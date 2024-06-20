В группе А Евро-2024 между собой сойдутся сборные Германии, Швейцарии, Шотландии и Венгрии. Кто выйдет в плей-офф? Группа A на Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика. Кто выйдет из группы A Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Германия

Положение сборной: немецкая национальная команда не проходила отбора на чемпионат Европы, поскольку является его хозяйкой.

Сборная Германии провалила последний чемпионат мира, не сумев выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Сейчас же немцам точно необходимо реабилитироваться перед болельщиками. Тем более этот турнир будет домашним.

Последние матчи: в июне подопечные Юлиана Нагельсманна уже успели провести домашний спарринг с Украиной (0:0).

В этом году главная команда Германии также смогла переиграть Нидерланды (2:1) и Францию (2:0).

Прошлый год же Германия завершила неудачно — поражениями от Австрии (0:2) и Турции (2:3).

Состояние команды: сборная Германии является явным фаворитом своей группе и по составу точно сильнее всех своих соперников.

Безусловно, команде не простят провала на домашнем чемпионате Европы, поэтому она будет делать все, чтобы выступить как можно лучше.

Швейцария

Положение сборной: швейцарцы с трудом вышли на Евро-2024. Они стали вторыми в своей группе, пропустив вперед Румынию и только на два очка опередив Израиль.

Главная команда Швейцарии смогла набрать 17 очков в десяти матчах и не казалась какой-то грозной силой в посредственной группе.

На Евро-2024 Швейцария может выстрелить и ее спокойно можно назвать «темной лошадкой» турнира.

Последние матчи: в марте швейцарская национальная команда в товарищеском матче переиграла Ирландию и сыграла вничью с Данией (0:0).

Прошлый год подопечные Мурата Якина завершили неудачно. Они проиграли Румынии (0:1), а также сыграли вничью с Косово (1:1), Израилем (1:1) и Беларусью (3:3).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: сборная Швейцарии точно не является фаворитом не только чемпионата Европы, а и своей группы.

Швейцарцы должны бороться за выход из группы, поскольку иной исход будет считаться для команды, у которой подобрался отличный состав, провалом.

К тому же, на ЧМ-2022 Швейцария смогла пройти группу с Камеруном, Бразилией и Сербией, но потом сразу проиграла Португалии в плей-офф (1:6).

Шотландия

Положение сборной: шотландцы для многих сенсационно, но в тоже время уверенно пробились на чемпионат Европы.

В своей группе шотландская национальная команда смогла набрать 17 очков и заняла второе место, пропустив вперед только Испанию, но опередив Норвегию и Грузию.

На Евро-2024 от Шотландии точно не ждут ничего грандиозного, поэтому выход из группы будет считаться отличным результатом.

Последние матчи: в июне в рамках подготовки к турниру сборная Шотландии уже провела товарищеский матч с Гибралтаром, в котором смогла добыть победу со счетом 2:0.

В марте же подопечные Стива Кларка потерпели два поражения — они проиграли Северной Ирландии (0:1) и Нидерландам (0:4).

Прошлый год Шотландия завершила ничейными результатами в матчах с Норвегией (3:3) и Грузией (2:2) в рамках отбора на Евро-2024.

Состояние команды: в отборе на чемпионат Европы шотландцы были хороши и заслуженно едут в Германию, однако участие в самом Евро — это уже совсем другое. Тут слабых соперников уже не будет.

Глядя на состав и игру команды, можно сделать вывод, что сборная Шотландии точно поборется за выход из группы, но, скорее всего, не с первого места.

Венгрия

Положение сборной: квалификацию на Евро-2024 венгры смогли пройти очень уверенно.

Сборная Венгрии смогла набрать 18 очков и стала первой в своей группе. Она обошла Сербию, Черногорию, Литву и Болгарию. Да, соперники были не самые сложные, но и венгры же звезд с неба не хватают.

Судя по последним результатам команды, она точно может навязать борьбу и легко против Венгрии точно никому не будет.

Последние матчи: в марте подопечные Марко Росси провели два товарищеских матча и добыли две победы — повержены были Косово (2:0) и Турция (1:0).

Прошлый год национальная команда Венгрии завершила победой в матче с Черногорией (3:1) и ничьей с Болгарией (2:2).

До этого же венгерская «националка» поделила очки с Литвой (2:2), но победила Сербию (2:1).

Состояние команды: Венгрия точно является претендентом на то, чтобы выйти из группы. У команды сейчас подобрался качественный состав, который способен на многое.

В подтверждение этому можно сказать о недавнем выступлении команды в Лиге А Лиги наций. Там венгры набрали 10 очков и пропустили вперед только Италию, опередив Германию и Англию.

Статистика для ставок

Венгрия не проигрывает на протяжении 14 матчей

Швейцария и Шотландия выиграли только 1 из последних 6 матчей

Германия в этом году еще не проигрывала

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом группы сборную Германии, коэффициент на победу которых в ней равен 1.40.

Вторым фаворитом группы является Швейцария — 5.00. Первое место Венгрии оценивается в 10.00, Шотландии — в 13.00.

Прогноз: безусловно, сборная Германии должна забирать себе первое место.

Ставка: Германия займет 1-е место в группе за 1.40.

Прогноз: если смотреть на имена футболистов, то со второго места в плей-офф должна выходить Швейцария.

Ставка: Швейцария займет 2-е место в группе за 2.70.

Прогноз: также предположим, что третье место достанется Венгрии. С третьего места также можно пробиться в плей-офф.

Ставка: Венгрия займет 3-е место в группе за 2.80.