Снова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ

Минувшее лето оказалось периодом простоя для двух опытных российских игроков: контракты с клубами истекли, а поиски новых мест работы затянулись. Спасательный круг для Георгия Джикии и Артема Дзюбы бросили «Химки» и «Акрон» соответственно.

Запрыгнули в последний вагон

Футбольные судьбы Дзюбы и Джикии в последние месяцы складывались как под копирку: расставание с прошлыми командами имело скандальный оттенок, все лето не могли избавиться от статуса свободных агентов и в конечном итоге пригодились только клубам-новичкам РПЛ.

Георгий ушел из «Спартака», не выдержав перевода на скамейку запасных. Откровенно говоря, такое решение тренерского штаба «красно-белых» было вполне оправданным — физические кондиции защитника оставляли желать лучшего и надежности в обороне его нахождение на поле не добавляло.

Масла в огонь подливали заявления агента Джикии Вадима Шпинева, которые окончательно испортили отношения Георгия и «народной команды». Он был уверен, что после окончания контракта с москвичами легко найдет своему подопечному новое место работы.

Георгий Джикия globallookpress.com

Взгляды 30-летнего игрока были устремлены на зарубежные клубы — Шпинев говорил об исключении варианта продолжения карьеры Джикии в РПЛ. Среди потенциальных кандидатов на экс-капитана «Спартака» числились турецкий «Трабзонспор», греческий ПАОК и футбольные коллективы из ОАЭ.

«Бордово-синие» отказались от ведения переговоров по покупке Георгия из-за его завышенных финансовых аппетитов. Защитник хотел зарабатывать порядка 800 тысяч евро плюс бонусная часть — такие требования клуб из Суперлиги Турции удовлетворить не мог.

Календарь и таблица РПЛ

Вполне возможно, что командам из ОАЭ было по силам закрыть денежную часть сделки по Джикии, однако до официальных предложений дело не дошло. Представители ПАОК вовсе открестились от слухов по трансферу россиянина, сообщив, что он не входит в шорт-лист клуба.

Как позже признавался Вадим Шпинев, причиной отказа зарубежных клубов служил русский паспорт игрока, будь у него грузинский документ — ситуация сложилась иначе.

Амбиции агента и Джикии чуть не оставили их у разбитого корыта, когда трансферное окно подходило к закрытию во многих европейских чемпионатах, а футболист все также был без контракта на руках.

Вероятно, они трезво оценили шансы Георгия оказаться за границей и вернулись к предложениям из России. Махачкалинское «Динамо» очень хотело заполучить защитника в свои ряды, а президент клуба Шамиль Газизов лично беседовал с ним по поводу перехода.

Однако Джикия ответил отказом и лишь в последний день перед дедлайном подписал трудовое соглашение с «Химками». Согласно информации СМИ, контракт с подмосковным клубом заключен по схеме «1+1».

Георгий Джикия fckhimki.com

Георгию пришлось пойти на уступки относительно финансовых условий, сообщалось, что в клубе из РПЛ он хотел получать 7 млн рублей в месяц. В то же время зарплата в «Химках» будет немного меньше и составит 4,5 млн рублей без учета бонусной части.

Дзюба прошел путь в «Локомотиве» от героя, забивавшего важные голы на начальном этапе, до изгоя, который окончательно выпал из обоймы команды. Летом появлялись сообщения, что персона форварда интересна футбольным коллективам из Китая, Турции и Саудовской Аравии.

Вот только лучший бомбардир РПЛ не планировал покидать Россию и искал рабочее место на родине. Конечно, приглашение от топ-клубов отечественного первенства было чем-то из области фантастики для Артема.

Игрока сватали в куда более скромные российские клубы: «Химки», «Крылья Советов», «Пари НН». Однако всех отпугивала заработная плата 36-летнего нападающего и его токсичный характер.

Артем Дзюба globallookpress.com

Артем особо не расстраивался отсутствию конкретных предложений из мира большого футбола и проводил время с удовольствием, снимаясь в сериале и выступая за уличную команду Т-Лиги. Даже в этой ситуации Дзюба был полон оптимизма и веры в то, что спрос на него появится, а клуб, который подпишет его, сорвет джек-пот.

Желающих не находилось вплоть до последнего дня, когда можно было заявлять футболистов в Российской Премьер-лиге. Форвард избавился от лишней самоуверенности, пребывая перед дедлайном в статусе свободного агента, и тут уже ему самому понадобился счастливый билет.

«Акрон» стал тем клубом, который дал Артему еще одну возможность нажать на кнопку «рестарт» в карьере. Клуб из Тольятти заключил трудовое соглашение с игроком до конца сезона 2024/2025, финансовые детали сделки не разглашаются.

Нападающий признавался, что перед тем, как дать согласие, долго взвешивал все и провел бессонную ночь. Других вариантов на горизонте не наблюдалось, вешать бутсы на гвоздь Дзюба не хотел, поэтому отдал предпочтение в пользу новичков РПЛ, где планирует еще пошуметь.

«Химки» и «Акрон» сделали ставку на многоопытных исполнителей и возлагают надежды, что те принесут им пользу на футбольном поле и выйдут на лидерские позиции в команде. Посмотрим, какой монетой отплатят Джикия и Дзюба поверившим в них клубам.

«Химки» латают дыры в обороне

Подмосковный клуб, закончивший прошлый сезон ФНЛ на вершине, пока не может найти себя в высшем дивизионе российского футбола. После восьми туров «красно-черные» занимают лишь четырнадцатую строчку, имея в активе 6 баллов.

Единственную победу «Химки» раздобыли в выездном поединке против «Рубина» (3:2). Пока подмосковный коллектив выглядит, как минимум, одним из главных кандидатов в борьбе за выживание.

«Химки» fckhimki.com

У назначенного летом на пост главного наставника Франка Артиги никак не выходит настроить механизм игры команды, а из-за неудовлетворительных результатов тренерское кресло начинает шататься под ним.

«Химки» — команда возрастная (средний возраст 27,1), в чьих рядах уже выступают такие старожилы российского футбола, как Антон Заболотный и Денис Глушаков. Однако пока сплав опыта не приносит необходимых дивидендов.

Ахиллесовой пятой подмосковного клуба в текущем розыгрыше РПЛ является игра в обороне. Сейчас в стане «красно-черных» числится восемь номинальных центральных защитников, но пока количество не переходит в качество.

Подопечные Артиги занимают вторую строчку с конца по количеству пропущенных мячей (16), лишь в воротах «Оренбурга» игровая сфера побывала большее количество раз (17). Из 8 центрбеков «Химок» шестеро — новички команды, возможно недостаток сыгранности оставляет отпечаток на столь плачевных показателях «красно-черных».

Франк Артига fckhimki.com

Джикия призван поправить сложившуюся ситуацию в защите, став лидером в оборонительных порядках подмосковного клуба. Покупка Георгия в «Химки» — целиком и полностью тренерское решение, Франк Артига очень хотел видеть игрока в клубе.

Всё о футболе России

Для выхода на первые роли в рядах «красно-черных» Джикии необходимо пройти тернистый путь: во-первых, выиграть конкуренцию у немалого числа кандидатов на позицию центрального защитника; во-вторых, набрать оптимальные физические кондиции, ведь в последнее время он испытывал проблемы с лишним весом.

Преодолев эти сложности, Георгий должен добавить обороне «Химок» надежности и помочь команде задержаться в Российской Премьер-лиге.

Дебютант цепляется за элиту

«Акрон» впервые в истории пополнил ряды участников высшего эшелона российского первенства и пока выглядит вполне достойно. Дружина Заура Тедеева расположилась на одиннадцатом месте, разжившись 8 очками.

На старте чемпионата календарь преподнес «Акрону» нелегкий график: «Локомотив», московское «Динамо», «Рубин» и ЦСКА оказались им не по зубам и оставили новичков без набранных баллов. Однако с такими командами, как «Факел» и «Химки», тольяттинцы разобрались без лишних нервов.

В составе «Акрона» блистает воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев, отличившийся 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в текущем розыгрыше РПЛ. На фоне достижений правого вингера цифры центрфорвардов сразу меркнут — лишь Иван Тимошенко оставил один автограф в воротах соперников.

Улучшать показатель результативности в Тольятти приехал Артем Дзюба, который хочет доказать, что остался еще порох в пороховницах и покорить отметку хотя бы в 8-10 мячей за сезон.

«Акрон» fcakron.ru

Уже в первом матче за новый клуб нападающий напомнил о себе, сделав голевую передачу на пустые ворота Владимиру Хубулову во встрече с «Химками». Этот ассист выглядел очень по-джентельменски и вселяет надежду, что россиянин будет полностью отдаваться игре за «Акрон» и обойдется без лишнего пижонства.

Хотелось бы верить, что столь яркий дебют не принесет за собой резкий спад, как это было в «Локомотиве». Персона Дзюбы нужна нынешнему «Акрону» — он может придать уверенность и настрой команде, которые точно пригодятся в борьбе за сохранение прописки в РПЛ.