Долгожданная победа. Удивительный разгром «Ростова» в Москве

В матче 11-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле принимал «Ростов». «Красно-белые» разгромили своего соперника со счетом 3:0. У «Спартака» дублем отметился Шамар Николсон, а гол записал на свой счет Наиль Умяров.

Слабые результаты в чемпионате

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой по традиции рассказал о предыстории матча «Спартак» — «Ростов», отметив, что обе команды показывают не очень удачные результаты в чемпионате России.

«Спартак в последнее время демонстрирует слабые результаты в чемпионате. В трёх предыдущих играх команда Станковича набрала лишь 2 очка и уже достаточно далеко отпустила от себя многих конкурентов. Перед стартом 11-го тура красно-белые на 7 очков отставали от находившегося на третьей позиции “Зенита”. В прошлом туре “Спартак” по всем статьям проиграл дерби “Локомотиву” со счётом 1:3. На “РЖД Арене” команда Станковича провела худший матч в сезоне с точки зрения качества атакующих действий. Она контролировала мяч 70% времени, но нанесла всего 6 ударов по чужим воротам и создала минимум опасных моментов. Также многих удивили некоторые кадровые и тактические решения Станковича под матч с “Локомотивом”, которые совсем не сработали. В середине нынешней недели “Спартак” немного отвлёк своих болельщиков от последних неудач в чемпионате эмоциональной волевой победой со счётом 3:2 в другом столичном дерби над “Динамо” в рамках Кубка. Красно-белые находились в роли догоняющей стороны, но благодаря поздним голам вышедших со скамейки по ходу второго тайма Мартинса и Жозе спартаковцы переломили игру в свою пользу и обеспечили себе итоговое первое место в группе.

«Спартак» t.me/fcsmtg

“Ростов”, в свою очередь, в последнее время также выступает слабо в чемпионате. В трёх предыдущих играх южане набрали всего одно очко. Но если гостевое поражение ростовчан от “Краснодара” было ожидаемым, то 1 заработанный балл и 0 забитых мячей в домашних встречах с махачкалинским “Динамо” и “Акроном” — совсем не то, на что рассчитывали в Ростове-на-Дону. Поражение от “Акрона” в предыдущем туре со счётом 0:2 было одним из худших выступлений “Ростова” при Карпине за долгое время. Даже разгром от “Зенита” 0:5 в Санкт-Петербурге не оставил настолько удручающее впечатление с точки зрения качества игры клуба с берегов Дона. Несмотря на последние неудачи, ростовчане по итогам первой трети дистанции чемпионата оставались в верхней половине таблицы, но их отрыв от команд из нижней восьмёрки заметно сократился. А в середине недели “Ростов” ещё и неудачно в Кубке сыграл. Команда Карпина лидировала в “Химках” с преимуществом в 2 мяча к 81-й минуте, но позволила подмосковному клубу ликвидировать отставание, а затем добиться победы в серии пенальти. Впрочем, “Ростов” уже давно обеспечил себе выход в плей-офф Кубка.

И для “Спартака”, и для “Ростова” из-за последних неудач в чемпионате субботняя игра имела весомое значение. Безусловно, на красно-белых оказывалось большее давление. Турнирная ситуация обязывала команду Станковича побеждать. К отчётной встрече хозяева подошли с важной потерей в лице дисквалифицированного Бабича. Кроме того, у красно-белых из-за травм отсутствовали Чернов, Медина и Игнатов. У гостей же в лазарете находились Голенков, Миронов и Эль-Аскалани».

Карпин удивил

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов рассказал о тактических схемах команд на матч 11-го тура РПЛ. Оба главных тренера выставили неожиданные составы.

«Спартак победил "Ростов" и как минимум на сутки обошёл ЦСКА — поднялся на пятое место. А у команды Валерия Карпина всего на очко больше, чем у "Крыльев Советов" и "Пари НН", где решили, что пора менять главных тренеров.

В отсутствие дисквалифицированного лидера обороны "Спартака" Бабича дуэт в центре защиты составили Литвинов и Абена. А в атаке Деян Станкович оставил связку Угальде — Николсон. Хотя многие посчитали неудачной идею выпускать костариканца и ямайца вместе в стартовом составе. "Ростов" же сыграл без номинального центрфорварда. Голенков был вне заявки из-за повреждения, Комличенко пока не готов на 100% после травмы.

В этих обстоятельствах Карпин удивил, возможно, даже своего сербского коллегу из "Спартака", поставив на схему 5-4-1. Вахания превратился в центрального защитника (причём правого), а фланги закрывали Лангович и Сутормин слева. Что неудивительно, так это то, что именно в матче с красно-белыми Карпин решил, как говорится, сыграть на результат. Тренер "Ростова" лишний раз своими делами опровергает слова о непринципиальности встреч со "Спартаком". В этот раз надёжность сзади была важнее сохранения собственного футбола.

Пока "Спартак" разбирался в схеме "Ростова", команда Карпина прижала хозяев прессингом. Давление начиналось с Мохеби, который сегодня и исполнял роль центрфорварда. Однажды под таким прессингом едва не организовал гол в свои ворота Литвинов, подставивший "алибистской" передачей Абену. Иногда у спартаковцев получалось разбить высокое давление "Ростова", но потенциально опасные контрвыпады хозяев портил брак в завершающей стадии. Правда, Маркиньос за счёт обыгрыша справа соорудил быстрый гол Николсона, но в этом эпизоде тройка центрбеков ловко поймала ямайца в офсайд.

«Спартак» — «Ростов» t.me/fcsmtg

В целом Карпин должен был быть доволен тем, как игра складывалась для "Ростова". И вдруг его команда сама себе "привезла" гол! "Ростов" всё же стал жертвой собственного стиля, и далеко не впервые. Одоевский несколько раз отдавал рискованные передачи находившимся под давлением партнёрам. Ещё один такой пас Глебову завершился курьёзным голом. Капитан пытался сделать пас, а висевший у него на плечах Умяров пропихнул ногу — мяч от спартаковца влетел в пустые ворота. И стоит оно того, Валерий Георгиевич?».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Согласен, что игра равная. Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. За наши ошибки нас наказали. Если описывать одним словом, то это трудно. До 30-й минуты мы играли даже лучше, заслуживали забить гол, но ошибаться нельзя, тем более со «Спартаком». За такие «привозы» наказывают. 30 минут «Спартак» высоко прессинговал, но толку от этого не было. Мы спокойно из него выходили. У нас были заготовки, чтобы играть длиннее. Когда вы видели пять защитников у нас? Когда мяч был на нашей половине, то было пять, чтобы создавать прессинг. Он получался хорошо.

Вопреки логике

Автор издания sportbox.ru Денис Петров рассказал о ходе 1-го тайма матча «Спартак» — «Ростов». Журналист считает, что команда Валерия Карпина выглядела интереснее на старте.

«В начале матча "Ростов" в атаке смотрелся заметно интереснее, но только на фоне беззубой игры "Спартака", у которого впереди вообще ничего не получалось. Гостям же несколько раз удавалось неплохо выходить из обороны, что оборачивалось обилием стандартов у ворот Максименко. Вот только выжать что-то интересное из них никак не удавалось.

«Спартак» t.me/fcsmtg

"Спартак" же открыл счет вопреки логике: ростовчан в очередной раз подвело желание выходить из-под прессинга через пас. Одоевский сделал передачу на Глебова, которого накрывал Умяров. Опорник ростовчан, пытаясь спасти ситуацию, выбивал мяч, но попал им в ногу своему коллеге по амплуа. И без того богатая коллекция нелепых голов, пропущенных "Ростовом", пополнилась еще одним.

Вскоре хозяевам удалось удвоить преимущество уже без помощи соперника. Литвинов классной передачей вывел в прорыв Мартинса, который протащил мяч до чужой штрафной и вывел Николсона на удар. Ямайцу оставалось не промахнуться с двух метров.

Неприятности для ростовчан в первом тайме на этом не закончились. Уже в добавленное время все тот же Николсон воспользовался провалом в обороне соперника, оформив дубль. Стоит отметить, что еще два гола спартаковского нападающего до перерыва были отменены: сначала из-за офсайда, а во втором эпизоде из-за игры рукой».

Деян Станкович Главный тренер «Спартака» Без таких игроков ты можешь придумать что угодно, но если они не верят, ничего не получится. Я рад, что у меня такая команда. Гол Умярова — следствие самоотдачи. Отсюда приходят результаты. Никакие два матча не являются одинаковыми. Каждая встреча подразумевает определённые секреты. Начинали мы 4-3-3, но потом проводили ротацию. Сегодня мне понравились всё, начиная с Максименко и заканчивая Шамаром. Понравилась их самоотдача.

Мяч не шел в ворота

Заместитель шефа отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Марк Бессонов рассказал о ходе 2-го тайма, в котором «Ростов» так и не сумел реализовать свои моменты, а «Спартак» довел дело до победы.

«К чести команды Карпина, после перерыва она не опустила руки и с той же смелостью, что и в начале первого тайма, пошла вперед. Сначала пробрался в штрафную подкарауливший ошибку соперника Роналдо, но не смог протолкнуть мяч в сетку. Затем Максименко дважды спас — после эффектной подрезки Мохеби "шведой" и выстрела Саравии.

Но и "Спартак" отвечал — Вахания не дал Николсону оформить хет-трик, отбив его удар на линии вратарской, классно красно-белые разыграли комбинацию, которую не смог замкнуть Мартинс. Был еще один примечательный для спартаковцев момент — в первый раз за сезон на поле появился Дуарте. И провел концовку уверенно, ошибок не допускал и из игры не выпадал. Потихоньку заслуживает доверие Станковича?

Что касается "Ростова", то как минимум в этом матче ноль в графе "забитые мячи" смотрелся не очень адекватно — возможности команда создавала. Просто не шел мяч в ворота и Максименко продолжал выручать. У "Спартака" тоже были моменты наказать соперника в контратаках, но счет остался тем же — 3:0.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Красно-белые благодаря этой победе поднимаются на пятое место в таблице и теперь ждут, как сыграет ЦСКА. Ну а "Ростову" нужно что-то делать с реализацией. И как-то возвращать на свою сторону удачу».

Шамар Николсон Нападающий «Спартака» Есть над чем работать. Были матчи, в которых «Спартак» мог сыграть лучше. Здорово всегда побеждать, но пока не получается (делать это постоянно). Эта победа будет мотивировать нас прибавлять и дальше. Самое запоминающееся в игре? Мои засчитанные голы. Забудем мячи, которые не были засчитаны.

Долгожданная победа «Спартака»

Автор издания «Советский спорт» Денис Бабин высказался о самых интересных моментах матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Валерий Карпин против "Спартака" — это всегда очень интересно. В субботу, 5 октября, "Ростов" приехал в гости к красно-белым на "Лукойл Арену". Южане подошли к сегодняшней встрече не в лучшей форме. Команда Карпина не знает побед в РПЛ уже больше месяца. В трёх последних матчах в чемпионате ростовчане потерпели поражения от "Краснодара" (0:2) и "Акрона" (0:2), а также сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" (0:0).

Что касается "Спартака", то они неудачно провели прошлый тур. Красно-белые заслуженно уступили "Локомотиву" (1:3) в столичном дерби, но подняли себе настроение среди недели. В рамках Кубка России команда Деяна Станковича здорово вырвала победу у московского "Динамо" (3:2) и обеспечила себе первое место в группе А Пути РПЛ.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Первый гол сегодняшней встречи мы увидели уже на девятой минуте, но в этом эпизоде Шамар Николсон забил из офсайда. Неплохой ответ последовал от "Ростова". Мохеби бил головой с хорошей позиции, но Максименко выручил хозяев. Безумие началось на 28-й минуте. Кипер южан Одоевский покатил на Глебова на линию штрафной, Данил хотел перевести на партнёра, но его в подкате накрыл Наиль Умяров, и мяч влетел в сетку от ноги спартаковца.

Потом красно-белые вкатили второй кряду мяч в ворота "Ростова". Кристофер Мартинс прорвался по правому флангу, прострелил на Николсона, и Шамар удачно замкнул. А в самом конце первого тайма ямайский форвард отгрузил ещё два мяча. Правда, один из них не был признан легитимным из-за игры рукой со стороны Николсона. Дубль Шамара в первом тайме. А если бы все его голы засчитали, был бы покер!

Тем не менее "Ростов" не хотел сдаваться. На 56-й минуте Мохеби шведой низом пробивал, Максименко потащил. В ответ Николсон мог оформлять хет-трик, но Илья Вахания заблокировал его опаснейший удар с линии вратарской. В общем-то, и "Спартак" мог забивать четвёртый, и "Ростов" мог закатить гол престижа. Однако результат первого тайма стал окончательным — победа команды Станковича со счётом 3:0.

Таким образом, южане не могут выиграть и забить четыре матча кряду в чемпионате России. Карпину есть о чём задуматься. А красно-белые победили в РПЛ впервые с 31 августа. После паузы на матчи сборных "Спартак" примет у себя дома "Краснодар", а "Ростов" поедет в гости к Пари НН».

Владислав Радимов Экс-футболист сборной России «Спартак» на этой неделе забил три мяча «Динамо», но это был Кубок. А последние три матча в чемпионате — ничья в Дагестане, ничья с московским «Динамо» и поражение от «Локомотива». В этой встрече нужно было перебороть себя. Чтобы остаться до зимы в гонке за чемпионство, надо набирать очки. «Спартак» провёл матч с «Ростовом» собранно. Единственное, что мне не нравится в «Спартаке», — ведёшь 3:0 после первого тайма, так играй, доигрывай, добивай соперника. Нет, пошёл матч на результат. Это хорошо против «Ростова», а против «Динамо», которое доигрывало вдесятером, «Спартак» не доехал. Титов, Аленичев и Тихонов добили бы соперника. Я уж не говорю про поколение Фёдора Черенкова.

«Ростов» не сломался

Автор блога на bobsoccer.ru Александр Владыкин подвел итоги матча «Спартак» — «Ростов». Журналист отметил игру подопечных Карпина, которые не были сломлены психологически.

«Думаю, что такое развитие событий в матче этих соперников вряд ли мог кто-то предположить заранее. Точнее даже надо говорить о первой половине матча, когда по сути все и решилось.

Да, обе команды в трех подряд последних турах чемпионата прошли этот отрезок без побед. Но, "Ростов" еще и не забивал. И эта слабость ростовчан обозначилась уже в первой половине, когда спартаковцы по традиции больше владели мячом, но какое-то время не могли создать ни одной голевой ситуации у ворот гостей. А потом все изменилось, причем не без помощи обороны "Ростова". Красно-белые забили пять мячей, хотя засчитаны были только три. Нет, тут все верно, дважды Николсон посылал мяч в сетку, но, то вне игры, то рука помогла залететь мячу в сетку… И, тем не менее, еще пару голов, которые уже отменить было никак нельзя, Шамар все же провел.

Получается, что вера Деяна Станковича в Николсона, как ударного нападающего на острие атаки красно-белых оказалась ненапрасной. И ставка на его бомбардирские способности, которые долгое время не реализовывались, сработала. Правда, при этом Угальде, который больше играл слева, хотя старался при любой возможности бросаться на любую позицию в поисках мяча, все же стал не так активен у ворот соперника. Хотя партнеров своих не перестал видеть, доставляя тем самым немало проблем своей активностью игрокам "Ростова" в единоборствах.

Допускаю, что ростовчан мог в какой-то степени надломить первый гол, забитый Умяровым. Наиль стал активнее играть в последнее время, с меньшим процентом брака, а его настойчивость в эпизоде с первым голом оказалась просто показательной. Он прочитал возможную передачу вратаря ростовчан своему защитнику, пошел в подкат, защитник решил отдать мяч назад вратарю, но мяч от ноги Умярова влетел в сетку. Немного курьезный гол, но вполне заслуженный. И пока "Ростов" видимо переживал в себе этот гол, спартаковцы довольно быстро сообразили очень неплохой второй и уже командный гол. Литвинов вывел длинной передачей вперед Мартинса, тот активно поборолся с защитой гостей, сделал пас на Николсона и тот переправил мяч в ворота — 2:0. И уже под занавес первого тайма Николсона вывели практически один на один с вратарем Одоевским. Шамар исполнил удар без вопросов — 3:0! После такого шокового первого тайма ростовчанам вернуться в игру стало невозможно.

Впрочем, сказать, что "Ростов" был смят психологически, все же нельзя. Возможно в раздевалке у Валерия Карпина был серьезный разговор с командой, а разговаривать и мотивировать Карпин умеет. По крайней мере, ростовчане вышли на второй тайм психологически не сломленной командой. И уже спартаковцам пришлось включаться в игру. В том числе и Максименко, который в ряде эпизодов сыграл очень надежно. Спартаковцы тоже не переставали беспокоить гостей, то есть, пошла довольно открытая игра. Но, если спартаковцы при столь убедительном счете мало чем рисковали, ростовчане же могли пропустить и еще.

«Спартак» t.me/fcsmtg

То, что его команда сегодня наверняка доведет игру до победного конца, почувствовал и Станкович, который решил наконец-то впервые в этом чемпионате выпустить на поле Дуарте в центральную зону обороны. А чуть позже снял с игры и пару нападающих: Угальде и Николсона. Вместо них появились Виллиан Жозе и Бонгонда. И в этом тоже чувствовалась уверенность Станковича: ударная пара в группе атаки может быть заменена на тех, кто еще в чемпионате не забивал. И тренер не прогадал. Спартаковцы уверенно довели игру до победы».

У Карпина нет концентрации?

Автор издания «Спорт день за днем» Александр Макаров рассказал о статистике ростовчан после поражения от «Спартака». Журналист вспомнил о том, что в октябре Валерий Карпин будет заниматься не «Ростовом», а сборной Россией.

«Ни одного гола в четырех подряд матчах чемпионата — ужасная статистика "Ростова". Можно кивать на невезение, травму Голенкова, неоптимальную форму Комличенко и прочие оправдания, но Карпину от этого не легче. Болельщики все чаще высказывают недовольство и призывают к переменам. Желто-синие и правда, как будто стогнируют. Интересная команда, всегда думающая об атаке, но не умеющая добиваться результата. В тренере ли дело — другой вопрос.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Когда пропадают результаты "Ростова", сразу вспоминается, что Карпин совмещает работу в клубе со сборной России. Нет стопроцентной концентрации. Сейчас наступает пауза в чемпионате, но Валерий Георгиевич будет занять тренировками в национальной команде, а не поиском решения выхода ростовчан из кризиса. Нет стопроцентной концентрации на одном деле. Возможно, в клубе задумаются над будущим Карпина, хотя тот считает, что полностью контролирует ситуацию.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В субботнем матче нападающий "Спартака" Николсон забил 4 гола! Засчитали только два, ведь в одном случае был офсайд, а в другом — рука. Но все равно поражает, как ямаец перезапускает свою карьеру в Москве. Казалось, что после аренды в "Клермон" будет новая, не важно, где. Но совпала масса факторов, все перевернувшая: Виллиан Жозе приехал из отпуска с лишним весом, Соболев захотел уйти в "Зенит", а Мелешин не убедил на сборах. В итоге Станкович решил дать шанс Николсону, и тот не подвел. Заложником ситуации стал Угальде, которого сдвинули на фланг. Но если москвичи продолжат добиваться результата, то костариканцу придется привыкать играть на неудобной позиции.

Календарь и таблица РПЛ

Матч "Спартака" и "Ростова" был интересен еще и с точки зрения противостояния Умярова с Глебовым. Не секрет, что первым были не до конца довольны в красно-белом клубе, хотя Станкович всячески доверял Наилю. Спортивный блок во главе с Амаралом начал рассматривать варианты усиления и остановил свой выбор внутри РПЛ на Глебове. Тот был не против переезда в Москву, но Карпин не захотел терять своего ведущего опорника, поэтому "Ростов" заломил сумму около 13 млн евро. В "Спартаке" отказались».