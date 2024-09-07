В ритме самбы. Артур Гомес добавит разнообразия атаке «Динамо»

Московское «Динамо» решило пошуметь под занавес летнего трансферного окна в РПЛ, оформив сделку по Артуру Гомесу. 26-летний кудесник мяча попытается вновь заявить о себе на европейских футбольных просторах.

Попал в клуб Пеле благодаря маме

Артур Гомес Лоренсо появился на свет 3 июля 1998 года в муниципалитете Уберландия, относящемся к штату Минас-Жерайс. Рос он в бедной и очень скромной семье, которая испытывала крайнюю нужду в денежных средствах.

Как и многие бразильские мальчишки, Артур практически все время проводил на улице, гоняя мяч со сверстниками. Прокладывать путь в профессионалы Гомес начал в местной команде «Уберландия», никогда не хватавшей звезд с неба в бразильском футболе.

Уже в возрасте десяти лет его заприметил скаут «Сан-Паулу» и пригласил попробовать силы в академии куда более именитого клуба. Расставание с домом далось Артуру тяжело, и надолго в детской школе «трехцветных» он не задержался.

Гомес вернулся в родные пенаты, проводя время между школой и улицей, но его мать всегда верила в талант сына и не могла сидеть сложа руки. Однажды донья Нильда позвонила в «Сантос» господину Бебето — тренеру академии, и от третьего лица рассказала ему об умелом и особенном мальчике, не упоминая, что является матерью Артура.

Артур Гомес (слева) globallookpress.com

Ложь пошла во благо, и наставник школы «черно-белых» пригласил Гомеса на просмотр. Он приехал, впечатлил всех и получил билет в молодежную обойму «Сантоса».

На сей раз донья Нильда отправилась вместе с сыном, чтобы быть той самой необходимой поддержкой. Брат Артура Кайо Гомес говорил, что их кумирами были Неймар и Роналдиньо, однако настоящими героинями для них являются мать и бабушка.

Дебют в «Сантосе» и скитания по арендам

Мечты стать новым Робиньо или Неймаром захлестнули Артура, который постепенно продвигался по карьерной лестнице в «Сантосе». Еще в юном возрасте он выделялся на фоне сверстников, будучи тактически дисциплинированным и достаточно мощным в физическом плане.

Гомес выступал в роли мобильного нападающего, который способен сыграть как на краях атаки, так и в центре. Впечатлив игрой за молодежку «черно-белых», Артур получил вызов в сборную Бразилии U17 на чемпионат мира 2015 года.

Он защищал цвета «селесао» на юношеском мундиале вместе с Эдером Милитао, дойдя до четвертьфинальной стадии турнира. Гомес отметился одним забитым мячом в ворота сборной Гвинеи на групповом этапе.

На клубном уровне его дебют за «Сантос» в бразильской Серии А пришелся на 6 ноября 2016 года. Артур появился на замену в концовке выездного поединка против «Понте-Преты», который завершился со счетом 2:1 в пользу коронованного клуба.

Артур Гомес globallookpress.com

Первый гол за «пейше» Гомес забил 4 февраля 2017 года в ворота «Атлетико Линенсе», грамотно распорядившись передачей Лукаса Лимы. Однако ворваться в основу «Сантоса» ему никак не удавалось, он довольствовался редкими выходами с лавки запасных во встречах высшего бразильского дивизиона и Лиги Паулиста.

Компенсировать недостаток игрового времени Артур отправился в «Шапекоэнсе», перейдя туда на правах аренды. В клубе из штата Санта-Катарина вингер завоевал доверие тренерского штаба и получил место в старте.

Артур Гомес globallookpress.com

Кампания Серии А 2019 года является одной из наиболее успешных и стабильных для Гомеса за все время выступлений в Бразилии, когда он в 30 матчах первенства отличился четырьмя забитыми мячами.

Годичное пребывание в «Шапекоэнсе» подошло к концу, и полузащитник вернулся в «Сантос», где его вновь ждала борьба за место под солнцем. Вторая попытка закрепиться в основе «черно-белых» не увенчалась успехом: по большей мере Артур выступал игроком ротации, появившись в чемпионате Бразилии 2020/2021 двадцать два раза и забив 2 гола.

Следующей остановкой Гомеса был «Атлетико Гойяньенсе», который в марте 2021 года подписал с ним арендное соглашение на год. Однако история полузащитника с футбольным коллективом из штата Гояс продлилась недолго.

Артур всего двенадцать раз надел футболку «Гойяньенсе» в Серии А, при этом однажды огорчил ворота оппонентов и один раз ассистировал партнеру по команде. Уже в августе игроку поступило предложение из Португалии — такой шанс он упустить конечно же не мог.

Артур Гомес globallookpress.com

Интересно, что агентом Гомеса выступает отец Неймара: их отношения зародились еще в момент нахождения вингера в «Сантосе». Как признавался брат игрока Кайо, именно Неймар-старший посоветовал клиенту не засиживаться в Бразилии и попробовать силы за рубежом.

От «канареек» до «львов»

Двери в Европу для Артура открыл «Эшторил-Прая», который заполучил его в качестве свободного агента. При этом «Сантос» оставил за собой 50% прав на игрока.

Вполне логично, что для продолжения карьеры Гомес выбрал Пиренейский полуостров — ему не нужно было преодолевать языковой барьер и чемпионат Португалии служит отличным трамплином для перехода в европейский топ-клуб.

Адаптировался к местному темпу футбола Артур моментально, сразу застолбив за собой место в стартовом составе «Эшторила». Тренеру «канареек» Бруну Пиньейру новобранец команды пришелся по душе, поэтому Гомес всецело пользовался доверием наставника.

Бразилец пропустил всего два поединка Примейра-лиги 2021/2022, пополнив личный результативный зачет двумя голами и четырьмя голевыми передачами. Пиньейру использовал взрывного вингера на левом фланге атаке, который создавал остроту у владений оппонентов.

Артур Гомес globallookpress.com

Достойный дебют на европейской арене приковал к Артуру немало взглядов на летнем трансферном рынке 2022 года. Уже тогда игрок мог оказаться в России — говорилось, что интерес к нему проявлял «Краснодар».

Спортивный директор «Эшторила» Педро Алвеш сообщал, что действительно контакты с российским клубом имели место быть, вот только ни к чему серьезному они не привели. «Быки» так и не сделали эшторильцам официального предложения по Гомесу.

Тем не менее было понятно, что надолго Артур в «Эшториле» не задержится. Сезон 2022/2023 он ударно начал за «канареек» и успел в 4 матчах забить один мяч и сделать одну результативную передачу.

Уже в сентябре Гомес сменил клубную прописку, перейдя в стан вице-чемпионов Португалии «Спортинга». Клуб из Лиссабона заплатил 2,9 млн евро за переход бразильского вингера.

Артур признавался, что его мечта превратилась в реальность и он приложит максимум усилий, чтобы оправдать возложенное на него доверие. «Львы» в кампании 2022/2023 разрывались сразу на несколько фронтов: Лигу чемпионов, национальное первенство и Кубок Португальской лиги.

Прогнозы и ставки на футбол

Полузащитнику выпал шанс заявить о себе не только на просторах Португалии, но и на всю Европу. Сперва Гомес получал место в старте «Спортинга», однако постепенно предоставляемое ему игровое время начало таять.

Результативность пошла на спад, эффективности в игре Артура также не наблюдалось. Всего за 23 матча Примейра-лиги в «зелено-белой» футболке он отметился одним голом и двумя ассистами.

Немного лучше обстояли дела игрока с забитыми мячами в Лиге чемпионов, где его мимолетный бенефис пришелся на встречу с «Тоттенхэмом». Гомес получил всего одну минуту на поле, тем не менее успел огорчить Уго Льориса и подписал «шпорам» окончательный приговор («Спортинг» победил со счетом 2:0).

Артур Гомес против «Тоттенхэма» globallookpress.com

Еще раз бразильский вингер распечатал ворота франкфуртского «Айнтрахта» в последнем поединке группового этапа Лиги чемпионов. Тогда главный тренер «львов» Рубен Аморим предоставил Артуру все девяносто минут игрового времени.

Вот только общее впечатление от выступлений Гомеса за «Спортинг» осталось скомканным, больше его можно охарактеризовать со знаком «минус». Поэтому неудивительно, что лиссабонцы не стали удерживать игрока, когда поступило предложение из Бразилии.

Перевалочный пункт

Возвращался на другое побережье Атлантического океана Артур, испытывая долю разочарования, что так и не воспользовался возможностью громко заявить о себе в Европе.

«Крузейро» летом 2023 года выкупил атакующего полузащитника у «Спортинга» за 3 млн евро. С ним было заключено трехлетнее трудовое соглашение.

В стане «лис» у Гомеса начало получаться сходу, а его дебют против «Атлетико Паранаэнсе» заставил Бразилию снова вспомнить о нем. Казалось, что дублем, отправленным в ворота «красно-черных», Артур выместил злость за неудавшееся путешествие за рубеж.

Артур Гомес globallookpress.com

Игрок закрепился в основном составе «синих», финишировав в Серии А с тремя голами и одной результативной передачей. С приходом на тренерский мостик «Крузейро» Фернандо Сеабры в апреле 2024 года ситуация не изменилась — Гомес получал достаточное количество времени на поле.

Пошатнула позиции игрока громкая летняя трансферная кампания бразильского клуба, который не стеснялся тратить деньги на новичков. В июле ряды «синих» пополнили Матеус Энрике из «Сассуоло» (8,5 млн евро), Уолас из «Удинезе» (8 млн евро) и Кайо Жорже из «Ювентуса» (7,2 млн евро).

После прибытия усиления из итальянской Лиги Кальчо Артур потерял место в стартовом составе, появившись в основе всего дважды в семи последних матчах чемпионата Бразилии.

Тем не менее в атакующей линии у «Крузейро» не такое большое разнообразие исполнителей. С уходом Гомеса клубу даже пришлось привлечь игроков из молодежной команды: восемнадцатилетних Кайке Кенджи и Тевиса.

Второй заход в Европу

На первый план в сделке по Артуру для «Крузейро» вышла сумма, которую «Динамо» предложило за 26-летнего вингера. По сообщениям отечественных СМИ, новичок обошелся московскому клубу в 5,5 млн евро.

Таким образом «синие» продали Гомеса почти в два раза дороже, чем подписали его год назад у «Спортинга». Это самый громкий трансфер «на выход» клуба из штата Минас-Жерайс после ухода в 2019 году Джорджиана де Арраскаэты во «Фламенго» за 15 млн евро.

«Динамо» достаточно пассивно вело себя на трансферном рынке этим летом, взявшись за дело практически под закрытие окна. Сообщается, что Артур подписал контракт с «бело-голубыми» сроком на пять лет.

Столичный клуб бодро начал текущий розыгрыш РПЛ, выдав серию из трех побед кряду. Однако в последних турах «Динамо» забуксовало: проигрыш от «Краснодара» со счетом 0:1 и ничья с «Оренбургом» 2:2 тому подтверждение.

Совпали неудачи москвичей с травмой основного левого вингера Муми Нгамалё, который повредил голеностоп во встрече против «Крыльев Советов». Выбыл 30-летний камерунец на срок от четырех до шести недель.

Артур Гомес globallookpress.com

Как мы говорили выше, Артур выступает на левом фланге атаки и по амплуа является полным отражением Нгамалё. В ближайшей перспективе бразилец может заменить Муми на краю «бело-голубых», а возможно и вовсе вытеснить того с бровки.

Гомес, как выходец из Латинской Америки, обладает отличной техникой. Дриблинг, финты на скорости, обманные маневры на месте — это все про него.

Артур Гомес

При росте 1,74 м бразилец достаточно устойчив при силовой борьбе, умеет защищать мяч корпусом и двигаться дальше даже при плотном контакте с защитником. Оторваться от соперника ему помогает скорость, особенно хорош Гомес на коротких дистанциях.

Рабочей ногой вингера является правая, что при игре на левом фланге выступает его козырем. Смещаясь в центр, он умеет создать угрозу воротам обводящим ударом в дальний либо ближний угол.

Календарь и таблица РПЛ

Бразилец, безусловно, добавит Марцелу Личке вариантов при выборе атакующей тройки «Динамо», а также привнесет еще больший креатив в действия москвичей. Артуру выпал второй шанс пошуметь в европейском чемпионате, и на этот раз он точно планирует отложить камбэк в Бразилию на как можно поздний срок.