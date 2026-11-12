13 ноября в 5-м туре дивизиона С Лиги наций по футболу сыграют Болгария и Исландия. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.
Болгария
Турнирное положение: Болгария борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы своего квартета.
При этом Болгария в четырех матчах добыла всего четыре очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, вчистую переиграв Люксембург — 2:0.
До того Болгария была бита исландцами — 0:3, а вот поединок с Эстонией завершился паритетом — 0:0. Команда до последней виктории не забивала в двух матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Болгария не блещет стабильностью результатов, к тому же лишь на два очка отстает от второй позиции.
При этом Болгария в пяти очных встречах трижды одолела исландцев при одном поражении. Случилось оно месяц назад, так что у команды есть повод для реванша. Правда, проблемы с реализацией сопровождают болгар уже давно и от решения пока далеки.
Команда твердо намерена бороться до конца. Болгария максимально мотивирована запрыгнуть как минимум на вторую строчку.
Исландия
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона C Лиги наций.
При этом Исландия в четырех турах разжилась 8 очками. А вот забить удалось cемь мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть эстонцев — 0:0.
До того Исландия уверенно расправилась с Болгарией — 3:0, а вот несколько ранее нанесла поражение Люксембургу — 3:0. Исландцы не пропускали в трех последних поединках.
Состояние команды: Исландия ныне находится на моральном подъёме, к тому же намерена выйти в дивизион B.
При этом Исландия вне родных стен еще не пропустила ни одного мяча. А вот Орри Оскарссон отличился тремя забитыми мячами в Лиге наций. Команда еще не обеспечила себе повышение в классе, так что мотивации на два последних тура будет с избытком.
И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Исландцы выглядят монолитнее болгар, да и Оскарссон пребывает в шикарных кондициях.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Исландия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 4.10.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.10, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.70.
Прогноз: Исландцы твердо намерены повыситься в классе, да и болгарские тылы сверхнадежными назвать никак нельзя.
Ставка: Победа Исландии в 1-м тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Исландия в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- Болгария до последнего поединка не забивала в двух матчах кряду
- Исландия месяц назад уверенно расправилась с болгарами
- Болгары в среднем пропускают больше одного мяча за матч
- Исландия в среднем забивает два мяча за матч