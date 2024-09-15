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    Трансферный дайджест. 10 — 16 сентября

    Началась охота на Риччи, Глебов зимой может сменить клуб, Симонс на радаре у «Ман Сити»

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    Самуэле Риччи
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Самуэле Риччи

    полузащитник, «Торино», 23 года

    Центральный полузащитник «Торино» Самуэле Риччи привлек внимание ведущих итальянских клубов.

    В последние пару сезонов 23-летний хавбек бурно прогрессирует, превратившись не только в ключевого футболиста «гранатовых», но и закрепился в основном составе сборной Италии при Лучано Спаллетти.

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    • Как сообщает итальянское издание Calciomercato, Риччи сейчас интересен «Интеру», «Милану», «Наполи» и клубам других европейских чемпионатов.

    Сумма отступных в контракте Риччи равна 35 млн евро, но «Торино» уже предложил новое соглашение с совершенно иными условиями. В настоящий момент между игроком и «гранатовыми» ведутся переговоры.

    Самуэль Риччи
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Риччи сыграл 32 матча в Серии А и забил один мяч. В его активе также есть четыре матча за сборную Италии. За «Торино» он выступает с 2021 года, перейдя из «Эмполи».

    Наш прогноз: Риччи зимой или после окончания сезона пойдет на повышение.

    Хави Симонс

    «РБ Лейпциг», полузащитник, 21 год

    Голландский полузащитник Хави Симонс считается одним из главных талантов Европы и лакомым кусочком для многих клубов.

    Он принадлежит «ПСЖ», но уже второй сезон выступает на правах аренды за немецкий «РБ Лейпциг», где является одним из лидеров клуба.

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    • По данным ESPN со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, главным претендентом на трансфер Хави Симонса является сейчас «Манчестер Сити».

    Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола в 21-летнем Симонсе видит замену бельгийцу Кевину Де Брейне, который, скорее всего, покинет клуб летом 2025 года. Сейчас «Ман Сити» приценивается к голландцу и готов купить его по окончании сезона.

    Хави Симонс
    globallookpress.com

    Помимо «горожан» Симонсом также интересуются «Ливерпуль» и «Бавария». Хочет его сохранить его в своем составе и «РБ Лейпциг», но вряд ли потянет этот дорогой трансфер.

    Наш прогноз: Хави Симонс летом станет футболистом «Ман Сити».

    Йерди Схаутен

    «ПСВ», 27 лет, полузащитник

    Опорный полузащитник сборной Нидерландов и «ПСВ» Йерди Схаутен может стать игроком «Барселоны».

    По данным испанского издания Marca, каталонский клуб готов подписать 27-летнего хавбека нынешней зимой.

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    • Переход «Барселоне» обойдется примерно в 25 млн евро. На нем лично настаивает главный тренер блауграны Ханс-Дитер Флик, который хочет укрепить центральную ось команды и в голландце видит оптимальную кандидатуру по соотношению цена-качество.

    За «ПСВ» Схаутен выступает второй сезон, в прошлом сезоне он провел 29 матчей и забил 4 мяча.

    Йерди Схаутен
    globallookpress.com

    В составе сборной Нидерландов 27-летний опорник выступал на Евро-2024. До «ПСВ» он играл несколько сезонов за итальянскую «Болонью».

    Наш прогноз: Схаутен зимой перейдет в «Барселону».

    Йозуа Киммих

    «Бавария», полузащитник, 29 лет

    Уже несколько сезонов в «Барселоне» «провисает» позиция правого защитника.

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    В прошлом году каталонцы арендовали у «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который смог закрыть проблемное амплуа. Этим летом «Барселона» хотела выкупить португальца у «горожан», но тот в итоге оказался «Аль-Хилаль».

    В этом сезоне на правом фланге обороны снова играет номинальный центральный защитник Жюль Кунде, который не совсем доволен этой ролью, как в клубе, так и в сборной Франции, где его использует Дидье Дешам.

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    Сейчас у «Барселоны» есть два вариант на позицию правого защитника. Это Йозуа Киммих из «Баварии», возможности которого отлично знает Флик по совместной работе, и Оскар Мингеса из «Сельты», который является воспитанником каталонцев.

    Йозуа Киммих
    globallookpress.com

    Проблема в том, что Киммих также не жалует позицию правого защитника и пока не собирается покидать «Баварию», хотя летом 2025 года у него истекает контракт с клубом. Поэтому более вероятным выглядит вариант с Мингесой, которого «Барселона» может выкупить за 9 млн евро.

    Наш прогноз: Киммих окажется от перехода, а Мингеса зимой станет игроком «Барселоны».

    Джамал Мусиала

    «Бавария», полузащитник, 21 год

    Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала входит в пятерку главных талантов мирового футбола, поэтому мюнхенский клуб хочет всеми силами сохранить его в своем составе.

    В настоящее время по данным Bayern & Germany со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, Мусиала и «Бавария» начали переговоры о новом контракте, но пока стороны очень далеки от соглашения.

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    • У 21-летнего игрока сборной Германии остался всего два года контракта с клубом, поэтому «Баварии» надо спешить, чтобы не потерять своего таланта и попытаться договориться до лета 2025 года.

    За ситуацией с Мусиалой пристально следят «Реал» и «Манчестер Сити», который не прочь усилить свой состав столь качественным футболистом.

    Джамал Мусиала (слева)
    globallookpress.com

    Если 21-летний хавбек в итоге не сможет договориться о новом соглашении, то немецкий и английский гранд сразу сделают предложение о переходе. В прошлом сезоне в Бундеслиге Мусиала сыграл 24 матча, забил 10 мячей и сделал 6 ассистов.

    Наш прогноз: до лета 2025 года Мусиала точно останется в «Баварии».

    Данил Глебов

    «Ростов», 24 года, полузащитник

    За капитаном «Ростова» Данилом Глебовым давно охотятся многие российские топ-клубы, желая пригласить его в свои ряды.

    Около года назад им активно интересовался московский «Спартак» и даже делал предложение о контракте, но тогда сделка не состоялась.

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    • Красно-белые и сейчас не утратили интерес Глебову, и готовы сделать еще одну попытку заполучить его в свой состав. Также по данным телеграм-канал «Мутко против», 24-летним опорником интересуются еще ЦСКА и московское «Динамо».

    Они готовы подписать Глебова в зимнее трансферное окно. «Ростов» не прочь отпустить своего вожака, но только в случае выгодного предложения для клуба. Сам Глебов тоже не против пойти на повышение, попробовав свои силы на новом уровне.

    Данил Глебов
    globallookpress.com

    За «Ростов» Данил Глебов выступает с 2018 года. В прошлом сезоне в РПЛ он провел 30 матчей, забил 1 мяч, отдал одну голевую передачу. В этом году у него 8 игр и один гол.

    Наш прогноз: Глебов зимой уйдет из «Ростова».

    Хуанлу Санчес

    «Севилья», 21 год, защитник

    Защитник «Севильи» Хуанлу Санчес может этой зимой перебраться в «Манчестер Юнайтед», сообщает As.

    Манкунианцы давно ведут 21-летнего игрока молодежной сборной Испании, скауты клуба просматривали его на Олимпиаде-2024 и впечатлены его прогрессом в последнее время.

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    • Помимо «МЮ» за Хуанлу Санчесом также следит мадридский «Реал», рассматривающий его в качестве замены стареющему Дани Карвахалю.

    Контракт 21-летнего защитника с андалусийцами истекает в 2026 году, а сумма отступных сейчас составляет 20 млн евро. При этом «Севилья» уже предложила Санчесу новый контракт и теперь ждет от него ответа.

    Летом 2024 года за 21-летнего футболиста предлагал более 10 млн евро английский «Борнмут», но тогда «Севилья» отвергла это предложение, посчитав сумму слишком маленькой для такого перспективного футболиста.

    Хуанлу Санчес
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне в испанской Примере Хуанлу Санчес сыграл 26 матчей и сделал две результативные передачи.

    Наш прогноз: Хуанлу Санчес до конца сезона останется в «Севилье», а потом пойдет на повышение.

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