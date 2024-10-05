Решающий пенальти. «Зенит» едва не оступился с «Оренбургом»

В матче 11-го тура РПЛ «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0. Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Густаво Мантуан на 61-й минуте.

«Зенит» — большой фаворит

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал, как команды подходили к этой игре.

«Зенит после прошлого тура потерял лидерство в чемпионате, проиграв на выезде "Краснодару" со счётом 0:2. Качество игры петербуржцев в центральной игре прошлых выходных не впечатлило, но они всё равно были близки хотя бы к ничейному результату, но пропустили 2 мяча в самой концовке. Причём, первый гол откровенно "привёз" Караваев, ошибку в передаче которого здорово подкараулил Кордоба. Перед стартом 11-го тура сине-бело-голубые занимали третье место в таблице чемпионата, так как они пропустили вперёд не только "Краснодар", но и "Локомотив". Зато в середине нынешней недели "Зенит" удачно сыграл в Кубке, разгромив дома "Акрон" — 5:1 и обеспечив себе первое место в группе. В кубковой игре дебютный гол за клуб с берегов Невы забил Соболев. Единственным неприятным итогом матча с "Акроном" для петербуржцев стала новая травма Глушенкова. На сей раз, Максим дёрнул заднюю поверхность бедра спустя считанные минуты после выхода на замену.

В "Оренбурге", в свою очередь, на неделе случилось важное событие: Давид Деограсия был отправлен в отставку с поста главного тренера. Это решение руководства оренбуржцев никого не удивило, так как команда демонстрировала плачевные результаты. Начав сезон с яркой домашней победы над "Спартаком", следом у уральцев случилась четырнадцатиматчевая безвыигрышная серия во всех соревнованиях. Во время домашнего матча с "Пари НН" в предыдущем туре чемпионата, в котором "Оренбург" проиграл со счётом 1:2, болельщики активно призывали руководителей клуба к смене главного тренера, и после поражения в Кубке от "Локомотива" в минувший вторник менеджмент "Оренбурга" принял решение расстаться с испанский специалистом. Некоторые источники сообщают, что преемником Деограсии может стать Владимир Слишкович, но пока официального подтверждения эта информация не получила. К игре в Санкт-Петербурге команду готовил старший тренер Ильшат Айткулов.

Разумеется, "Зенит" являлся безоговорочным фаворитом данного матча и должен был возвращаться на победный путь в чемпионате. Честно говоря, трудно было представить, что "Оренбург" в его нынешнем состоянии может что-то противопоставить петербуржцам на "Газпром Арене". У хозяев, помимо Глушенкова, из-за травм в отчётной встрече не смогли сыграть Чистяков, Волков, Ахметов и Кержаков. У гостей в лазарете находились Сысуев, Хотулёв, Флорентин, Мансилья, Томпсон и Мартынов, а Прохин отсутствовал по причине дисквалификации».

Уверенная победа по игре, но не по счету

Автор «Спорт-Экспресса» Роман Кольцов отметил, что «Зенит» чувствовал себя на поле уверенно, но при этом смог добиться только минимальной победы.

«С первых минут "Зенит", как и ожидалось, начал действовать по-хозяйски. Правда, моменты поначалу если и возникали, то не особо опасные. Мостовой и Мантуан регулярно прорывались по флангам, но не хватало последней передачи.

"Оренбург" сразу же прижался к своим воротам и убегал в редкие контратаки. Показатель низкой активности гостей на чужой половине поля — регулярные выходы Латышонка ближе к центральной линии. Оттуда Евгений подсказывал своим защитникам и следил за розыгрышем мяча.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

К середине первого тайма преимущество сине-бело-голубых стало совсем большим — в игру пришлось вступать Москвичеву. Богдан сделал несколько эффектных сейвов после ударов Лусиано, Кассьерры и Мантуана, чем заслужил аплодисменты зрителей на "Газпром Арене".

"Оренбург", хоть и изредка переходил центральную линию, все же успел несколько раз огрызнуться. На 29-й минуте Рыбчинский покатил на Горбани, а тот развернулся и с близкого расстояния пробил по воротам — Латышонок сложился и отразил. Был и момент, когда Барриосу пришлось в своей излюбленной манере броситься под удар. Как минимум один раз за несколько матчей колумбиец исполняет этот спасительный трюк.

"Зенит" не смог конвертировать преимущество в голы во многом благодаря Москвичеву. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Семак был вынужден вносить корректировки. И из раздевалки невская команда вышла в ином составе. На поле появились Ерохин и Педро, ушли Мостовой и Клаудиньо. Мысль была понятна — добавить в штрафную гостей еще одного высокорослого игрока и освежить левый фланг.

Александр начал приносить пользу сразу же. Сначала его удар с близкого расстояния отразил Москвичев, а затем в другой атаке на пути встал защитник "Оренбурга".

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Преимущество сине-бело-голубых росло, и один из следующих подходов превратился в 11-метровый — после просмотра ВАР главный арбитр встречи Роман Сафьян указал на точку. А Мантуан уверенно развел по углам мяч и Москвичева.

Дело осталось за малым — довести до победы. "Зенит" нанес 19 ударов по воротам, 11 из них — в створ. От разгрома "Оренбург" спасла только уверенная игра голкипера, который буквально примагничивал мяч к своим перчаткам.

Сине-бело-голубые одержали уверенную победу по игре, но скромную по счету и вернулись на первое место в таблице. Теперь им можно спокойно следить за играми главных конкурентов — "Краснодара" и "Локомотива", а затем готовиться к возобновлению чемпионата после международной паузы».

Ильшат Айткулов И.о. главного тренера «Оренбурга» К сожалению, продлили свою серию. Будем надеяться, что скоро она прервется. Пришлось очень много обороняться. Поблагодарил ребят за организованную, дисциплинированную игру. К сожалению, в атаке у нас мало что получалось. Нельзя быть довольным поражением, но можно быть довольным отношением ребят. Я поблагодарил ребят за игру и сказал им: «пускай это будет первой ступенькой к дальнейшим нашим шагам и движению вперед. Обещали ли избавить меня от приставки "и.о.", если бы "Оренбург" отобрал очки у "Зенита"? Нет, ничего не обещали. Но главным тренером, я думаю, вряд ли останусь. Все-таки будут искать, наверное. Я думаю, в ближайшее время скажут, кто будет главным. Пока такая ситуация. Скорее, ждем нового главного тренера. В ближайшие день-два-три руководство объявит решение по новому главному тренеру.

«Зениту» трудно даже с «Оренбургом»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов в своем отчете сделал акцент, что «Зениту» в последнее время крайне сложно даются победы.

«Был отрезок, когда "Оренбург" совсем забыл о контригре. Но потом вспомнил — и "Зениту" не понравилось. Аутсайдер создал два момента. Барриос совершил один из самых нестандартных "сейвов" сезона: отбил в падении летевший в створ мяч тем местом, на котором сидят. Вскоре после этого потребовался и классический сейв Латышонка. Рыбчинский сделал всё для гола Горбани, да и сам иранец ловко развернул Нино и пробил низом. Но пока новый вратарь сине-бело-голубых безупречен.

Семаку, кажется, не очень-то нравилось то, что он видел в эти 45 минут. Тренер "Зенита" хотел от команды более высоких скоростей, чтобы вскрыть насыщенную оборону "Оренбурга". Петербуржцы дотянули к перерыву до отметки в 10 ударов, которые нанесли семь разных игроков, тем не менее никто так и не сумел пробить Москвичёва.

Реакцией Семака на происходящее на поле стала двойная замена — ушли Мостовой и Клаудиньо, к которым наверняка будут вопросы и по работе без мяча. Иногда прессинг "Зенита" выглядел разорванным. Мостовой, получивший "лимитное" место в основе из-за травмы Глушенкова, опять не сверкнул. Атаку чемпиона по замыслу тренера должны были усилить Педро и всегда опасный при игре в штрафной Ерохин. И именно Ерохин имел первый голевой момент во втором тайме, выиграв воздух, вот только Москвичёв ловил всё, что летело в его ворота. Какой кураж поймал молодой голкипер!

"Зенит" совсем прижал "Оренбург", так что гол назревал. На исходе часа матча хозяева заработали пенальти благодаря тому же Ерохину. Александр опять здорово выбрал позицию на линии вратарской, чтобы нанести удар головой после кросса Мантуана справа, и был бы первым на мяче, но его подтолкнул в спину капитан "Оренбурга" Малых. Судья Сафьян не зафиксировал фол — VAR исправил ошибку рефери. Забавно, что "Зенит" покупал Соболева для таких ситуаций, а выручать продолжает "старичок" Ерохин. Москвичёв взял уже три 11-метровых в этом сезоне РПЛ, однако сегодня не угадал, куда будет бить Мантуан.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Временный главный тренер "Оренбурга" поменял после пропущенного гола всю группу атаки, включая не проявившего себя экс-зенитовца Коваленко. Но это решение не помогало — гости плохо цеплялись за половину поля хозяев. "Зенит" на свободном пространстве был опасен, у петербуржцев хорошо вышел на замену не только Ерохин, а ещё и Артур. Однако Москвичёву было просто невозможно забить с игры. Кажется, Андрей Аршавин не столь уж далёк от истины, утверждая, что Богдан уже один из лучших вратарей РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

"Зенит" завершил матч с гигантским перевесом по ударам — 26:4 (в створ — 9:1). Если бы не Москвичёв, интрига из этой игры ушла бы задолго до последних минут. А так "Оренбург" сохранял надежду на сенсацию. Впрочем, в концовке гости создали лишь один момент, да и в том эпизоде мяч в ходе атаки покинул пределы поля. Забей команда Айткулова, гол бы, несомненно, отменили».

Густаво Мантуан Полузащитник «Зенита» Очень сложная игра, создали огромное количество моментов. К сожалению, смогли реализовать только один. Но самое главное, что победили и набрали три очка. Двигаемся дальше. В чём проблема с реализацией в сегодняшнем матче? Конечно же, это огромная заслуга вратаря соперника. Он совершил невероятное количество красивых сейвов. Мы, в свою очередь, создали большое количество возможностей. Не смогли забить. Должны улучшать, конечно, этот компонент. Но и против нас играла хорошая команда. Повторюсь, большая заслуга вратаря в этом

Москвичев — главный герой

Автор Sportbox отметил игру вратаря «Оренбурга» Богдана Москвичева, без которого счет на табло был бы намного крупнее.

«"Зенит" по итогам предыдущего тура потерял лидерство в таблице, потерпев первое поражение в чемпионате. Неудача в игре с "Краснодаром" не привела к радикальным изменениям в составе: Сергей Семак по сравнению с матчем недельной давности сделал только одну перестановку в составе, и то вынужденную. Вместо Глушенкова, получившего травму в кубковой встрече с "Акроном", появился Мостовой. В остальном же на поле были те же игроки, что начинали матч с "быками", включая Мантуана на позиции правого защитника.

У "Оренбурга" главное изменение коснулось фигуры главного тренера: Давид Деограсия за несколько дней до игры в Петербурге был отправлен в отставку. Под руководством испанца команда не побеждала на протяжении девяти туров в чемпионате. Исполняющим обязанности был назначен Ильшат Айткулов, а в скором времени, если верить многочисленным слухам, команду должен возглавить экс-тренер "Спартака" Владимир Слишкович.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Сценарий игры явного фаворита против команды, которая еще ни разу не набирала очков в гостевых встречах с "Зенитом", угадывался легко. Хозяева с первых минут завладели мячом и пытались раскачать оборону "Оренбурга", который защищался всеми полевыми игроками. Долгое время "сине-бело-голубым" никак не удавалось отыскать свободные зоны на чужой половине. Гости же порой очень опасно контратаковали. Первый по-настоящему острый момент в игре возник у ворот Латышонка, потащившего опаснейший удар Горбани с близкого расстояния

В дальнейшем реакцию пришлось демонстрировать уже воспитаннику зенитовской академии Богдану Москвичеву. Еще до перерыва вратарь оренбуржцев успел несколько раз выручить свою команду: к голу были близки Кассьерра, Мантуан и Нино, но всякий раз Москвичеву удавалось отводить угрозу. В итоге, несмотря на подавляющее игровое преимущество "Зенита", на перерыв команды ушли при равном счете».

«Зенит» пробил в ворота «Оренбурга» чистый пенальти

Автор Bobsoccer Алексей Андрианов в своем репортаже разобрал не только матч, но и момент с назначением пенальти в ворота «Оренбурга».

«Не разделяю позицию скептиков по ситуации в "Зените": да, не самый выразительный матч, однако лучшим в футболе остается счет на табло (как водилось в прежние времена, с ударением на первый слог). На ярком прямоугольнике "Газпром Арены" высветилось 1:0 — так какие вопросы к "Зениту"? Да, петербуржцы провели не самый выразительный матч (да и вообще отрезок в чемпионате — ЦСК А, "Краснодар", "Оренбург" — явно не лучший в истории "Зенита"), однако на данный момент "Зенит" лидирует и при любых исходах матчей "Краснодар" — "Химки" и "Локомотив" — "Крылья Советов" уйдет на октябрьскую паузу с неплохой позиции.

За что можно журить команду Сергея Семака? Во-первых, за скромную победу: при всем уважении к "Оренбургу", заявленные мною 3:0 выглядели бы логичнее. Во-вторых, за недостаточную изобретательность на чужой половине поля — с таким подбором креативных футболистов ключевые статистические показатели "Зенита" должны выглядеть выше. Ну и в очередной раз за реализацию — "Локомотив" расточительства никогда не простит. А так… Моменты создавали, мяч двигали, в обороне сыграли на "ноль". Повторюсь, какие вопросы?

Ах, да, пенальти. Здесь так: в центре поля такой фол бы свистнули? Вне всяких сомнений. Был бы у "Зенита" повод выражать недовольство, не поставь Сафьян одиннадцатиметровый? Разумеется. Вот поэтому решение главного арбитра расцениваю как адекватное. А там пусть специально обученные люди пусть разбираются. Счет на табло.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Пауза на матчи сборных едва ли не впервые пойдет "Зениту" на пользу. Хорошо, что и сборников не так много. Перезагрузятся, отдохнут, сыграют с "Войводиной" — и вернутся к привычному режиму. В Кубке задача решена, с нетерпением жду встречи с "Локомотивом". С победой, друзья».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» В первом тайме играли недостаточно быстро, а что касается атакующих действий — немного создавали, и в обороне позволили сопернику быстро переходить в атаку, были определённые погрешности. Во втором тайме играли значительно лучше, на мой взгляд, с точки зрения баланса, преимущества, созданных моментов. Единственное, чего не хватало, — это ещё одного забитого мяча. Тогда было бы, конечно, меньше нервов в концовке. А так, естественно, при 1:0 любой момент, рикошет и стандарт — и мы могли бы потерять очки. В целом второй тайм со знаком «плюс», по первому есть вопросы. И отдельно, наверное, стоит выделить вратаря соперника. Богдан Москвичёв сегодня, конечно, провёл прекрасный матч, и отчасти его огромная заслуга в том, что мы не смогли забить больше.

«Как такие пенальти можно ставить?»

Автор «Чемпионата» Максим Пахомов также разобрал главный момент поединка. Помог ему в этом экс-судья РПЛ Игорь Федотов.

«Сонное царство — так Андрей Аршавин назвал игру "Зенита" в первом тайме с "Оренбургом". Хозяева не то чтобы не создавали момента, но Богдан Москвичёв — вратарь гостей и, кстати, воспитанник "Зенита" — тащил всё. Во втором тайме поменялось немногое. До 55-й минуты.

У "Зенита" на поле после перерыва появился Александр Ерохин. И один из постоянных навесов в штрафную "Оренбурга" закончился видеопросмотром. Сергею Иванову, который сегодня работал на VAR, не понравилась борьба защитника Андрея Малых с Ерохиным.

Роман Сафьян после видеопросмотра своё решение поменял. И назначил пенальти, который реализовал Густаво Мантуан. Мяч, забитый бразильцем, в итоге стал победным для хозяев.

А вот у экс-судьи РПЛ Игоря Федотова к этому моменту возникли вопросы: Для меня пенальти в ворота 'Оренбурга' не было. Это игровой эпизод, исходя из всех трактовок. Как такие пенальти можно давать? Слишком легковесный, это всё-таки футбол, контактный вид спорта. Ну выпрыгнул он — и что? Да, основания для 11-метрового есть, да, такие голы с такими единоборствами отменялись. Но они и засчитывались! Моё мнение — исходя из планки единоборств арбитра в этом матче, надо было продолжить игру. Так что пенальти 'Оренбургу' назначать не следовало».

Богдан Москвичев Вратарь «Оренбурга» Честно, самого момента я не видел. Уже после игры посмотрел повтор. В моем понимании, это не пенальти. Обидно, что именно такой момент решил исход игры. Как минимум, «Зенит» должен в таких матчах забивать с игры, а получается какая-то помощь.

Воспитанник «Зенита» тащил, но пропустил

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов тоже отлично отозвался об игре Богдана Москвичева, который, к слову, является воспитанником 'Зенита'.

«Большую часть времени Зенит ожидаемо много владел мячом, однако в первом тайме это не удавалось конвертировать в опасные удары по воротам Богдана Москвичева (между прочим, коренного петербуржца и воспитанника академии Зенита, которого Оренбург взял в аренду).

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Сам Москвичев, кстати, провел очень хороший матч (даже несмотря на пропущенный мяч) — если бы не его спасения, Оренбург мог проиграть крупнее. Возможно, на его игре сказалась особая мотивация проявить себя в матче против родного клуба. Так или иначе, смотрелся Богдан здорово. По первому тайму запомнились его спасения после ударов Лусиано, Кассьерры и Нино, а по второму — после ударов Александра Ерохина, Артура и других. Итого — 10 сэйвов и заслуженное звание лучшего игрока матча.

В первые 45 минут в атаке Зенита выделялся Лусиано, но он не сумел использовать несколько приличных моментов. У гостей был один хороший шанс в контратаке, когда Евгений Латышонок ногой отразил опасный удар Мохаммада Горбани. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

С началом второго тайма Зенит продолжил оказывать давление на ворота Оренбурга и к исходу часа игрового времени сумел открыть счет. Но не обошлось без вмешательства главного арбитра и VAR, который определил фол Андрея Малых на Ерохине в штрафной площади и назначил пенальти. К мячу подошел Густаво Мантуан и уверенно пробил с точки.

Тренерский штаб Оренбурга пытался освежить игру с помощью тройной замены, однако это не изменило ситуацию кардинальным образом. Зенит продолжил атаковать, ничего не позволив создать гостям».