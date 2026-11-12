13 ноября в 5-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Болгария и Исландия. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

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Болгария

Турнирное положение: Болгария борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы своего квартета.

При этом Болгария в четырех матчах добыла всего четыре очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, вчистую переиграв Люксембург — 2:0.

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До того Болгария была бита исландцами — 0:3, а вот поединок с Эстонией завершился паритетом — 0:0. Команда до последней виктории не забивала в двух матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Болгария не блещет стабильностью результатов, к тому же лишь на два очка отстает от второй позиции.

При этом Болгария в пяти очных встречах трижды одолела исландцев при одном поражении. Случилось оно месяц назад, так что у команды есть повод для реванша. Правда, проблемы с реализацией сопровождают болгар уже давно и от решения пока далеки.

Команда твердо намерена бороться до конца. Болгария максимально мотивирована запрыгнуть как минимум на вторую строчку.

Исландия

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона C Лиги наций.

При этом Исландия в четырех турах разжилась 8 очками. А вот забить удалось cемь мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть эстонцев — 0:0.

До того Исландия уверенно расправилась с Болгарией — 3:0, а вот несколько ранее нанесла поражение Люксембургу — 3:0. Исландцы не пропускали в трех последних поединках.

Состояние команды: Исландия ныне находится на моральном подъёме, к тому же намерена выйти в дивизион B.

При этом Исландия вне родных стен еще не пропустила ни одного мяча. А вот Орри Оскарссон отличился тремя забитыми мячами в Лиге наций. Команда еще не обеспечила себе повышение в классе, так что мотивации на два последних тура будет с избытком.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Исландцы выглядят монолитнее болгар, да и Оскарссон пребывает в шикарных кондициях.

На что ставят в матче Болгария — Исландия Букмекерские коэффициенты на матч Болгария — Исландия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Исландия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 4.10.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.10, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.70.

Прогноз: Исландцы твердо намерены повыситься в классе, да и болгарские тылы сверхнадежными назвать никак нельзя.

2.40 Победа Исландии в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Болгария — Исландия принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа Исландии в 1-м тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.10 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Болгария — Исландия принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт