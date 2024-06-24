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    Хорватия и Италия снова сыграют вничью?!

    Хорватия — Италия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.18. 24.06.2024

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Италия
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    Лука Модрич (сборная Хорватии)
    24 июня пройдет матч третьего тура группового этапа Евро-2024 квартета В, в котором сыграют сборные Хорватии и Италии. Начало — в 22:00 мск. Хорватия — Италия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа B 24 Июня 2024 года

    Хорватия

  • Загреб
    •  Хорватия 22:00 Италия

    Италия

  • Рим
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    Хорватия

    Турнирное положение: хорваты крайне неудачно стартовали на чемпионате Европы. Сборная Хорватии в настоящий момент имеет в своем активе только одно очко и занимает третье место в турнирной таблице.

    За две игры национальная команда Хорватии два раза поразила ворота соперника и целых пять раз пропустила в свои.

    Хорватия — Италия: коэффициенты букмекеров

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    Хорватия поставила себя в очень незавидное положение перед последним туром.

    Последние матчи: на Евро-2024 главная команда Хорватии сначала крупно уступила Испании, а затем сыграла вничью с Албанией (2:2).

    До этого же хорватская «националка» побеждала в товарищеских противостояниях — повержены были Португалия (2:1), Северная Македония (3:0) и Египет (4:2).

    Не сыграют: травмирован только Никола Влашич, который уже покинул расположение команды.

    Ориентировочный состав: Ливакович — Юранович, Сутало, Гвардиол, Перишич — Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Крамарич — Петкович.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: сейчас подопечным Златко Далича не позавидуешь. Они поставили себя в непростое положение и просто обязаны побеждать в этой игре, чтобы выходить из группы.

    Пока что хорваты разочаровывают и невыход из группы будет для них провалом. Конечно, «шашечные» попали в группу с Испанией и Италией и им сложно, но они должны были обыгрывать хотя бы Албанию, чего сделать не смогли.

    Италия

    Турнирное положение: итальянцы пока что идут в своем ритме, но этот матч также крайне важен для команды.

    В настоящий момент сборная Италии имеет в своем активе три очка и занимает второе место в турнирной таблице.

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    • По итогам двух матчей главная команда Италии смогла два раза забить и столько же раз пропустила.

    Последние матчи: «скуадра адзурра» начала чемпионат Европы с победы над Албанией (2:1), но потом было поражение от Испании (0:1).

    До этого же Италия победила в спарринге Боснию и Герцеговину (1:0) и сыграла вничью с Турцией.

    В марте национальная команда Италии смогла взять верх над Эквадором (2:0) и Венесуэлой (2:1).

    Не сыграют: все игроки основы в строю.

    Ориентировочный состав Доннарумма, Ди Лоренцо, Димарко, Бастони, Калафьори, Жоржиньо, Барелла, Камбьясо, Кьеза, Пеллегрини, Скамакка.

    Состояние команды: итальянская «националка» пока что находится на поул-позишн и ей достаточно в этой игре сыграть вничью. Но вот в случае поражение действующие чемпионы Европы с большой долей вероятности покинут турнир уже по итогам группового этапа.

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    Думается, что подопечные Лучано Спаллетти вновь будут играть в своем стиле, никуда не спешить и больше опираться на игру в защите. Поражения в этой игре и провала на Евро им точно не простят.

    Статистика для ставок

    • Три последние игры между командами завершились вничью 1:1

    • Хорватия не проигрывает Италии на протяжении 8 матчей

    • Италия проиграла только 1 из последних 8 матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Италия — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.18, а победа Хорватии — в 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: обе команды являются неуступчивыми, поэтому все будет очень близко к ничейному исходу. Думается, что команды как раз и не смогут выявить сильнейшего.

    Ставка: ничья за 3.18.

    Прогноз: хорваты должны бежать вперед, поскольку их не устраивает ничья, поэтому вполне вероятным видится пенальти в этой игре. Причем, в любые ворота.

    Ставка: пенальти в матче — да за 2.80.

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    Хорватия — Италия. 24 июня пройдет матч третьего тура группового этапа Евро-2024 квартета В, в котором сыграют сборные Хорватии и Италии. Начало — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Хорватия — Италия с коэффициентом 3.18.
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