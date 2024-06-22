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    Евро-2024: турнирные расклады в группе F

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    Завершились матчи второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в группе F.

    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
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    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии

    Сборная Португалии занимает 1-е место в своей группе на Евро-2024. После 2-х туров национальная команда обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав 6 очков из 6-и возможных. Португалия точно сохранит 1-ю строчку.

    Сборная Турции располагается на 2-й позиции в своей группе с 3 баллами в копилке. Для того, чтобы остаться на 2-й строчке турецкой сборной достаточно не проиграть Чехии в предстоящем матче.

    Сборная Чехии — на 3-й строчке в своей группе, имея в своем активе только 1 очко. Для того, чтобы претендовать на выход из группы чехам необходимо обыгрывать Турцию в последнем туре.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Сборная Грузии все еще имеет теоретические шансы на выход в плей-офф Евро-2024. Для этого команде необходимо обыгрывать Португалию. У Грузии есть надежда на выход из группы с 3-го места, но для этого команде нужно прыгнуть выше головы (обыграть Португалию).

    Ранее наши эксперты поделились прогнозом на результаты Евро-2024 в группе F

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