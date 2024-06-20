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    Сможет ли Грузия побороться за выход из группы?

    Кто выйдет из группы F Евро-2024. Прогноз и ставка (3.00) на исход в группе F чемпионата Европы по футболу с 14 июня по 14 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кто выйдет из группы F Евро-2024
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    Хвича Кварацхелия — нападающий сборной Грузии
    Группа F на Евро-2024 состоит из сборных Чехии, Турции, Португалии и Грузии. Как сложится борьба? Группа F на Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика. Кто выйдет из группы F Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Чехия

    Положение сборной: У команды выдалась довольно тяжелая группа в отборе на Евро-2024. Чехия смогла выйти в основной этап турнира со 2-го места, имея в активе 15 очков.

    Чехи набрали такое же количество баллов, сколько и у Албании (по 15), опередив Польши на 4 очка. На предстоящем Евро-2024 Чехия встретится с Турцией, Португалией и Грузией.

    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече чешская сборной разгромила Мальту со счетом 7:1, а до этого команда оказалась сильнее Армении (2:1).

    У Чехии продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период сборная 5 раз победила и однажды сыграла вничью.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Состояние команды: Чехи очень хороши в последнее время. Сборная точно способна набрать драгоценные очки в матчах с Турцией и Грузией.

    К тому же, у сборной Чехии есть несколько лидеров, которые могут помочь национальной команде добиться высоких результатов. Нападающий чешской сборной Патрик Шик провел неплохой сезон в «Байере» и сыграет на Евро-2024.

    Турция

    Положение сборной: Турция заняла 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024, набрав 17 очков. Сборная опередила Хорватию, Уэльс, Армению и Латвию.

    Национальная команда способна на выход из группы, но это точно будет непросто. Судя по последним товарищеским встречам, у Турции очень много проблем.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке турецкая сборная сыграла вничью с Италией (0:0), а до этого крупно проиграла Австрии (1:6), пропустив 2 гола в 1-м тайме и 4 — во 2-м.

    В последних 5-и матчах Турция обыграла только Германию (3:2) еще в 2023-м году, а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот период турецкая сборная забила 5 голов при 10-и пропущенных.

    Состояние команды: Пока что Турция выглядит аутсайдером группы F на Евро-2024, наряду с Грузией. Если сборной удастся отобрать очки у Португалии, то шансы резко возрастут, но для этого необходимо прыгнуть выше головы.

    Португалия

    Положение сборной: Португалия точно считается одним из фаворитов Евро-2024, команда вполне способна удивить всех и забраться очень высоко на турнире.

    В отборе на чемпионат Евро 2024-го года Португалия набрала 30 очков, заняв 1-е место — это стопроцентный результат.

    Последние матчи: В прошедшей встрече португальцы обыграли Финляндию со счетом 4:2. Дублем в этом матче отметился полузащитник Бруну Фернандеш. До этого сборная проиграла Словении (0:2).

    В последних 5-и матчах Португалия проиграла только 1 раз и оформила 4 победы. За этот период сборная забила 13 голов при 6-и пропущенных.

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    • Состояние команды: Португальцы очень хороши в последнее время. К тому же, лидер национальной команды Криштиану Роналду находится в прекрасной форме, заняв 2-е место в списке лучших бомбардиров отбора на Евро-2024 (10 голов и 1 голевая передача).

    Португалия является главным фаворитом в группе F, но именно среди соперников португальцев может найтись андердог, который заставит всех удивиться. Команде Криштиану Роналду стоит смотреть в оба.

    Грузия

    Положение сборной: Грузия является далеко не самой мощной сборной, но команда отдала все для того, чтобы попасть на Евро-2024. По итогам отбора Грузия попала в стыки.

    В полуфинале стыковых матчей за право выступать на Евро-2024 Грузия обыграла Люксембург (2:0). Уже в финале команда одолела Грецию (0:0, 4:2 по пен.).

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    • Последние матчи: В прошедшем матче группового этапа отбора на Евро-2024 Грузия проиграла Испании (1:3), а до этого сыграла вничью с Шотландией (2:2).

    В последних 5-и матчах грузинская сборная проиграла только 1 раз, трижды победила и 1 раз сыграла вничью. За этот период Грузия забила 9 голов при 5-и пропущенных.

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    Состояние команды: У сборной есть один из лучших полузащитников мира, который точно поможет Грузии в борьбе за выход в плей-офф Евро-2024.

    Хвича Кварацхелия провел отличный сезон за «Наполи», а также помог грузинской сборной выйти на Евро. В отборе полузащитник провел 9 матчей, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • Грузия не пропустила ни одного гола в последних 2-х матчах

    • В последних 3-х матчах Португалия забила 9 голов

    • Чехия не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Португалию, коэффициент на победу которых в ней равен 1.47.

    Следом за ней лучшие шансы на выход из группы имеет Турция1.35. Успех (выход из группы) Чехии1.45. Еще меньше шансов у Грузии2.75.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что Чехия займет 2-е место в группе F.

    Ставка: Чехия займет 2-е место в группе за 3.00.

    Прогноз: Грузия точно зацепится за результат хотя-бы в одном из матчей группового этапа.

    Ставка: Тотал набранных очков Грузии на групповом этапе 1.5 больше за 1.82.

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    Кто выйдет из группы F Евро-2024. Группа F на Евро-2024 состоит из сборных Чехии, Турции, Португалии и Грузии. Как сложится борьба? Группа F на Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика. / Ставка и прогноз на матч Кто выйдет из группы F Евро-2024 с коэффициентом 3.00.
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