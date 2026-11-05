«Торринсе» и «Арарат-Армения» играют в Лейрии в четвёртом туре общего этапа Лиги Европы. Хозяева набрали три очка и занимают 28-е место, гости без набранных баллов расположились на 36-й строчке. Следить за ходом поединка можно с нашей онлайн-трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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26' У нас пока пауза в матче. Возможно будет удаление с поля у Агирре.

24' В спокойном ключе у нас проходит поединок, хозяева диктуют правила игры.

22' Первая жёлтая карточка в матче: Агирре срубил с ног Баланьу в центре поля.

21' Опасно. Жан Дэни нанёс прицельный удар издали, мяч пролетел над правой крестовиной.

19' Хозяева сушат игру, устраивая перепасовку между линиями защиты и полузащиты.

17' Не клеится игра у армянского коллектив, команда большую часть игрового времени проводит без мяча. В позиционной атаке хозяева.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 48 Владение мячом 52 0 Угловые удары 1 4 Фолы 3

15' Хозяева пробили по воротам соперника два раза и один в створ. Гости нанесли всего один раз и тот мимо.

13' ГОООООООООЛ! 1:0! Агирре! Хозяева открывают счет, Васкес прострелил с левого фланга и Агирре с линии вратарской переправил мяч в правый угол.

12' Оливейра простреливает с правого фланга в штрафную соперника, защитники выносят мяч.

10' На газоне лежит Оливейра, на нём сфолил Зоаби.

08' «Арарат-Армения» к этой минуте владеет мячом 53% игрового времени, а «Торриенсе» — 47%.

06' В борьбе за мяч с Оливейрой в центре поля, Васкес неудачно упал на газон, больно игроку, но медицинская помощь ему не понадобилась.

04' Серобян забрасывал с правого фланга в штрафную, но защитники «Торринсе» вынесли мяч.

02' Встречу с центра поля начинают футболисты «Арарат-Армении», гости играют в черной форме. «Торринсе» — в белой.

01' Матч начался, поехали.

До матча

22:50 Стартовый состав команды «Арарат-Армения»: Жоао Виктор, Оливейра, Малис, Вилсон, Григорян, Диас, Баланта, Мурадян, Серобян, Лима, Шагоян.

22:40 Стартовый состав команды «Торриенсе»: Паэс, Васкес, Волней, Мутомбо, Мохамед-Али, Герреро, Маркеш, Альфаро, Жан, Зоаби, Агирре.

22:30 Главным арбитром встречи назначен Милош Миланович из Сербии.

22:20 «Торриенсе» и «Арарат-Армения» ранее не встречались в официальных матчах. Предстоящая игра станет первым очным противостоянием команд.

22:10 В Лиге Европы «Арарат-Армения» пока не может похвастаться успешным выступлением. После трёх туров команда не набрала ни одного очка, уступив пражской «Спарте» (1:4), «Ягеллонии» (1:3) и АЗ (0:4). Армяне пропустили 11 мячей и забили только два, поэтому располагаются в нижней части общей таблицы.

22:00 В чемпионате Армении «Арарат-Армения» после 12 туров располагается на втором месте с 29 очками. Команда одержала девять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 24:10. Отставание от лидера первенства «Ноа» составляет два балла. В последнем матче чемпионата армянский клуб одержал победу над «Ноа» со счётом 2:1.

21:45 В основном этапе Лиги Европы «Торриенсе» после трёх туров имеет в активе три очка. Команда стартовала с победы над «Лиллестрёмом» (2:1), но затем уступила «Сандерленду» (1:2) и «Ференцварошу» (1:4). Два поражения подряд осложнили положение португальцев, которым теперь необходимо набирать очки, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в турнире.

21:30 В чемпионате Португалии «Торриенсе» после девяти туров располагается на 12-й строчке, набрав 10 очков. В активе команды две победы и четыре ничьи при трёх поражениях. Португальцы забили восемь мячей и пропустили десять. Пока клубу не удаётся демонстрировать стабильную игру, что отражается на его положении в национальном первенстве.

21:15 Матч пройдёт на арене «Магальяйнш Песоа» в Лейрии, вмещающем 23 888 болельщиков.

21:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.