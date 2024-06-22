Евро-2024: турнирные расклады в группе F

Завершились матчи второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в группе F.

Сборная Португалии занимает 1-е место в своей группе на Евро-2024. После 2-х туров национальная команда обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав 6 очков из 6-и возможных. Португалия точно сохранит 1-ю строчку.

Сборная Турции располагается на 2-й позиции в своей группе с 3 баллами в копилке. Для того, чтобы остаться на 2-й строчке турецкой сборной достаточно не проиграть Чехии в предстоящем матче.

Сборная Чехии — на 3-й строчке в своей группе, имея в своем активе только 1 очко. Для того, чтобы претендовать на выход из группы чехам необходимо обыгрывать Турцию в последнем туре.

Календарь и таблица Евро-2024

Сборная Грузии все еще имеет теоретические шансы на выход в плей-офф Евро-2024. Для этого команде необходимо обыгрывать Португалию. У Грузии есть надежда на выход из группы с 3-го места, но для этого команде нужно прыгнуть выше головы (обыграть Португалию).

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