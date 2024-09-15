Трансферный дайджест. 10 — 16 сентября

Самуэле Риччи

полузащитник, «Торино», 23 года

Центральный полузащитник «Торино» Самуэле Риччи привлек внимание ведущих итальянских клубов.

В последние пару сезонов 23-летний хавбек бурно прогрессирует, превратившись не только в ключевого футболиста «гранатовых», но и закрепился в основном составе сборной Италии при Лучано Спаллетти.

Как сообщает итальянское издание Calciomercato, Риччи сейчас интересен «Интеру», «Милану», «Наполи» и клубам других европейских чемпионатов.

Сумма отступных в контракте Риччи равна 35 млн евро, но «Торино» уже предложил новое соглашение с совершенно иными условиями. В настоящий момент между игроком и «гранатовыми» ведутся переговоры.

Самуэль Риччи globallookpress.com

В прошлом сезоне Риччи сыграл 32 матча в Серии А и забил один мяч. В его активе также есть четыре матча за сборную Италии. За «Торино» он выступает с 2021 года, перейдя из «Эмполи».

Наш прогноз: Риччи зимой или после окончания сезона пойдет на повышение.

Хави Симонс

«РБ Лейпциг», полузащитник, 21 год

Голландский полузащитник Хави Симонс считается одним из главных талантов Европы и лакомым кусочком для многих клубов.

Он принадлежит «ПСЖ», но уже второй сезон выступает на правах аренды за немецкий «РБ Лейпциг», где является одним из лидеров клуба.

По данным ESPN со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, главным претендентом на трансфер Хави Симонса является сейчас «Манчестер Сити».

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола в 21-летнем Симонсе видит замену бельгийцу Кевину Де Брейне, который, скорее всего, покинет клуб летом 2025 года. Сейчас «Ман Сити» приценивается к голландцу и готов купить его по окончании сезона.

Хави Симонс globallookpress.com

Помимо «горожан» Симонсом также интересуются «Ливерпуль» и «Бавария». Хочет его сохранить его в своем составе и «РБ Лейпциг», но вряд ли потянет этот дорогой трансфер.

Наш прогноз: Хави Симонс летом станет футболистом «Ман Сити».

Йерди Схаутен

«ПСВ», 27 лет, полузащитник

Опорный полузащитник сборной Нидерландов и «ПСВ» Йерди Схаутен может стать игроком «Барселоны».

По данным испанского издания Marca, каталонский клуб готов подписать 27-летнего хавбека нынешней зимой.

Переход «Барселоне» обойдется примерно в 25 млн евро. На нем лично настаивает главный тренер блауграны Ханс-Дитер Флик, который хочет укрепить центральную ось команды и в голландце видит оптимальную кандидатуру по соотношению цена-качество.

За «ПСВ» Схаутен выступает второй сезон, в прошлом сезоне он провел 29 матчей и забил 4 мяча.

Йерди Схаутен globallookpress.com

В составе сборной Нидерландов 27-летний опорник выступал на Евро-2024. До «ПСВ» он играл несколько сезонов за итальянскую «Болонью».

Наш прогноз: Схаутен зимой перейдет в «Барселону».

Йозуа Киммих

«Бавария», полузащитник, 29 лет

Уже несколько сезонов в «Барселоне» «провисает» позиция правого защитника.

В прошлом году каталонцы арендовали у «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который смог закрыть проблемное амплуа. Этим летом «Барселона» хотела выкупить португальца у «горожан», но тот в итоге оказался «Аль-Хилаль».

В этом сезоне на правом фланге обороны снова играет номинальный центральный защитник Жюль Кунде, который не совсем доволен этой ролью, как в клубе, так и в сборной Франции, где его использует Дидье Дешам.

Прогнозы и ставки на футбол

Сейчас у «Барселоны» есть два вариант на позицию правого защитника. Это Йозуа Киммих из «Баварии», возможности которого отлично знает Флик по совместной работе, и Оскар Мингеса из «Сельты», который является воспитанником каталонцев.

Йозуа Киммих globallookpress.com

Проблема в том, что Киммих также не жалует позицию правого защитника и пока не собирается покидать «Баварию», хотя летом 2025 года у него истекает контракт с клубом. Поэтому более вероятным выглядит вариант с Мингесой, которого «Барселона» может выкупить за 9 млн евро.

Наш прогноз: Киммих окажется от перехода, а Мингеса зимой станет игроком «Барселоны».

Джамал Мусиала

«Бавария», полузащитник, 21 год

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала входит в пятерку главных талантов мирового футбола, поэтому мюнхенский клуб хочет всеми силами сохранить его в своем составе.

В настоящее время по данным Bayern & Germany со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, Мусиала и «Бавария» начали переговоры о новом контракте, но пока стороны очень далеки от соглашения.

У 21-летнего игрока сборной Германии остался всего два года контракта с клубом, поэтому «Баварии» надо спешить, чтобы не потерять своего таланта и попытаться договориться до лета 2025 года.

За ситуацией с Мусиалой пристально следят «Реал» и «Манчестер Сити», который не прочь усилить свой состав столь качественным футболистом.

Джамал Мусиала (слева) globallookpress.com

Если 21-летний хавбек в итоге не сможет договориться о новом соглашении, то немецкий и английский гранд сразу сделают предложение о переходе. В прошлом сезоне в Бундеслиге Мусиала сыграл 24 матча, забил 10 мячей и сделал 6 ассистов.

Наш прогноз: до лета 2025 года Мусиала точно останется в «Баварии».

Данил Глебов

«Ростов», 24 года, полузащитник

За капитаном «Ростова» Данилом Глебовым давно охотятся многие российские топ-клубы, желая пригласить его в свои ряды.

Около года назад им активно интересовался московский «Спартак» и даже делал предложение о контракте, но тогда сделка не состоялась.

Красно-белые и сейчас не утратили интерес Глебову, и готовы сделать еще одну попытку заполучить его в свой состав. Также по данным телеграм-канал «Мутко против», 24-летним опорником интересуются еще ЦСКА и московское «Динамо».

Они готовы подписать Глебова в зимнее трансферное окно. «Ростов» не прочь отпустить своего вожака, но только в случае выгодного предложения для клуба. Сам Глебов тоже не против пойти на повышение, попробовав свои силы на новом уровне.

Данил Глебов globallookpress.com

За «Ростов» Данил Глебов выступает с 2018 года. В прошлом сезоне в РПЛ он провел 30 матчей, забил 1 мяч, отдал одну голевую передачу. В этом году у него 8 игр и один гол.

Наш прогноз: Глебов зимой уйдет из «Ростова».

Хуанлу Санчес

«Севилья», 21 год, защитник

Защитник «Севильи» Хуанлу Санчес может этой зимой перебраться в «Манчестер Юнайтед», сообщает As.

Манкунианцы давно ведут 21-летнего игрока молодежной сборной Испании, скауты клуба просматривали его на Олимпиаде-2024 и впечатлены его прогрессом в последнее время.

Помимо «МЮ» за Хуанлу Санчесом также следит мадридский «Реал», рассматривающий его в качестве замены стареющему Дани Карвахалю.

Контракт 21-летнего защитника с андалусийцами истекает в 2026 году, а сумма отступных сейчас составляет 20 млн евро. При этом «Севилья» уже предложила Санчесу новый контракт и теперь ждет от него ответа.

Летом 2024 года за 21-летнего футболиста предлагал более 10 млн евро английский «Борнмут», но тогда «Севилья» отвергла это предложение, посчитав сумму слишком маленькой для такого перспективного футболиста.

Хуанлу Санчес globallookpress.com

В минувшем сезоне в испанской Примере Хуанлу Санчес сыграл 26 матчей и сделал две результативные передачи.

Наш прогноз: Хуанлу Санчес до конца сезона останется в «Севилье», а потом пойдет на повышение.