в Лиге Европы, обыграв «Марсель» (4:1), «Хоффенхайм» (3:2) и сыграв вничью с «Кристал Пэласом» (2:2).

Не сыграют: Кёкчу, Миретти.

Состояние команды: в последних матчах «Бешикташ» одержал две победы, сыграл вничью в двух встречах и потерпел одно поражение, забив при этом 9 мячей и пропустив 8 голов.

На что ставят в матче Селтик — Бешикташ Букмекерские коэффициенты на матч Селтик — Бешикташ: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Селтик» занимает 35-е место в Лиге Европы

«Бешикташ» занимает 8-е место в Лиге Европы

«Селтик» и «Бешикташ» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бешикташа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценивается в 3.90. На победу «Селтика» — 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.

Прогноз: Обе команды умеют и любят играть в открытый футбол, можно предположить, что «Бешикташ» и «Селтик» сыграют первым номером и не будут задерживать мяч в центральной части поля. Учитывая игры в Лиге Европы стоит предположить, что турецкий клуб не оставит шансов шотландцам.

2.15 Победа «Бешикташа» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Селтик» — «Бешикташ» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Селтик» — «Бешикташ» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.