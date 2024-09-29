Чудо-гол Нгамале поставил соперника в ступор. «Бело-голубые» вернулись в борьбу за лидерство

В матче 10-го тура российской Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимало на своем поле одноклубников из Москвы. Гости победили со счетом 1:0. Единственный гол забил Муми Нгамале на 20-й минуте встречи.

Надежность махачкалинского «Динамо»

Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Зариков по традиции рассказал предысторию матча «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва. Журналист проанализировал игру дагестанской команды в обороне.

«Махачкалинское "Динамо" — одна из двух худших команд сезона по забитым мячам (4), при этом подопечные Хасанби Биджиева опережают в турнирной таблице других выходцев из Первой лиги. Четырёх забитых мячей хватило для того, чтобы набрать 10 очков. В предыдущем туре махачкалинцы добыли ничью на выезде с "Ростовом" (0:0), а перед этим динамовцы отобрали победу у "Спартака" (1:1). Любопытно, что дагестанцы пропустили 7 мячей, при этом показатель ожидаемых голов соперника заметно выше — 11,35. Дело не только в том, что соперники упускают моменты, но и в отличной игре голкипера Давида Волка, на счету которого уже 4 "сухаря". Максимальная плотность и мобильность на своей половине поля позволяют сдерживать превосходящих в классе соперников. Фактор родных трибун также важен — при поддержке болельщиков махачкалинцы иногда способны прыгнуть выше головы.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва t.me/fcdynamo

Московское "Динамо" после отличного старта начало терять очки: за последние 4 тура удалось выиграть лишь однажды. Да и то победа над "Ахматом" была добыта лишь в самой концовке. "Бело-голубые" испытывают проблемы в обороне: в 4-х матчах подряд "Динамо" пропускало ровно по 2 гола — от "Оренбурга", "Ахмата" и "Спартака" в чемпионате, а также от тёзок из Махачкалы в кубковой встрече. Марцел Личка никак не может наладить баланс между обороной и атакой. Почти каждый матч с участием столичного клуба превращается в шоу, что, безусловно, не способствует стабильному набору очков. Ничья в игре со "Спартаком", где динамовцы проявили характер и отыгрались в меньшинстве, отдалила команду от первой тройки. Лидер "Динамо" — Константин Тюкавин, который долго раскачивался в новом сезоне, но в последних матчах наконец-то стал забивать.

В списке травмированных — полузащитник Луис Чавес и нападающий Вячеслав Грулёв. Нападающий Эль-Мехди Маухуб — дисквалифицирован. Московские динамовцы уже дважды успели пересечься с махачкалинцами в кубковых встречах: дома выиграли со счётом 2:1, а в гостях дело закончилось ничьей в основное время (2:2) и победой в серии пенальти. В отличие от большинства команд РПЛ "бело-голубым" удаётся раскачать обычно надёжную оборону дагестанской команды».

Гол-шедевр

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов рассказал об интересных моментах 1-го тайма. Журналист также восхитился голом Муми Нгамале на 20-й минуте.

«После дерби со "Спартаком" из основы московского "Динамо" выпали Карраскаль и Даса. Марцел Личка вернул в стартовый состав Бальбуэну и поставил на позицию опорника Кутицкого. Перестановки свидетельствовали о том, что чешский тренер готовился в Махачкале к силовому футболу с большим количеством единоборств.

Планы Лички едва не нарушил быстрый гол, который москвичи могли пропустить с пенальти. Всё началось с того, что лидер атак южан Касинтура, вернувшийся в основу после травмы, спровоцировал прессингом ошибку Кутицкого. Махачкалинцы заработали угловой, а на подаче в штрафной мяч, похоже, коснулся рук сразу трёх из четырёх защитников гостей — Фернандеса, Майсторовича и Бальбуэны. Судья Чебан назначил 11-метровый, но, изучив повтор, отменил его. Мяч отлетел от головы Роберто, дальше случились рикошеты. Для Чебана это была не игра рукой. Кстати, в квартете номинальных центрбеков фланги у столичного "Динамо" закрывали Маричал (правый) и Фернандес (левый).

Команда Хасанби Биджиева, владея мячом при счёте 0:0 всего 25% времени, поначалу была опаснее. Вскоре первый момент с игры тот же Касинтура создал для Агаларова — экс-лучший бомбардир РПЛ ловко развернулся, подготовил себе позицию для удара и бил из-под Бальбуэны, тем не менее не попал. После этого показало себя в атаке наконец и московское "Динамо".

Команда Лички делала акцент на левый фланг, где новичок Артур Гомес напрягал защитника сборной России Пальцева, причём до такой степени, что однажды довольно сильно попал ногой не по мячу, а между ног Валентину. Пальцеву в этот момент, несомненно, сочувствовали все мужчины, смотревшие футбол. Бразилец получил предупреждение. А на 20-й минуте гости забили первым ударом в створ. Случилось это после штрафного, назначение которого махачкалинцы наверняка будут оспаривать, утверждая, что Тюкавин сам сфолил на Глушкове. Так или иначе состоялся гол-шедевр: Нгамалё подстроился под непростой мяч и здорово пробил "ножницами", опередив своего опекуна Сундукова.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва t.me/fcdynamo

Махачкалинцы, пропустив, поддавливали, однако до перерыва скорее московское "Динамо" было ближе ко втором голу. Нгамалё перехватом создал для Тюкавина хороший момент, который завершился лишь… жёлтой карточкой Фомину за симуляцию при попытке заработать пенальти. В концовке первого тайма бомбардир столичных бело-голубых всё же забил, вот только из офсайда».

Марцел Личка Главный тренер московского «Динамо» Третья игра за полтора месяца между нашими командами прошла успешно, потому что мы победили 1:0. Здесь всем командам нелегко набирать очки, а нам удалось забрать три. Очень рад, что мы справились с борьбой и победили. Я говорил ребятам, что где-то махачкалинцы будут играть в более простой футбол, поскольку у них много высоких игроков, плюс есть быстрый Агаларов. У нас получилось выиграть много мячей, чему я очень рад. Хотелось бы, чтобы во втором тайме мы больше играли с мячом, но соперник демонстрировал высокий прессинг и не давал отдохнуть.

Игра на низких скоростях

Шеф отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Константин Алексеев рассказал о ходе матча, в котором махачкалинское «Динамо» навязало сопернику силовой и простой футбол.

«Московское "Динамо" отправилось в Махачкалу после того, как все конкуренты уже сыграли накануне. При этом для команды Лички случился, пожалуй, худший расклад: ЦСКА догнал в таблице, а "Локомотив" и "Краснодар" своими победами убежали вперед еще на три очка. Лидирующее трио отрывалось, так что в столице Дагестана московскому клубу требовалась победа, чтобы не отстать уже серьезно — на шесть очков от третьего "Зенита".

Личка удивил еще до начала матча — он впервые выпустил сразу четырех центральных защитников. Фланговые Даса и Скопинцев остались в запасе, а на краях расположились Маричаль и Фернандес, для которых эти позиции факультативные. А еще, по сравнению с матчем против "Спартака", в тройке центральных полузащитников креативного Карраскаля заменил куда более оборонительный Кутицкий. Кстати, тоже немало матчей отыгравший в защите. В общем, разудалый Марцел на сей раз, показалось, решил включить немного осторожности.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва t.me/fcdynamo

Но главными были даже не набор футболистов, их расстановка, а настрой. Хозяева поначалу явно превосходили гостей в агрессии и страсти, что могло закончиться для москвичей плохо уже на третьей минуте. Резкий прессинг, потеря у своей штрафной, угловой, после которого Сергей Чебан назначил пенальти за игру рукой у Фернандеса. К счастью для более статусного "Динамо", ВАР обнаружил, что парагваец сначала сыграл головой, а значит, 11-метровый назначать нельзя.

Москвичи действовали на низких скоростях, поэтому махачкалинцам не составляло большого труда разрушать их атаки. И все же гости в первом тайме выжали максимум из того, что сумели создать. Тюкавин заработал штрафной (ряд экспертов при этом отмечает, что сам форвард наступил на ногу защитнику, но в такие эпизоды ВАР не может вмешиваться), Бителло подал, а Нгамале с угла вратарской исполнил шикарно — боковыми ножницами отправил мяч в дальний угол. 1:0. Яркий эпизод стал украшением малособытийной первой половины, в которой команды больше боролись друг с другом, с кочковатым газоном и сильным ветром (влияние этого фактора отметил в перерыве Кагермазов), чем радовали болельщиков красивыми комбинациями и опасными моментами.

Не изменился характер матча и после перерыва. Максимум борьбы и минимум остроты. Лучший момент возник у гостей на 75-й минуте после углового. Тюкавин пробил, Волк отразил, а Майсторович добивал в практически пустые ворота с пяти метров. Невероятно, как серб умудрился попасть в лежащего Сундукова. У хозяев опасно бил из штрафной Глушков — рядом со штангой. Махачкалинцы затащили одноклубников в свой силовой и простой футбол, но все же не сумели выцарапать ничью. Москвичи же заработали важные три очка на тяжелом выезде благодаря роскошному голу Нгамалё. Игрой не восхитили, но за лидирующую тройку зацепились».

Хасанби Биджиев Главный тренер махачкалинского «Динамо». Были сложности у обеих команд. Разница в том, что московское «Динамо» реализовало свой момент, а мы — нет. В целом, матч был боевой. Старались навязывать давление на защитников «Динамо», в конце матча перешли на быструю доставку мяча в атаку, потому что время поджимало.

Хозяевам не хватило решительности

Автор издания euro-football.ru Кирилл Иванцов рассказал о самых интересных моментах в матче. Журналист считает, что махачкалинское «Динамо» могло забить сопернику, но команде не хватило выверенных действий в нападении.

«Команда Марцела Лички в случае новой победы в Каспийске (разумеется, без какой-либо серии пенальти) подбиралось бы к упустившему лидерство "Зениту" на расстояние трёх очков. Не так уж и много, правда? Ну а примером для команды Хасанби Биджиева мог стать "Пари НН", тоже обитающий в нижней половине таблицы и в десятом туре одержавший победу — над "Оренбургом".

"Динамо" быстро получило право на пенальти, однако главный судья изменил своё первоначальное решение. Речь о каком "Динамо"? О махачкалинском. Абакар Гаджиев подал угловой с правого фланга, и мяч попал в руку Фернандесу. Но был нюанс — от головы самого Роберто. Сергей Чебан сбегал к монитору и объявил об отмене одиннадцатиметрового.

Махачкалинские динамовцы имели склонность к атакующим действиям на первых минутах. Для многих хозяев поля это обычно, а для горячей южной команды — тем более. Касинтура отдал пас вперёд на Агаларова, который развернулся и из-под Майстровича пробил в левый нижний угол. Лещук начал двигаться для возможного спасения, кажется, с опозданием, а мяч прокатился мимо створа. Агаларов ещё без моментов наводил шороху в чужой штрафной, но сработал класс гостевой команды, а ещё — хитрость. Тюкавин сам наступил на ногу сопернику впереди на правом фланге, но штрафной назначен был в пользу москвичей. Бителло забросил к дальней штанге, и классный удар удался Нгамалё практически через себя. Счёт открылся — 0:1.

Не хватало махачкалинцам более выверенных действий в нападении, а то ведь могла и прогнуться отнюдь не надёжная оборона столичного "Динамо". Но чего-то недоставало дагестанской команде. Как говорится, предпоследнего паса и завершающего удара. Залимхан Юсупов вообще попробовал закрутить мяч сухим листом с углового, но не застал врасплох такой нестандартностью Лунёва.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва t.me/dinmx

Второй тайм стартовал вяло, игра надолго завязла в середине поля. Хозяева, выплеснув немало сил с эмоциями до перерыва, попали на некий спад в игре. Московских динамовцев такая ситуация вроде устраивала, но они должны были держать в уме, что в предыдущих четырёх официальных матчах упускали голевое преимущество по ходу встреч. Не попал Глушков в правый угол с передачи Касинтуры. Гостевое "Динамо" имело более реальные шансы забить в своей атаке. Тюкавин ударил с разворота — Волк отразил, Майсторович хотел добить — Сундуков не позволил мячу зайти за ленточку. На этот раз московские "бело-голубые" удержали победный счёт без приключений, прикладывать дополнительные усилия не пришлось им.

Мяч вроде попал в руку Майсторовичу в штрафной визитёров уже в компенсированное время, но прижата она была, что ли, поэтому ВАР не вмешивался. Московское "Динамо" набрало двадцать баллов и вернуло себе трёхочковое преимущество над ЦСКА. До лидеров команде Лички не хватает четырёх баллов. Махачкалинское "Динамо" по итогам десяти туров имеет столько же очков, как и Пари НН».

Марцел Личка Главный тренер московского «Динамо». Как я и предполагал перед матчем, игра иногда сбивалась на длинные мячи вперед и борьбу. Для этого соперник даже выпустил высокого нападающего. И если быть честным, они упростили свою игру, чтобы оказывать на нас давление и внести хаос перед штрафной площадью. Держались до конца, и последние минуты провели с пятью защитниками — Маричаль ушел в центр обороны, а Даса и Скопинцев были на флангах. Это было направлено на то, чтобы Маричаль помогал Бальбуна и Майсторовичу бороться за верховые мячи. Доволен ли тем, что не так далеко отпустили трио лидером? Думаю, уже понятно, что нам не хватило очков в домашнем матче с «Краснодаром», где мы играли хорошо. Но при этом у нас 20 очков после десяти туров. Думаю, что это неплохой результат. Прямо сейчас «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» сильнее нас, ещё и «Спартак» с ЦСКА довольно близко находятся к нам. Нужно уважать этих соперников. Мы постараемся работать от игры к игре.

Судейские ошибки

Автор издания sport24.ru Дмитрий Росип проанализировал судейские решения в матче. Журналист обратился к мнению экс-судьи РПЛ Анатолия Синяева, который рассмотрел эпизод с нарушением правил на нападающем гостей Константине Тюкавине на 20-й минуте.

«Матч 10-го тура РПЛ между махачкалинским и московским "Динамо", завершившийся минимальной победой вторых, не обошелся без судейского скандала. На 20-й минуте главный арбитр Сергей Чебан зафиксировал нарушение правил на Тюкавине. После подачи штрафного москвичи открыли счет благодаря роскошному удару Муми Нгамале.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Но, по мнению экс-судьи РПЛ Анатолия Синяева, правила в этом эпизоде нарушил не футболист махачкалинского "Динамо", а сам Тюкавин. Судейская бригада должна была назначить штрафной в другую сторону.

"Левый штрафной на Тюкавине, с которого забивается гол. Пока единственный. Тюкавин наступил всей стопой на соперника, но Чебан не в ту сторону назначил штрафной, — написал Синяев в своем телеграм-канале. — Слышал, его в лист ФИФА рассматривают? Рановато. Пока такое человек не видит или видит не то и пока отсудил полтора матча, рано. Сухой, Буланов, Казарцев точно лучше Чебана".

Календарь и таблица РПЛ

Отметим, что помимо этого эпизода Чебан на 3-й минуте ошибочно назначил в ворота московского "Динамо" пенальти за игру рукой Майсторовича. Но уже после просмотра ВАР Сергей отменил данное решение.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва Трансляция на «Матч! Премьер»

"Рука защитника была в неестественном положении и делала тело больше, что является основанием для пенальти, кроме пары случаев, — сказал Синяев в разговоре с Betonmobile. — Дело в том, что если мяч попадает в наказуемую руку после осознанной, намеренной игры в мяч со стороны этого же игрока или партнера по команде, то это не нарушение правил игры. Поэтому у ВАР Василия Казарцева и АВАР Павла Шадыханова были основания пригласить арбитра к монитору на пересмотр своего решения.

После видеопросмотра на поле Сергей Чебан отменил свое решение и возобновил игру спорным мячом. Итоговое решение арбитра верно, но такие 11-метровые нельзя назначать изначально, когда находишься в хорошей позиции и отлично видишь момент".

Три факта

Автор издания "Спорт день за днем" Влад Тимуров назвал 3 главных факта после матча между махачкалинским "Динамо" и московским "Динамо".

"1. Нападающий столичного 'Динамо' Муми Нгамале забил третий гол в семи матчах РПЛ. Лучшим бомбардиром бело-голубых по-прежнему остается нападающий Константин Тюкавин, на счету которого четыре забитых мяча.

2. 'Динамо' из Москвы не проигрывает в четырех последних турах национального первенства. Всего на счету команды Марцела Лички шесть побед, две ничьи и два поражения при 18 забитых и 10 пропущенных мячах.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва t.me/dinmx

3. Махачкалинское 'Динамо' прервала серию из трех матчей без поражений. Коллектив Хасанби Биджиева уступил в четвертом матче нынешнего сезона чемпионата России. Также на счету кавказского коллектива две победы и четыре ничьих. Общий счет команды — 4:8".