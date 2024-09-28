Дожали, додавили и вырвались в лидеры. «Краснодар» все еще непобедим

В матче 10-го тура российской Премьер-лиге «Краснодар» принимал на своем поле «Зенит». «Быки» выиграли со счетом 2:0, отличились Джон Кордоба на 88-й минуте и Федор Смолов на 90+4-й минуте.

«Зенит» воспринимали фаворитом

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой по традиции рассказал о предыстории матча «Краснодар» — «Зенит». Автор отметил отличную результативность полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в прошлых матчах.

«Несмотря на наличие в программе 10-го тура столичного дерби с участием “Локомотива” и “Спартака”, центральной игрой уик-энда многие называли противостояние “Краснодара” и “Зенита”. Встречались команды, перед стартом тура находившиеся на двух верхних строчках в таблице. Южане на 2 очка отставали от петербуржцев. Плюс, у обоих коллективов сохранялся ноль в графе “поражения”. Краснодарцы подошли к столь важному матчу с серией из шести побед подряд в чемпионате, обновив клубный рекорд. В прошлом туре команда Мусаева в ярком стиле разгромила в Самаре “Акрон” со счётом 5:2. Сперцян оформил дубль во второй игре подряд, а в последних трёх матчах в чемпионате на счету Эдуарда 5 забитых мячей.

«Краснодар» — «Зенит» t.me/fckrasnodar

“Зенит”, в свою очередь, в минувшем туре на своём поле ожидаемо обыграл “Факел” со счётом 3:1. При этом та победа далась команде Семака нелегко. Сине-бело-голубые провалили первый тайм и уступали к перерыву, однако во второй половине встречи у них получилось нащупать качественную игру в атаке и переломить ситуацию. При этом вопросов к решениям тренерского штаба клуба с берегов Невы у болельщиков и специалистов остаётся много. В первую очередь, они касаются выбора тройки нападающих. Качество взаимодействий между Гонду, Соболевым и Кассьеррой оставляют желать много лучшего. Поэтому одна из предстартовых интриг матча в Краснодаре заключалась в том, сохранит ли Семак это трио нападающих в стартовом составе?

Несмотря на преимущество своего поля и отменную форму “Краснодара” в последних матчах, всё равно большинство воспринимали “Зенит” в роли предстартового фаворита. В первую очередь, из-за более сильного подбора исполнителей в составе петербуржцев, при всём уважении к краснодарцам. С другой стороны, “быки” в последнее время выглядят более целостной командой по сравнению с сине-бело-голубыми, которые после покупок Гонду и Соболева вынуждены перестраивать атакующие взаимодействия. Хозяева в отчётной встрече не могли рассчитывать на травмированного Кокшарова, а у гостей в лазарете находились экс-краснодарец Волков, Родригао и Кержаков».

Робкий «Краснодар»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказал о ходе 1-го тайма матча «Краснодар» — «Зенит». Журналист признал, что начало встречи осталось за «сине-бело-голубыми».

«После всех перестановок "Зенит" сыграл 4-3-3 с Глушенковым на правом фланге, Кассьеррой на левом и Лусиано — на острие. Начало матча осталось за петербуржцами. Команда Семака провела несколько атак, а особенно опасные были через центр, когда туда смещались Глушенков с Кассьеррой, и трио форвардов взаимодействовало на скорости. Сине-бело-голубые даже забили. Но гол Лусиано с передачи Глушенкова был отменён из-за офсайда.

"Краснодар" дебют встречи провёл робко, возможно, хозяев сковывали воспоминания о недавнем поражении от "Зенита" в Суперкубке России. Однако пары-тройки удачных эпизодов команде Мурада Мусаева хватило, чтобы поймать свою волну. Дальше уже "быки" играли с преимуществом, контролировали мяч и хорошо возвращали его себе после потерь. Заработали несколько опасных стандартов.

Сперцян дважды мог забить со штрафных. В одном эпизоде неожиданно решил пробить, хотя мяч находился недалеко от лицевой, и зарядил в штангу. Затем только сейв воспитанника "Краснодара" Латышонка спас "Зенит", когда Сперцян нанёс сложнейший для голкипера удар с отскоком мяча от земли. Кстати, фолы у "быков" зарабатывал раз за разом сверхактивный Виктор Са. Как же бразилец прибавил в новом сезоне!

«Краснодар» — «Зенит» t.me/fckrasnodar

"Зенит" в последнее время при Семаке превратился в команду, которая скорее ищет пространство в больших матчах, чем сама доминирует и давит. Если бы сине-бело-голубым предстояло играть в Лиге чемпионов, это было бы понятнее. Но так или иначе "Зенит", не борясь как следует за инициативу, почти ничего не создавал и на контрвыпадах. Чаще обычного ошибался даже Вендел. В первом тайме запомнился ещё разве что момент с участием всё того же трио Глушенков — Лусиано — Кассьерра. Получился бы красивый гол, если бы колумбиец попал в цель, а не в штангу».

Джон Кордоба Нападающий «Краснодара» Я всегда понимаю, что нужно играть сконцентрированно, ждать любого момента. Знал, что мяч туда придёт, поэтому получилось занять правильную позицию и опередить вратаря. Чемпионат длинный. Мы понимаем, что впереди предстоит много игр, но сегодня было важно победить дома. Эта победа даёт нам ещё больший позитивный заряд на следующие матчи.

Стадион был в экстазе

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов высказался о самых интересных моментах 2-го тайма. Именно во 2-й половине встречи «Краснодар» и одержал долгожданную победу над «Зенитом».

«Бодрое начало второго тайма от гостей. Но красивых эпизодов в первом тайме было все же больше. На 24-й минуте Сперцян едва не реализовал штрафной, а на добивании Дуглас спас после удара Ленини. "Зенит" тоже мог забить до перерыва: например, Кассьерра в ответной атаке попал в штангу, нетипично для себя ударив из-за штрафной.

Кубанцы до перерыва выглядели лучше, но счет так и остался нулевым. А это означало, что нужно что-то менять. Семак, к примеру, разменял Мантуана на Караваева, потому что краснодарцы слишком уж опасно атаковали через фланг бразильца и посадили его на желтую карточку. А вот Мусаев с перестановками тянул.

«Краснодар» — «Зенит» t.me/fckrasnodar

"Зенит" взбодрился. На 51-й минуте в штрафную просочился Кассьерра — Агкацев выручил команду. Чуть позже Лусиано едва не выгрыз мяч у голкипера "Краснодара", а Клаудиньо плотно пробил издали.

Во втором тайме выровнялись и владение мячом, и число ударов по воротам, да и сама игра. И чем ближе к финальному свистку, тем меньше было моментов. И тем сильнее было напряжение.

В районе 70-й минуты соперники обменялись парой опасных моментов, а после этого в игре наступило затишье. Когда начало казаться, что ничья действительно стратегически устраивает обе стороны, "Краснодар" забил. Голевая атака "быков" не стала результатом командной работы, но и чуйки одного форварда вполне хватило для успеха. Кордоба верно почувствовал, что Караваев может скинуть мяч Латышонку, включился, обыграл голкипера и покатил мяч в пустые. Вячеславу оставалось только хватать лицо руками — обычно надежный защитник на этот раз ошибся.

Стадион был в экстазе: "Краснодар" максимально приблизился к первой домашней победе над "Зенитом" с 2016 года. И он ее добился! В добавленное время петербуржцы раскрылись, надеясь спасти ничью, но упустили контратаку, которую замкнул Смолов.

2:0 — "Зенит" впервые в чемпионате проигрывает, а "Краснодар" остается единственной командой с нулем в графе "поражения". "Быки" возглавляют таблицу РПЛ, а команда Семака смещается на третье место. Бешеная интрига».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита». Как оценю матч? Тяжёлая игра, минимум моментов. Могли забить как мы, так и «Краснодар», но явных голевых моментов было мало. Игра была до ошибки, и, к сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы, поэтому и проиграли. Поражению не нужно придавать большое значение? Это естественно. У нас будут как хорошие матчи, так и плохие. Обидное поражение, но это футбол. Будем готовиться к следующему матчу.

Напряжение нарастало

Автор издания sportbox.ru Денис Петров рассказал о ходе всего матча, подчеркнув самые интересные моменты по ходу игры.

«Первый тайм в исполнении "Зенита" напомнил недавний матч петербуржцев в Москве против ЦСКА. Гости вновь отдали мяч сопернику, а сами предпочитали играть вторым номером. Обе команды в обороне старались действовать предельно жестко, о чем говорили сразу четыре предупреждения, которые главный арбитр Алексей Сухой успел вынести еще до перерыва. Особенно грубо смотрелся фол Тормены на Лусиано: бразилец прямо на глазах судьи наступил на аргентинца, но отделался только желтой карточкой.

Первый по-настоящему острый момент создали хозяева: Сперцян мощно пробил со штрафного, Латышонок отразил мяч прямо на ногу Ленини, но его добивание заблокировал Дуглас Сантос. Ответ "Зенита" получился не менее опасным: в результате быстрой перепасовки на удар вывели Кассьерру, который угодил в штангу.

В оставшееся до перерыва время "Краснодар" выглядел активнее, но происходящее на поле больше напоминало футбольные шахматы. Никто из соперников не хотел рисковать, что заметно сказывалось на темпе и зрелищности игры.

В перерыве Семак решился на первую перестановку: на правом фланге Мантуана заменил Караваев. Начало второго тайма явно осталось за "Зенитом": на протяжении десяти минут гости организовали больше перспективных атак, чем за всю первую половину. Ближе всех к успеху на этом отрезке был Кассьерра, нанесший первый удар команды в створ ворот: Агкацев пробить себя не позволил.

Ближе к середине тайма игра начала раскрываться, а инициатива стала переходить от одной команды к другой. Самый надежный вратарь сезона Латышонок подтвердил свой статус, совершив сейв после опаснейшего удара Кордобы. В ответной атаке мог забивать вышедший на замену Педро, но тут уже Агкацев продемонстрировал мастерство. В концовке "быки" сбились на дальние удары, которые никакой опасности в себе не таили.

«Краснодар» — «Зенит» t.me/fckrasnodar

Соболев появился на поле только на 77-й минуте, заменив Кассьерру, но за отведенное ему время российский нападающий ничем особенным запомниться не успел. С приближением финального свистка напряжение нарастало, и в итоге справиться с ним не сумел зенитовский защитник Караваев: в простой ситуации он пытался головой сделать скидку вратарю, но допустил грубую ошибку, которой воспользовался Джон Кордоба.

Уже в добавленное время окончательный счет установил Федор Смолов, вышедшей в самой концовке. "Краснодар" впервые с 2018 года сумел обыграть "Зенит" и вышел на первое место в таблице».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара». Мы очень счастливы. Сегодня день города, тысячи людей уйдут со стадиона счастливыми. Важно, что мы вырвали победу в конце матча, это очень нужно для становления команды. Мы делали замены в атаку, высоко прессинговали. Игра чуть раскрылась, могли и проиграть, так как моменты были в обе стороны. «Зенит» всегда силён, с ними всегда сложно играть.

«Краснодар» дожал «Зенит»

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Михайлов поделился своим мнением о самых интересных и ключевых моментах матчах «Краснодар» — «Зенит».

«При в целом равной игре в первые 45 минут "Краснодар" все же был активнее, что подтверждает статистика: 9:2 по ударам, 2:0 в створ, 5:0 по угловым и 57% против 43% по владению мячом.

Местами хозяева были уж чересчур активными, что иллюстрировалось частыми разговорами с главным арбитром и, эпизодами, грязной игрой (в первом тайме обе команды получили по две желтые карточки за фолы). Но один из эпизодов вызвал много вопросов к Алексею Сухому, обсуживавшему этот матч.

На 14-й минуте защитник "Краснодара" Витор Тормена в борьбе завалил нападающего "Зенита" Лусиано руками на газон. Судья тут же дал свисток, однако Тормена не успокоился и зачем-то ударил лежавшего на поле Лусиано открытыми шипами в пах. Сухой зафиксировал нарушение правил и показал Тормене... всего лишь желтую карточку. При этом видеоассистенты, Артем Чистяков и Евгений Буланов, не вмешались в эпизод. Хотя действие Витора явно тянет на удаление, и эту мысль подтвердил даже эксперт "Спорт-Экспресса" в области судейства Александр Бобров.

«Краснодар» — «Зенит» t.me/fckrasnodar

Самый сок в плане опасных моментов мы увидели в середине тайма. Буквально подряд. Сначала "зажег" "Краснодар": Латышонку пришлось непросто в момент спасения мяча на линии после сильного удара Сперцяна со штрафного, а потом мяч на правом краю вратарской подкараулил Ленини, но Латышонка удачно подстраховал у ближней штанги Дуглас Сантос. "Зенит" же ответил опасным ударом Кассьерры в штангу после паса от Лусиано.

Во втором тайме рисунок игры изменился. Большую часть времени "Зенит" стал владеть инициативой, выискивая возможности для опасного удара по воротам Агкацева. А выход Караваева вынудил "Краснодар" сменить "приоритетный" фланг атаки на правый.

У "Зенита", в частности, у Кассьерры, Вендела, Педро и Клаудиньо, были возможности для опасного удара по воротам, однако реализовать задуманное не удалось.

А ближе к концу матча Караваев, который до этого проводил хороший, качественный матч, внезапно допустил ошибку, которая стала результативной. Вячеслав оказался первым на мяче, поданном "Краснодаром" в штрафную из глубины, но выполнил неудачную скидку головой в направление Латышонка, где Евгения уже караулил Кордоба. Джон стремительно перехватил мяч, развернулся и точно пробил в створ.

Спасать "Зенит" вышел Александр Ерохин, но организовать финальный штурм так и не удалось. А "Краснодар" банально "дожал" и забил второй: быстрая контратака, пас Козлова в штрафную Кордобе, скидка на Смолова и гол. Концовка матча сделала итоговый результат.

"Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате и опустился на третье место в турнирной таблице, оставшись с 23 очками. "Краснодар", оставшийся единственной командой в лиге без поражений, набрал 24 очка и возглавил чемпионат наравне с Локомотивом».

Андрей Аршавин Бывший полузащитник «Зенита» Я бы не сказал, что счёт не по игре. В первом тайме преимущество было на стороне «Краснодара», во втором — у «Зенита». В этот раз чаша весов склонилась в сторону «Краснодара» из‑за ошибки, но, с другой стороны, «Зениту» же невозможно всё выигрывать. Думаю, «Зениту» нужно оставаться спокойным, не надо паниковать, нужно засучить рукава и набирать свои очки. Впереди ещё 20 туров. Очевидно, что невозможно пройти весь сезон без потерь.

Оба тренера играли на победу

Автор блога на bobsoccer.ru Алексей Андрианов подвел итоги поединка «Краснодар» — «Зенит». Журналист отметил, что «быки» действовали агрессивнее «сине-бело-голубых».

«В МИР-Российской премьер-лиге осталось не так много больших матчей, поэтому всем нам в первую очередь надо посмаковать сегодняшнюю встречу. Эмоции, высокое индивидуальное мастерство, движение игроков, тактические ходы тренеров и поддержка трибун — все это создало эффект присутствия на игре топ-чемпионата. Респект "Краснодару" за желание и "Зениту" за сопротивление. На мой взгляд, ничья была бы более справедливым исходом этой встречи, но… Впрочем, обо всем по порядку.

Стартовый состав "Зенита" удивил — вряд ли нашлись оракулы, предсказывающие в старте Алипа и Мантуана. Лимит. Забегая вперед замечу, что выход Караваева напрашивался сразу после вынесения предупреждения бразильцу: Мантуан горел эмоциями и слишком рано достиг точки кипения, хотя именно Караваеву суждено было стать главным неудачником встречи. Обращаю ваше внимание на активность петербуржцев в дебюте каждой сорокапятиминутки: "Краснодар" традиционно медленно входит в игру, чем и стремились воспользоваться гости. Да, с пятнадцатой минуты южане захватили инициативу и территорию: владение достигало шестидесяти процентов, а по ударам в какой-то момент хозяева имели семикратное превосходство.

Но контрвыпады "Зенита" были не менее опасны, чем атаки "Краснодара": мяч после ударов Кассьерры по касательной попадал и в штангу, и не на много разминался со створом ворот Агкацева. Но ключевой эпизод произошел вдали от штрафных прекрасно игравших вратарей: Тормена сознательно, с продавливанием наступил на Лусиано, за что (по нашему общему) Сухой был обязан показать бразильцу красную карточку. Но умышленная грубость оказалась ненаказанной (вопрос и к арбитру VAR Чистякову), что искусственно завысило планку борьбы.

«Краснодар» — «Зенит» t.me/fckrasnodar

Объективно, "Краснодар" на протяжении всей встречи действовали агрессивнее "Зенита", но, повторюсь, в начале второго тайма петербуржцы резко прибавили, после перестроений (Семак поменял фланги и выдвинул на острие Кассьерру) сохранили контроль над мячом и несколько раз успешно строили наполовину позиционные, наполовину быстрые атаки. Оба наставника играли на победу, косвенным доказательством чему стал выход на поле Педро, Мостового, Козлова и Смолова, генетическим кодом этой встречи стала атака, закономерным итогом должна была быть "сухая" ничья, однако наступила 87-ая минута и фатальная скидка Вячеслава Караваева.

Примем результат и будем двигаться дальше. Все впереди».

Седьмая победа подряд

Издание sports.ru назвало 3 самых главных итога после матча «Краснодар» — «Зенит», в котором «быки» вырвали победу и возглавили турнирную таблицу российской Премьер-лиги.

«У краснодарцев седьмая победа подряд, у "Зенита" — первое поражение, а значит действующий чемпион к отсечке "треть сезона" не лидирует. Воскресенье в этой группе повлияет только на дистанцию от "Динамо".

Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара» t.me/fckrasnodar

Да, "Краснодар" выиграл седьмой матч подряд в РПЛ, на старте чемпионата не проигрывают. Разница мячей — 17:5, причем с "Динамо", "Локомотивом", "Ростовом" и "Зенитом" отыграли на ноль, а два из пяти пропустили от "Акрона".

"Краснодар" — единственный в РПЛ без поражений. Были 0:2 с ЦСКА в Кубке, а еще 2:4 за Суперкубок против "Зенита" перед стартом чемпионата, зато именно в лиге пока с нулем.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Краснодарцы обыграли "Зенит" впервые с апреля 2018-го, тогда были 2:1 с голами Олега Шатова и Виктора Классона. С тех пор встречались 13 раз, лишь четыре матча закончили вничью.

Календарь и таблица РПЛ

"Краснодар" пойдет подтверждать лидерство в матче против "Химок", а после паузы на сборные в чемпионате сыграет со "Спартаком" и "Крыльями". "Зениту" до перерыва в РПЛ играть с "Оренбургом", сразу после с "Акроном" Дзюбы и — внимание — "Локомотивом", это будет домашний матч 27 октября».