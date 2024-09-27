10-й тур РПЛ. Булыкин и Рабинер ждут много голов в дерби «Спартака» и «Локо»

Дмитрий Булыкин и Игорь Рабинер, две большие фигуры в российском футболе, ответили на вопросы корреспондента Livesport.ru Михаила Пукшанского о наиболее интригующих встречах предстоящего тура РПЛ.

забивал за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Аякс», «Твенте». В свое время был лучшим бомбардиром сборной России в отборочном цикле к Евро-2004. Чемпион Голландии, двукратный обладатель Кубка России и двукратный серебряный призер российского первенства, член клуба Григория Федотова. Сегодня трудится в РФС.

Игорь Рабинер — не только ведущий журналист «Спорт-Экспресса», награжденный многими премиями, но и автор множества книг о футболе, хоккее и других видах спорта. Освещал 10 Олимпийских игр, по 7 футбольных чемпионатов мира и Европы. Член Союза журналистов России.

— На предыдущий тур наслаивались кубковые поединки. Сейчас легче предположить, кто кого, при стандартном недельном цикле?

Дмитрий Булыкин: Не думаю. Все примерно одинаково. Кубковые матчи, как мы могли убедиться неделю назад, мало на что влияют.

Игорь Рабинер: Не думаю. Все команды в Кубке проводят масштабную ротацию, и у каждой там свои задачи. Топам надо выходить из группы с наименьшими энергозатратами, а допустим, мне запомнилось, что «Акрон» и «Динамо» (Махачкала) после сенсационных кубковых побед над «Зенитом» и «Спартаком» хорошо сыграли и в следующем туре чемпионата — матчи Кубка стали для них эмоциональной подпиткой. А «Крылья» очень быстро потеряли шансы пройти дальше в Кубке, но в чемпионате прибавляют. Так что логические связи я здесь искать не стал бы — у каждого своя история.

— Главная трансферная новость последних дней — Миралем Пьянич в ЦСКА. Чего от от этого ждете?

Д.Б.: Ничего хорошего от 34-летнего игрока, приехавшего из Эмиратов. Где он, как я понимаю, не блистал. Тяжело будет показать тот футбол, который он демонстрировал когда-то в Италии. Наш чемпионат, понятно, сегодня не такой сильный, поэтому возможно все.. Переход странный, но быть может, в ЦСКА что-то знают. Пусть играет, и поможет выйти армейцам на высокие места. Буду только рад.

И.Р.: ⁠50 на 50. Года четыре назад (у нынешнего, конечно, а не тогдашнего Пьянича) это был бы почти гарантированный провал — тогда еще в РПЛ надо было много бегать, и уровень защитников был значительно выше. Теперь не исключаю, что босниец преуспеет на голом мастерстве. Но и уверенности в этом нет — вполне может получиться новый Шюррле или Маркизио. Но в любом случае это интересно. Имен в РПЛ сейчас мало, и Пьянич привлечет внимание.

Миралем Пьянич ЦСКА

— После закрытия трансферного окна, у кого сегодня сильнейший состав в РПЛ?

Д.Б.: Конечно, по подбору лучшим остается «Зенит». Хорошие футболисты собраны, и скамейка длинная. Но мне нравится состав «Локомотива», где играют молодые россияне, и всего два иностранца. В отличие от всех остальных клубов, где картина с точностью до наоборот. Это — база для нашей будущей сборной, которая все равно вернется в большой футбол.

И.Р.: Да понятно, что у «Зенита», у которого в последнем туре на замены вышли Глушенков и Клаудиньо. Но мне нравится баланс в укомплектованности «Краснодара». Сейчас там вообще не видно проседающих позиций. Это одна из причин, почему команда идет так высоко и до сих пор ни разу не проиграла.

«Локомотив» — «Спартак»

— Теперь перейдем к конкретике главных поединков тура. «Железнодорожники» в двух выездных матчах после паузы забили семь мячей. Показатель на глазах растущего потенциала, несмотря на уровень соперников?

Д.Б.: Интересная встреча нас ждет. Обеим командам необходимо брать очки, чтобы претендовать на что-то. Атакующий, интенсивный футбол, думаю, гарантирован. Футболисты очень хорошо двигаются что в одной, что в другой команде. Отдаются без остатка. Жду много голов.

И.Р.: Красно-зеленые молодцы, на них приятно смотреть. При этом не стоит забывать, что команда молодая, почти без легионеров, и нынешняя стабильность результатов — во многом сюрприз. Команда вызывает большую симпатию, только удачи ей.

— Что Деяну Станковичу делать с Алексеем Батраковым, на счету которого четыре гола в этих двух встречах?

Д.Б.: Уже понятно, что появилась молодая «звезда». Непредсказуем в решениях, поэтому и забивает, и отдает. Очень хорошо перемещается на поле, все видит. И, конечно, голодные, горящие глаза прибавляют ему много сил и мотивации. Но не один в «Локо», поэтому Станковичу предстоит решать не только его проблему.

И.Р.: Смогли же последние соперники, то же махачкалинское «Динамо», сделать все необходимое для нейтрализации спартаковского лидера Эсекиэля Барко. Да и не может же даже самый большой талант в столь молодом возрасте забивать и отдавать все время. Оборона «Спартака» в то же время не производит впечатление неприступной, но у Станковича и его штаба достаточно материала, чтобы изучить игру главного локомотивского таланта и включить стоп-кран.

— Всем задаю вопрос — есть ли потолок у этого вундеркинда?

Д.Б.: Конечно, я за то, чтобы на первом этапе молодые футболисты матерели в нашем чемпионате, а дальше уже уезжали в Европу, покорять мировой футбол.

И.Р.: Ну рано еще об этом говорить. Так же рано и ярко в чемпионате России начинали Бесчастных, Радимов, Сычев. Все провели очень достойные карьеры, стали большими, но не великими футболистами. Плюс Батраков попал в, мягко говоря, не лучший для российского футбола исторический момент, когда наблюдать из топ-лиг и клубов по понятным причинам за ним будут меньше, чем было бы раньше.

Алексей Батраков globallookpress.com

— Понятно, рано говорить о его отъезде за рубеж, и все же когда? На примере испанских грандов можно говорить, что уезжать в сильный чемпионат никогда не рано.

Д.Б.: Понятно, что разница между российским чемпионатом и, скажем, английским или испанским, очень существенная. Нужно туда поехать хотя бы для того, чтобы понять, на что ты готов, и куда стремиться. Там прогресс идет намного быстрее.

И.Р.: Тут надо исходить и из спроса. А если в нынешней ситуации до него никому не будет в Европе? В этом сезоне уж точно никуда из «Локо» уходить не стоит, а дальше надо смотреть по развитию ситуации. И точно нельзя переходить в другие российские клубы. Или «Локо» — или заграница. Да, и повторю совет Алексея Миранчука из нашей недавней беседы — если хочешь уезжать за границу, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов», таких, как у нас, за рубежом много. Надо идти шаг за шагом и начинать с меньшего.

— Сергей Пиняев вернулся в стартовый состав, но провел лишь чуть больше тайма. Куда делась прошлогодняя удаль?

Д.Б.: Ну, он и в прошлом сезоне до конца не раскрылся. По всему видно, что парень грезит заграницей. Прошедшие игры как раз вселяют уверенность, что Пиняев выйдет на свой уровень — будет бежать, забивать, отдавать и обыгрывать по два-три соперника.

И.Р.: Любой молодой не обходится без спадов. Просто не надо человека «чехлить» после первых проблем и драматизировать ситуацию. Если хорошо работает на тренировках и не дуркует за пределами поля — все будет хорошо. Я об этих проблемах у Пиняева ничего не слышал.

Сергей Пиняев globallookpress.com

— «Локомотив» не просто много забивал в двух предыдущих турах, но оба раза имел подавляющее преимущество. Молодежь окончательно поверила в себя?

Д.Б.: Молодежь, как я уже сказал, всегда полностью отдается на поле. Много движения, желания. Если еще есть хорошие качества, то позволяют быстро превращаться в мастеровитых футболистов из подающих надежды. Когда ребятам доверяют, все вкладывают в них на тренировках, это окрыляет, и они отвечают взаимностью..

И.Р.: Получили по ушам дома с «Краснодаром», провели, видимо, приличные две недели в перерыве на сборные, Галактионов нашел правильные слова и тренировочные методы. Плюс у Батракова все залетает. Матч со «Спартаком» многое покажет.

— Почему «Спартак» прижался к воротам, имея численное преимущество против «Динамо»? Разве нельзя было просто подержать мяч?

Д.Б.: Никто не понимает, почему «Спартак» не довел матч до логического конца. На одного человека больше, 2:1 ведут. А тут позволили сравнять, и еще едва не проиграли на последних минутах. Наверное, подумали, что три очка уже в кармане, позволили себе расслабиться. А динамовцы, наоборот, сконцентрировались, проявили характер. Дорогого стоит!

И.Р.: То же самое было с «Зенитом» — 15 минут после обретения большинства и тоже при преимуществе. Думают — раз играем хорошо, а тут еще и красная у соперника, победа сама теперь в ноги упадет. А так это не работает. Два раза наступили на одни грабли, что плохо. Хотя в целом «Спартак» мне сейчас нравится.

— Тем не менее, после возвращения Романа Зобнина спартаковский состав приобретает оптимальный вид?

Д.Б.: Зобнин является одним из лидеров «Спартак», дает очень большой объем работы, качество. Но многое зависит от того, как найдет общий язык с новыми партнерами.

И.Р.: Ну как оптимальный... Забивают или Угальде, или Барко, или со стандартов. Фланги атаки, полузащитники, кроме аргентинца — почти без голов. Это делает угрозы чужим воротам предсказуемыми. На флангах обороны вроде четыре игрока на два места, а ни одного человека уровня Дугласа Сантоса там нет. Я бы не назвал состав «Спартака» таким уж сбалансированным, причем ни в одной из линий. Не дай Бог травмируется Угальде — в атаке будет катастрофа. Про Барко вообще не говорю — это обрушит всю конструкцию, как карточный домик. И Станкович в этом не виноват.

— Какие у красно-белых могут быть перестановки на субботнюю встречу?

Д.Б.: Абсолютно разные, выбор есть. Все зависит того, есть ли у кого-то микротравмы. И от тренерской стратегии, понятно.

И.Р.: Между первым голом «Динамо» и удалением Маухуба, то есть больше 80% игрового времени, «Спартак» играл хорошо, с преимуществом. И соперник — тоже из тех, что и сам играет, и другому дает. Поэтому не думаю, что перемен будет больше одной-двух. Тем более что претензии у Станковича должны быть в первую очередь к тем, кто вышел на замену, — Зиньковскому, Денисову.

Прогнозы и ставки на РПЛ

— «Локо» по мнению всезнающих букмекеров имеет в этой встрече минимальный перевес. Согласны?

Д.Б.: Ну, букмекеры тоже не все знают. Футбол тем и хорош, что в игре случается много моментов, на которые никто не рассчитывал. Тот же пример из матча «Спартак» — «Динамо» — самая яркая иллюстрация. Посмотрим, кто допустит больше ошибок. А так считаю, что фаворита нет. И «Локомотив», и «Спартак» сегодня равны.

И.Р.: Я того же мнения. При этом считаю, что игра будет «верховая».

«Краснодар» — «Зенит»

— Кубанцы имеют шанс выйти на первое место. Не возникнет ли в этой связи очередной психологический барьер?

Д.Б.: Встречаются чемпион и серебряный призер. И в Суперкубке у них уже была «заруба». Но не думаю, что у «Краснодара» есть какой-то комплекс, даже несмотря на то, что он 6 лет не может обыграть «Зенит». Однако, состав питерцев все-таки сильнее. За «Краснодар» могут сыграть психологическая уверенность и неистовая поддержка трибун.

И.Р.: Возникает. И вот тут-то мы узнаем, что в действительности представляют собой «быки» и к чему они готовы.

— От «Акрона» на его поле команда Мурада Мусаева не оставила камня на камне. Нет ощущения, что Эдуарда Сперцяна и латиноамериканцев сегодня не остановить даже «Зениту»?

Д.Б.: Ну, «Акрон» — это не «Зенит». И Сперцян сейчас будет играть абсолютно по-другому. Поэтому и жду этой игры, чтобы понять, что противопоставит питерцам вся эта группа атаки. В Суперкубке у краснодарцев шансов не было.

И.Р.: «Краснодар» сейчас играет лучше «Зенита», одержал шесть побед подряд. Набрали кондиции Сперцян и Кордоба. Но это ничего не значит. Питер — это на российском уровне такая психология победителя, какая была у «Спартака» в 90-е и начале нулевых. «Спартак», правда, при этом был величиной и в Европе, но это другая тема. Так или иначе, этот «Зенит» способен обыгрывать соперников по РПЛ чисто на менталитете.

— Аргентинец Лусиано Гонду продолжает творить чудеса в «Зените», едва ворвавшись в чемпионат России. И уже проводит без замен 90 минут. Эмоциональный запал, или всерьез и надолго?

Д.Б.: Проявляет себя очень хорошо. Думаю, этого парня ждет хорошая карьера не только в «Зените». Понятно, ему здесь проще играть даже с листа, чем было в Аргентине, где оборонительный футбол.

И.Р.: Пока — большой молодец. И забивает, и отдает, и пашет. Не видно никаких понтов. Очень приятное впечатление. А дальше поглядим.

Александр Соболев globallookpress.com

— Александр Соболев, напротив, пока ничего особенного не показывает. Поставит его Сергей Семак в Краснодаре?

Д.Б.: Соболеву дадут время адаптироваться. Но видно, что на него возлагают надежды, поэтому будут ставить в состав. Не знаю, в этой ли игре, но на дистанции точно. Футболист неплохой, но как он психологически и физически сейчас чувствует, мы не знаем.

И.Р.: Сильно удивлюсь, если он будет в основе.

— Максим Глушенков впервые вышел с «Факелом» после травмы. Насколько, вам показалось, он готов играть с первых минут?

Д.Б.: Все зависит от его состояния. Если готов играть, то, конечно, выйдет вместо Соболева. Но это смотрится на тренировках. Глушенков, конечно, выдал суперстарт. Сейчас с него повышенный спрос.

И.Р.: Думаю, за неделю он подготовился лучше и выйдет как раз вместо Соболева.

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— «Зениту» в этой встрече букмекеры отдают чуть более явное превосходство, чем «Локомотиву» со «Спартаком». Но у краснодарцев шесть побед подряд. Это скорее намек на то, что серии пора прерваться?

Д.Б.: Опять-таки, не отталкивался бы от букмекерских раскладов. Такая серия — палка о двух концах. Но я тоже отдаю предпочтение гостям.

И.Р.: По мне, шансы у соперников равны. Я бы дал 2:1 в пользу «Краснодара». Но это скорее мое желание, чем реальное соотношение сил.

«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва)

— Москвичи вновь спасли игру в компенсированное время да еще и в меньшинстве. Это дань физической подготовке, феномену Константина Тюкавина, чему-то еще?

Д.Б.: Динамовцы, что уже стало традицией, доводят игры до нервной концовки. Но, понятно, Тюкавин хорош, может стать лучшим бомбардиром чемпионата. Думаю, будет забивать в каждом матче, и потом уедет за границу. А здесь москвичи, конечно, фавориты. Но Махачкала бьется, показывает характер, поэтому легкой победы не будет. Поставлю на 1-2.

И.Р.: Тюкавин и командный характер. И в прошлом, и в этом сезоне команда на последних минутах забила немало важнейших голов. Ничего случайного в этом не вижу.

— Камерунец Муми Нгамале восстановился после достаточно тяжелой травмы. Марцел Личка явно отдает ему предпочтение перед российскими форвардами, за исключением Тюкавина, разумеется?

Д.Б.: Нгамале, конечно, очень приличный игрок. Бежит в свои 30, и опять-таки в компенсированное время забивает. Что нужно форварду, все при нем. И с Тюкавиным неплохо выбегают в контратаки, создают моменты и, самое главное, забивают.

И.Р.: У Нгамале и Тюкавина разные позиции, тут нечего сравнивать. Россияне на флангах атаки — Гладышев и Макаров. Они скорее готовы приносить пользу в роли джокеров. Тут интересно, как проявит себя бразильский новичок Артур Гомес.

— Дмитрий Скопинцев и Ярослав Гладышев надолго сели на лавку после жесткой критики в их адрес со стороны главного тренера?

Д.Б.: Тренер, что бы он ни говорил, не враг себе. В основном составе будут играть лучшие на данный момент. Ни один наставник не станет себе копать яму, чтобы его потом уволили. А здоровая конкуренция только мотивирует, заставляет прогрессировать. Если есть практически два состава, это только на пользу.

И.Р.: Маричаль слева сейчас выглядит сбалансированное Скопинцева, но и у того еще будет время принести пользу. Гладышев в этом сезоне своими шансами совсем не пользуется. А их с арендой Грулева, казалось, стало больше.

Муми Нгамале и Дмитрий Скопинцев globallookpress.com

— Марокканец Эль-Мехди Махлуб вышел со «Спартаком» на 68-й минуте. И за шесть следующих получил две желтые карточки. Его судьба в команде предрешена?

Д.Б.: Марокканец, конечно, неудачно вышел. Не очень понятное падение, и сразу же удаление после второго предупреждения. Так, конечно, бывает, но это влияет на отношение тренеров, игроков, болельщиков.

И.Р.: Абсолютно нет. До того он дебютировал хорошо. Просто эта история даст новичку по мозгам. Да и решение клуба подать жалобу на вторую желтую говорит о том, что Маухуба в «Динамо» поддерживают. Я тоже считаю, что удалять игрока в этой ситуации Сергей Иванов не должен был. Перебор.

Календарь и таблица РПЛ

— Махачкалинцы не дали развернуться «Спартаку». Сейчас история может повториться?

Д.Б.: Как я уже сказал, хозяева могут создать проблемы. И мы видели, как они на характере вырывали матчи.

И.Р.: Может. Очень хорошая для своего подбора игроков, организованная, жесткая команда, которую можно обыграть только с кровью. Хасан Биджиев делает очень хорошую работу.

— Какие у вас ближайшие планы?

Д.Б.: Продолжать трудиться в РФС, ходить на максимум матчей, получать удовольствие от футбола. Жаль, что многие наши игроки не смотрят Лигу чемпионов. Это неправильно, пусть и нет трансляций на «Матч ТВ». Футболисты должны развиваться.

И.Р.: Недавно съездил в Атланту и вместе с коллегой Владимиром Колосом сделал первое большое интервью с Алексеем Миранчуком после его отъезда в МЛС. Причем не был уверен в том, что все сработает, до последней минуты. Так что планов много, но главное — их реализация. Как и реализация моментов в футболе. Тюкавин тоже не мог быть уверен, что в сложнейшей ситуации в меньшинстве сравняет счет и спасет «Динамо» от поражения в дерби со «Спартаком».