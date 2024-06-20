Группа Е на Евро-2024 состоит из сборных Румынии, Бельгии, Словакии и Украины. Как сложится борьба? Группа Е на Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика. Кто выйдет из группы Е Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Румыния

Положение сборной: Команда очень уверенно отыграла на отборе, заняв 1-е место в своей группе. Румыния набрала 22 очка из 30-и возможных, опередив Швейцарию на 5 баллов.

Команда планомерно готовиться к Евро-2024, проводя товарищеские матчи. Судя по группе на турнире Румыния вполне может претендовать даже на выход в плей-офф.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече сборная сыграла вничью с Лихтенштейном (0:0), а до этого с таким же счетом закончила матч с Болгарией.

Календарь и таблица Евро-2024

В последних 5-и встречах Румыния проиграла только 1 матч, а также по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период сборная забила 6 голов при 5-и пропущенных.

Состояние команды: Румыния вполне способна обыграть любую команду на групповом этапе, даже Бельгию. Сборная успешно выступала против отличной сборной Швейцарии.

Бельгия

Положение сборной: Бельгия также заняла 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024, набрав 20 очков из 24-х возможных. Сборная до конца боролась за 1-ю строчку с Австрией, опередив на 1 балл.

Бельгия точно будет претендовать на высокие места на чемпионате Европы, эта сборная уже давно идет к тому, чтобы пошуметь на международном турнире.

Последние матчи: В прошедшем поединке Бельгия обыграла Черногорию со счетом 2:0. До этого сборная сыграла вничью с Англией (2:2), упустив победу на 90+5-й минуте.

У Бельгии продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 14 матчей подряд. За этот период сборная победила 9 раз и в 5-и встречах сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Бельгия в полном порядке. У команды есть Ромелу Лукаку, Кевин Де Брейне и Тибо Куртуа, так что сборная точно должна пошуметь на этом турнире — самое время.

К слову, бельгийцы успешно выступают против сильных сборных, команды не давали побеждать Хорватии, Германии, Англии и так далее.

Словакия

Положение сборной: Команда заняла 2-е место в отборе на Евро-2024, уступив лидерство Португалии. Словакия набрала 22 очка из 30-и возможных, опередив Люксенбург на 5 баллов.

Эта сборная на бумаге точно не является фаворитом в этой группе, но шансы на выход в плей-офф точно будут, для этого нужно прыгнуть выше головы.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Словакия разгромила Сан-Марино (4:0), а до этого сыграл вничью с Норвегией (1:1), сравняв счет на 87-й минуте.

В последних 5-и встречах Словакия также проиграла только 1 матч Австрии (0:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 11 голов и 6 раз пропустила.

Состояние команды: В 1-м туре группового этапа Словакии попадется самый сложный соперник на этой стадии — сборная Бельгии. Если сборная сможет отобрать очки у бельгийцев, то шансов на выход из группы будет гораздо больше.

Украина

Положение сборной: Украина заняла 3-е место в своей группе отбора на Евро-2024, попав в стыковые матчи за выход в основной этап турнира.

В 1/2 финала стыков Украина обыграла Боснию и Герцеговину (2:1), а уже в финале оказалась сильнее Исландии (2:1), перевернув игру во 2-м тайме.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке Украина проиграла Польше (1:3), а до этого сыграла вничью с Германией (0:0).

Украинская сборная также проиграла только 1 раз в последних 5-и матчах, а также по 2 раза победила и сыграла вничью. За этот период команда забила 5 голов при таком же количестве пропущенных.

Состояние команды: Президент украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко уверен, что сборная пошумит на Евро-2024, несмотря на один из самых молодых составов на этом турнире.

У Украины есть Артем Добвик, который может много забивать. Михаил Мудрик и Виктор Цыганков могут создавать моменты, а Александр Зинченко может разрушать. У этой сборной есть все для успеха.

Статистика для ставок

Бельгия не проигрывает на протяжении 14-и последних матчей

Румыния не может победить в 4-х последних матчей

Украина проиграла только 1 матч из последних 5-и

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Бельгию, коэффициент на победу которых в ней равен 1.57.

Следом за ней лучшие шансы на 1-е место в группе имеет Украина — 4.30. Успех (на выход из группы) Румынии — 1.85. Еще меньше шансов на выход из группы у Словакии — 1.95.

Прогноз: Можно предположить, что Украина займет 2-е место в группе Е на Евро-2024.

Ставка: Украина займет 2-е место в группе за 2.75.

Прогноз: Румыния выглядит самой слабой сборной среди остальных в группе Е.

Ставка: Румыния не сможет выйти из группы за 1.95.