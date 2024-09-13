Мексиканский бульдог. «Локомотив» цементирует оборону Сесаром Монтесом

«Железнодорожники» раскошелились в последний день летнего трансферного окна РПЛ, приобретя защитника «Альмерии» Монтеса. Как 27-летний центрбек, который последние годы играл в солнечной Испании, освоится в куда более суровых реалиях российского первенства?

«Алмаз» из колыбели великих бейсболистов

Штат Сонора, где 24 февраля 1997 года появился на свет Сесар Хасиб Монтес Кастро, имеет богатую спортивную историю. Именно на этой земле прошел первый в Мексике бейсбольный матч, также отсюда вышла целая плеяда культовых мексиканских бейсболистов.

Неудивительно, что в детстве Сесар увлекался этим видом спорта. Первые шаги в бейсболе он начал делать в возрасте трех лет, в то время как его старший брат предпочел заниматься футболом.

Нередко семья Монтес посещала матчи старшего сына, и в один из таких дней Сесар признался, что тоже хочет играть в футбол. Таким образом в возрасте 11 лет он сменил бейсбольный ромб на футбольное поле.

Путь в новый мир Сесар открывал в академии старейшего клуба Мексики «Пачуки». Пребывание в школе «гоферов» оказалось безуспешным для игрока — спустя три года нахождения в структуре клуба он так и не получил вызов в молодежную команду.

Сесар Монтес (справа) globallookpress.com

Разочаровавшись этим, Монтес вернулся в родной Эрмосильо. Тем не менее сдаваться Сесар не планировал и продолжил искать себе место в футбольном мире.

Шанс вернуться на газон 16-летнему игроку предоставил местный клуб «Райос дель Побладо Мигель Алеман», выступавший в третьей лиге Мексики. 2014 год принес коренные перемены команде: она поднялась во второй дивизион и сменила название на «Симарронес де Сонора».

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Монтес выделялся на фоне одноклубников, было очевидно, что он перерос уровень клуба. Повышать квалификацию юный защитник отправился в «Монтеррей» — скауты приметили Сесара и без долгих колебаний забрали его в академию «полосатых».

Один из «банды»

Предоставленной возможностью Монтес воспользовался сполна, пробыв в молодежной команде всего год, после чего получил вызов в обойму взрослого «Монтеррея».

Дебют центрбека в бело-синей футболке на профессиональном уровне состоялся 29 июля 2015 года, когда «полосатые» встречались с «Коррекаминос» в Кубке Мексики.

Через четыре дня, 3 августа, Сесар открыл счет голам за клуб. Приурочил он это событие к переезду «Монтеррея» на новый стадион «ББВА Банкомер», когда мексиканцы в товарищеском поединке разбили «Бенфику» со счетом 3:0.

Сесар Монтес esto.com.mx

Монтес эффектным ударом головой отправил мяч в сетку ворот «орлов», заставив 53000 зрителей запомнить свою фамилию на игровой форме.

Кроме забитого гола этот поединок запомнился Сесару еще одним любопытным событием. Во время перерыва его дядя встретил известного комментатора и произнес фразу: «Мой щенок готовится выйти прямо сейчас».

Когда Монтес появился на поле, комментатор не забыл слова родственника защитника и назвал Сесара «Эль Качорро», что в переводе с испанского означает «щенок». С того момента прозвище закрепилось за мексиканским оборонцем.

Путь в основной обойме «Монтеррея» Монтес начал под номером «286», который для остального мира кажется странным, но в Мексике такое в порядке вещей. Связано это с тем, что он только привлекался к игре за взрослую команду и должен был сохранить число, носимое в молодежке.

Сесар Монтес futboltotal.com.mx

Зрелая игра столь юного защитника в первом сезоне за «Монтеррей» впечатлила всех — Монтес получил приз лучшего новичка мексиканского первенства и попал в символическую сборную Лиги МХ.

Всего за семь лет нахождения в стане «полосатых» Сесар собрал приличную коллекцию наград, дважды став обладателем Кубка страны и один раз примерив корону чемпионата Мексики. Также вместе с «Монтеррем» Монтес пошумел на просторах Америки — два раза они выиграли Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

Столп обороны «ацтеков»

Как и в «Монтеррее», Монтес семимильными шагами преодолевал ступени национальной команды Мексики. Впервые он защищал цвета сборной на Олимпийских играх 2016 года под руководством Рауля Гутьерреса.

Сесар был игроком основного состава, появившись во всех встречах группового турнира. К сожалению, Мексика разжилась всего четырьмя баллами и заняла третье место в квартете С, покинув Рио-де-Жанейро ни с чем.

Сесар Монтес (слева) globallookpress.com

Монтес продолжал вызываться в молодежные команды «ацтеков», пройдя уровни U20, U21 и U23. К обойме взрослой Мексики «щенка» подпустили в возрасте двадцати лет, когда «трехцветные» участвовали в Золотом кубке КОНКАКАФ 2017.

Этот турнир впервые покорился Сесару спустя два года — национальная команда обыграла в финале сборную США. Однако нельзя сказать, что Монтес внес значительный вклад в успех: девяносто минут на поле ему предоставили лишь в группе против Мартиники.

Следующий для Мексики Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 игрок вовсе провел на лавке запасных. Сесар, которого видели преемником Рафаэля Маркеса, долго притирался в рядах взрослой команды, прежде чем завоевать доверие со стороны тренерского штаба и попасть в число стартовых одиннадцати.

Его звездный час пришелся на Чемпионат мира 2022 — Монтес был важной фигурой «трехцветных» и его место в центре обороны не обсуждалось. Третий номер сборной отметился одной голевой передачей на турнире в матче против Саудовской Аравии.

Выйти из группы, где находились будущие обладатели золотого трофея из сборной Аргентины, «ацтекам» оказалось не по силам.

Сесар Монтес globallookpress.com

Через год Мексику ожидал очередной Золотой кубок КОНКАКАФ, к которому команда готовилась под началом Диего Кокки. Вот только за несколько дней до старта турнира наставника отправили в отставку, а на его место пришел Хайме Лосано.

Такие пертурбации на тренерском мостике не предвещали для «Эль Три» ничего хорошего, но получившая новый импульс команда добралась к финишу первенства с главной наградой. Монтес пропустил групповой этап Золотого кубка, зато в плей-офф провел все матчи от звонка до звонка.

Сборная Мексики globallookpress.com

Сейчас Сесар — главная надежда сборной Мексики в центре обороны и вице-капитан «трехцветных». Не так давно, 8 сентября, в товарищеском поединке с Новой Зеландией именно он выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Понижение в классе, как проклятье

После выступлений на мундиале 2022 года Монтес оказался на радарах многих европейских клубов, которые хотели видеть гренадера (рост 1,95 м) в своем составе. Наиболее расторопным в борьбе за защитника оказался «Эспаньол», оформивший переход Сесара в зимнее трансферное окно.

«Попугаи» решились на серьезную инвестицию и заплатили «Монтеррею» 8 млн евро. Такая немаленькая стоимость связана с тем, что игрок не так давно продлил контракт с мексиканским клубом и отдавать лидера задешево они не планировали.

Адаптироваться к реалиям испанской Ла Лиги Монтесу пришлось в разгар сезона, когда «Эспаньол» уже испытывал трудности в выступлениях. Главный тренер «попугаев» Диего Мартинес использовал Сесара на позиции правого центрального защитника, при переходе на игру в три оборонца игрок изредка занимал место слева.

Сесар Монтес globallookpress.com

За проведенные 20 матчей в чемпионате Испании Монтес не один раз показал свой главный козырь — игру на втором этаже. Ему удалось трижды отличиться в играх Примеры, также он занял второе место в команде по выигранным верховым единоборствам.

Однако приехал Сесар в кризисный «Эспаньол», и спасти «попугаев» от вылета защитнику не удалось. «Клуб № 2» Каталонии занял девятнадцатое место в Ла Лиге и отправился в Сегунду.

К счастью для Монтеса, он не последовал за командой во второй дивизион, а отправился на юго-восток Испании в «Альмерию». «Красно-белым» трансфер мексиканца обошелся в копеечку — они перевели на счет «Эспаньола» 14 млн евро.

Сесар Монтес globallookpress.com

Таким образом Сесар стал самым дорогим приобретением клуба за всю историю. Защитник осознавал, что заплаченная сумма будет оказывать на него дополнительное давление и нужно оправдывать возложенные надежды.

Только этап карьеры в «Альмерии» он хочет явно забыть — по средним оценкам за матч Монтес был одним из худших в команде. Дебют в Кубке Испании за «красно-белых» выдался провальным: мексиканец вышел со скамейки запасных на 86-й минуте, сразу схлопотал желтую карточку, а уже спустя шесть минут увидел перед собой красный свет.

После встречи в его адрес посыпался шквал критики — Сесара назвали худшим подписанием, призывали больше не выпускать игрока в старте. Эмоции позже немного стихли, и, конечно же, мексиканец остался в основной обойме клуба.

В розыгрыше Ла Лиги 2023/2024 «Альмерия» оказалась еще более беспросветным аутсайдером, чем «Эспаньол» год назад. Под конец розыгрыша Примеры Монтес испытал дежавю, когда с командой снова оказался на 19-м месте в турнирной таблице и оформил вылет в Сегунду.

Важный «кирпичик» для обороны «Локомотива»

Два трансферных окна подряд мексиканского защитника связывали с переездом в Российскую Премьер-лигу.

В 2021 году сообщалось, что ЦСКА был близок к трансферу Монтеса и даже сделал «Монтеррею» официальное предложение. «Армейцы» были готовы расстаться с 10 млн евро за игрока, но руководство «бело-синих» неожиданно ответило отказом.

Спустя год попытку заполучить Сесара осуществило московское «Динамо» — игрок согласился на переезд в Россию, однако сделка вновь сорвалась из-за финансовых расхождений. Столичный клуб предлагал 7 млн долларов и еще 3 млн в качестве бонусной части, а «Монтеррей» запросил еще больше, как итог переговоры зашли в тупик.

Наконец заполучить мексиканца удалось «Локомотиву», предложенные условия которого удовлетворили как «Альмерию», так и агента Монтеса Гелу Родригеса. Конечно, испанский клуб остался в статусе проигравших, потратив прошлым летом 14 млн евро и вернув на счет даже меньше половины от суммы.

«Железнодорожники» приобрели центрального защитника за 6 млн евро, что также нехарактерно для них в это трансферное окно. Подход москвичей летом был таков — жесткая экономия и ставка на отечественных футбольных исполнителей.

Сесар Монтес fclm.ru

Вообще за последние пять лет «Локомотив» не тратил на одного игрока более 3,5 млн евро. Последним громким переходом в ряды «красно-зеленых» был Гжегож Крыховяк, за которого в 2019 году отдали 12 млн евро.

Монтес подписал трудовое соглашение со столичным клубом до лета 2029 года. Выступать за «железнодорожников» защитник будет под 23-м номером.

Как говорили выше, визитной карточкой Сесара является игра на втором этаже — мало кто может противостоять ему в верховых единоборствах. Как в Мексике, так и Испании он был одним из лучших по этому компоненту в своих командах — «Монтеррее», «Эспаньоле» и «Альмерии».

Он хорош как в игре у своих владений, так и представляет угрозу воротам оппонентов при стандартных положениях. Высокий рост Монтеса вовсе не делает его неповоротливым и медлительным, наоборот длина шага позволяет догонять соперников, поэтому схема с высокой линией обороны не выступает для него проблемой.

Сесар Монтес

Сесар умеет продвигать мяч вперед, обладает хорошим длинным пасом и находит пространство между линиями. В «Эспаньоле» и «Альмерии» был лидером по среднему количеству передач за матч.

«Локомотив» усилился опытным защитником, который имеет за плечами многолетний опыт игры за один из ведущих клубов Северной Америки «Монтеррей» и выступления в одной из лучших лиг Европы. В сборной Мексики он сейчас также на первых ролях и может на долгие годы стать ведущим столпом обороны национальной команды.

Календарь и таблица РПЛ

На бумаге, по соотношению цена/качество, трансфер Монтеса выглядит грамотной сделкой «железнодорожников». Теперь дело остается за Сесаром — необходимо показать свой уровень на футбольных полях РПЛ.