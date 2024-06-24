24 июня пройдет матч третьего тура группового этапа Евро-2024 квартета В, в котором сыграют сборные Хорватии и Италии. Начало — в 22:00 мск. Хорватия — Италия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хорватия

Турнирное положение: хорваты крайне неудачно стартовали на чемпионате Европы. Сборная Хорватии в настоящий момент имеет в своем активе только одно очко и занимает третье место в турнирной таблице.

За две игры национальная команда Хорватии два раза поразила ворота соперника и целых пять раз пропустила в свои.

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Хорватия поставила себя в очень незавидное положение перед последним туром.

Последние матчи: на Евро-2024 главная команда Хорватии сначала крупно уступила Испании, а затем сыграла вничью с Албанией (2:2).

До этого же хорватская «националка» побеждала в товарищеских противостояниях — повержены были Португалия (2:1), Северная Македония (3:0) и Египет (4:2).

Не сыграют: травмирован только Никола Влашич, который уже покинул расположение команды.

Ориентировочный состав: Ливакович — Юранович, Сутало, Гвардиол, Перишич — Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Крамарич — Петкович.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: сейчас подопечным Златко Далича не позавидуешь. Они поставили себя в непростое положение и просто обязаны побеждать в этой игре, чтобы выходить из группы.

Пока что хорваты разочаровывают и невыход из группы будет для них провалом. Конечно, «шашечные» попали в группу с Испанией и Италией и им сложно, но они должны были обыгрывать хотя бы Албанию, чего сделать не смогли.

Италия

Турнирное положение: итальянцы пока что идут в своем ритме, но этот матч также крайне важен для команды.

В настоящий момент сборная Италии имеет в своем активе три очка и занимает второе место в турнирной таблице.

По итогам двух матчей главная команда Италии смогла два раза забить и столько же раз пропустила.

Последние матчи: «скуадра адзурра» начала чемпионат Европы с победы над Албанией (2:1), но потом было поражение от Испании (0:1).

До этого же Италия победила в спарринге Боснию и Герцеговину (1:0) и сыграла вничью с Турцией.

В марте национальная команда Италии смогла взять верх над Эквадором (2:0) и Венесуэлой (2:1).

Не сыграют: все игроки основы в строю.

Ориентировочный состав Доннарумма, Ди Лоренцо, Димарко, Бастони, Калафьори, Жоржиньо, Барелла, Камбьясо, Кьеза, Пеллегрини, Скамакка.

Состояние команды: итальянская «националка» пока что находится на поул-позишн и ей достаточно в этой игре сыграть вничью. Но вот в случае поражение действующие чемпионы Европы с большой долей вероятности покинут турнир уже по итогам группового этапа.

Думается, что подопечные Лучано Спаллетти вновь будут играть в своем стиле, никуда не спешить и больше опираться на игру в защите. Поражения в этой игре и провала на Евро им точно не простят.

Статистика для ставок

Три последние игры между командами завершились вничью 1:1

Хорватия не проигрывает Италии на протяжении 8 матчей

Италия проиграла только 1 из последних 8 матчей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Италия — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.18, а победа Хорватии — в 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.

Прогноз: обе команды являются неуступчивыми, поэтому все будет очень близко к ничейному исходу. Думается, что команды как раз и не смогут выявить сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.18.

Прогноз: хорваты должны бежать вперед, поскольку их не устраивает ничья, поэтому вполне вероятным видится пенальти в этой игре. Причем, в любые ворота.

Ставка: пенальти в матче — да за 2.80.