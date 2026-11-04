5 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Торренше» и «Арарат-Армения». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Торренше»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 28-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Торренше» в трех турах набрал три очка. Команда забила 4 мяча при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, расписав мировую с «Портимоненсе» — 0:0.

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До того «Торренше» переиграл «Амаранте» — 1:0, а вот несколько ранее был бит «Ференцварошем» — 1:4. Команда не пропускала в двух матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Торренше» намерен пробиться в плей-офф, вот только в кадровом аспекте выглядит весьма скромно.

При этом «Торренше» уже сотворил сенсацию, разжившись очками в Лиге Европы. А вот тылы не столь надежны, да и класса банально не хватает. Команда во втором по силе португальском дивизионе занимает лишь 12-е место в таблице, на два очка опережая опасную зону. Скромно.

Команда уж точно постарается разжиться очками. «Торренше» в последних матчах выглядел довольно прилично, да и почему бы не попробовать пободаться за попадание в плей-офф?!

«Арарат-Армения»

Турнирное положение: «Арарат-Армения» во втором по статусу клубном турнире Старого Света выступает крайне неудачно. Команда на текущий момент находится на 36-м месте турнирной таблицы.

При этом «Арарат-Армения» в трех турах не набрал ни одного очка. Команда забила два мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром «Гандзасару» — 3:0.

До того «Арарат-Армения» уверенно одолел ереванскую «Олимпию» — 4:1, а вот чуть ранее нанес поражение «Ноа» — 2:1. Команда победила в трех матчах кряду.

Состояние команды: «Арарат-Армения» ныне пребывает на моральном подъёме, да и в Лиге Европы попытается оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

При этом «Арарат-Армения» в кадровом аспекте выглядит скромно. Команда в своем чемпионате находится на второй строчке турнирной таблицы, а вот в Лиге Европы не выдерживает конкуренции. Армяне пропустили больше всех в турнире, да и реализация прихрамывает.

Нет сомнений, что команда будет действовать активно. Армяне явно не боятся полпреда второго португальского дивизиона!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торренше» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в 4.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.03, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.83.

Прогноз: Армяне намерены выбраться со дна таблицы, да и оппоненту явно не хватает класса.

2.00 «Арарат-Армения» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Торренше» — «Арарат-Армения» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: «Арарат-Армения» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.03 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Торренше» — «Арарат-Армения» принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03.

Пять причин, почему ставка зайдёт