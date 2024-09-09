Защитник с задатками нападающего. «Спартак» закрывает сделку по Рикарду Мангашу

«Спартак» нашел усиление левого фланга обороны в португальской Примейра-лиге, забирая у «Витории Гимарайнш» Мангаша. Помогут ли голевые свершения закрепиться Рикарду в обойме столичного клуба?

Без страха перемен

Рикарду Луиш Шаби Мангаш родился 19 марта 1998 года в городе Ольян, который по совместительству является морским портом на южном побережье Португалии. Любовь к футболу ему привил отец, который до 18 лет защищал ворота «Назаренос» из Назаре.

Туда семья Мангаш перебралась, когда Рикарду исполнилось шесть лет. Именно в Назаре он признался папе, что хочет начать играть в футбол.

Тем не менее пойти по стопам отца и попасть в школу «Назаренос» у него не получилось — Рикарду просто не приняли. Спустя два года они вернулись в Ольян, где восьмилетний мальчишка решил попытать удачу уже в местном «Маритиму Ольяненси».

Надолго в структуре команды Мангаш не задержался — следующим шагом стала школа «Пасуш де Феррейра». Пробыв в академии «бобров» всего год, он перебрался в округ Фару, который расположен по соседству с родным Ольяном, где Рикарду поступил в расположение «Портимоненсе».

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На этом путешествие по футбольным школам португальских клубов не закончилось — транзитом через команду из города Портиман Рикарду попал в тренировочный центр «Бенфики», расположенный в Алгарве.

Юный «орел»

Оставив хорошее впечатление на просмотре, двенадцатилетний Мангаш получил билет в знаменитую молодежную академию «орлов» в Сейшале. Как признавался игрок в одном из интервью, он не хотел отправляться туда, его заставили родители.

Однако будущий игрок «Спартака» очень им благодарен за это, ведь такой шанс выпадает всего раз в жизни, и Рикарду удалось заскочить в последний вагон. В футбольной школе «Бенфики» Мангаш наконец обрел второй дом, оставшись там на целых семь лет.

Рикарду Мангаш (справа) cnnportugal.iol.pt

Без периода адаптации в новой среде не обошлось: тренировки лиссабонского клуба были куда более изнурительными, произошел переход на футбол в формате 11 на 11. Вклинился во время нахождения в «Бенфике» недолгий круиз на север Португалии, когда Рикарду на правах аренды оказался в «Тонделе».

В сезоне 2016/2017 Мангаш вместе с «орлами» выступал в Юношеской лиге УЕФА, где португальский коллектив добрался до финала турнира. Рикарду закрывал позицию левого фулбека, проведя девяносто минут в 4 матчах и отметившись одной результативной передачей.

К слову уже тогда его пути пересекались с российским клубом — в четвертьфинале «Бенфика» обыграла сверстников из московского ЦСКА со счетом 2:0.

Вот только дальнейшего прогресса в продвижении по карьерной лестнице не произошло: максимумом Мангаша в «Бенфике» стала команда U19, даже места в дубле ему не нашлось. Он не выдержал столь жесткой конкуренции, отбросил мечты появиться в «красной» футболке на газоне «Эштадиу да Луш» и ушел.

Тернистый путь профессионала

Покинул столицу Португалии Мангаш в 2017 году, отправившись познавать азы взрослого футбола в «Авеш». Еще одна команда с красующимся на эмблеме орлом приняла новичка довольно негостеприимно, тут же сдав в аренду в «Миранделу».

Для Мангаша такое решение «Авеша» стало шоком, ведь он даже не знал, где расположен город Мирандела, а о существовании такого клуба тем более не догадывался. «Бело-черные» никогда не хватали звезд с неба, играя в низших дивизионах португальского футбола.

Во время турне Рикарду в стан «Миранделы», команда играла в Лиге 3, а ее выступление в Кубке Португалии прекратилось на начальной стадии. Тем не менее нахождение в футбольной трясине послужило хорошим опытом Мангашу — он понял, что путь в футболе не будет устлан лепестками роз, тут нужно бороться.

Годичная аренда подошла к концу летом 2018 года, однако в «Авеше» игрока не встретили с распростертыми объятиями. Ко взрослой команде Рикарду не подпустили, отправив в молодежку U23.

Прорывным для Мангаша стал 2019 год, когда в составе юношеского «Авеша» он был безусловным игроком основы и даже надел капитанскую повязку в нескольких матчах. За 18 встреч Португальской молодежной лиги Рикарду показал впечатляющую для левого защитника результативность, отметившись пятью забитыми мячами.

Рикарду Мангаш dominiodebola.com

Наконец пробил его час дебютировать во взрослой команде «Авеша», который встречался с «Брагой» 7 декабря 2019 года. Первый гол за клуб Мангаш отправил в ворота «Маритиму» 2 февраля 2020 года.

Всего за «Авеш» в Примейра-лиге Рикарду провел 20 матчей, лишь в одном из них оставшись на скамейке запасных. Наставник команды раскрыл универсализм игрока, используя его на позициях левого защитника, центрального защитника, левого полузащитника и правого полузащитника.

Первый сезон в высшем дивизионе Португалии Мангаша был омрачен вылетом «Авеша», который набрал всего 17 баллов и оказался на самом дне турнирной таблицы.

Но Рикарду удалось избежать понижения в классе, ведь его игра привлекла внимание «Боавишты». «Шахматные» выкупили игрока у «Авеша» за 450 тысяч евро.

Рикарду Мангаш boavistafc.pt

Мангаш сходу ворвался в состав нового клуба и застолбил за собой левую бровку, порой занимая даже позицию вингера. На место игрока в старте не оказала влияние и тренерская неразбериха в «Боавиште», когда за сезон 2020/2021 сменилось сразу три наставника.

Результативность Рикарду оставалась также на достойном уровне: в 28 поединках Примейра-лиги он трижды оставил автографы в воротах соперников и один раз ассистировал партнеру по команде. Казалось, что Мангаш надолго закроет левый фланг «пантер», однако его ждал очередной переезд.

Застал крах «жирондинцев»

На сей раз смена обстановки у Рикарду оказалась куда более глобальной — он впервые в своей клубной карьере покинул родину и отправился покорять французскую Лигу 1. Испытывающий серьезные финансовые трудности «Бордо» усиливался за счет свободных агентов либо подписывал игроков на правах аренды.

Именно второй вариант «жирондинцы» использовали в отношении Мангаша, заключив с ним соглашение на один год. Португалец пришелся ко двору в клубе и занял место в основной обойме (27 из 32 матчей чемпионата Франции начал в старте).

Рикарду Мангаш globallookpress.com

Играя на привычной левой бровке, Рикарду в излюбленной манере продолжил подключаться к атакующим действиям команды. Нередко его рейды по флангу ставили оппонентов в ступор, благодаря чему Мангаш улучшил личные результативные показатели тремя голами и одним ассистом в Лиге 1.

Вот только собственные достижения мало радовали португальца, ведь выступления «Бордо» в сезоне 2021/2022 обернулись для них фиаско. Команда скатывалась все ниже в турнирной таблице, оказавшись в конечном итоге на самом дне.

Впервые за 28 лет «жирондинцы» покинули высший эшелон французского футбола и понизились в классе. Для Рикарду это уже был второй случай в карьере, когда клуб, чьи цвета он защищал, вылетал из элитного дивизиона.

Как и в случае с «Авешем», Мангаш не последовал с «Бордо» во вторую лигу: срок арендного соглашения истек и, естественно, продлевать его никто не стал.

Рикарду никогда не сожалел о периоде пребывания во Франции, который хоть и закончился печально, но позволил ему почувствовать уровень европейской топ-лиги. Он выделял конкурентную среду Лиги 1 и присущий каждому матчу нерв, когда за победу нужно сражаться до финального свистка.

Из пешек в дамки

Осуществив камбэк в «Боавишту», Мангашу пришлось очень сильно постараться, чтобы вернуть статус основного исполнителя. Кампанию Примейра-лиги 2022/2023 он начал вовсе вне заявки клуба, затем получал лишь минимальное количество игрового времени и когда его стали подпускать к старту — схлопотал красную карточку.

Только к середине португальского первенства Рикарду восстановил утраченные позиции, но уже в обновленном для себя амплуа. Тренер «шахматных» Арманду Пети подвинул португальца ближе к атаке, выпуская на позиции левого полузащитника либо вовсе вингера.

Рикарду Мангаш globallookpress.com

Конечно, такой перевод сказался на показателях результативности игрока, которые и ранее были на достойном уровне. Мангаш провел 32 матча во всех турнирах, отличившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Летом 2023 года взор на Рикарду положила «Витория Гимарайнш», которая выкупила его у «Боавишты» за 900 тысяч евро. Однако дебют за «конкистадоров» пришлось отложить до конца октября из-за полученной травмы — разрыва отводящей мышцы бедра.

Соскучившись по футболу, Мангаш в первом матче за «Виторию» против «Шавиша» отличился результативной передачей. На «Афонсу Энрикиш» игрок окончательно перебрался в зону полузащиты, лишь однажды сыграв на позиции левого защитника.

Ему так понравилось ассистировать партнерам по команде, что футболист закончил сезон 2023/2024 с восемью голевыми пасами. В довесок к этому Рикарду оставил автограф в воротах «Браги» в предпоследнем туре чемпионата Португалии.

Рикарду Мангаш globallookpress.com

Зимой фигурировала информация, что игрок находится на радарах клубов из европейских топ-лиг. Интерес к Мангашу проявляли итальянский «Торино» и испанский «Бетис», однако до официального предложения дело так и не дошло.

Нынешнюю футбольную кампанию Мангаш проводит за «Виторию Гимарайнш» на позиции левого вингера, окончательно перекочевав в последнюю треть поля. Звездный час португальца пришелся на квалификацию Лиги Конференций УЕФА, где в шести матчах он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Долгие поиски «Спартака»

Подход главного тренера «народной команды» Деяна Станковича к работе заключается в том, что ему необходимо иметь хотя бы два равноценных исполнителя на одной позиции. Сербский специалист считает конкурентную среду двигателем прогресса.

Практически во всех зонах столичной команды наблюдается баланс, исключением стоит левый фланг обороны. Альтернативы достойно начавшему сезон Олегу Рябчуку у «красно-белых» не наблюдается, поэтому приглашение новичка выглядит логичным шагом.

Все лето «Спартак» искал левого крайнего защитника, пытаясь заполучить игроков из Российской Премьер-лиги: Юрия Горшкова и Наира Тикнизяна. Также москвичи были близки к подписанию оборонца «Галатасарая» Деррика Кёна, тем не менее все трое так и не оказались в столичном клубе.

Рикарду Мангаш globallookpress.com

Трансферное окно в России близится к закрытию, так что «красно-белые» пошли на решительные шаги и практически согласовали все детали по переходу Рикарду Мангаша из «Витории Гимарайнш». Португалец 9 сентября успешно прошел медобследование в «Спартаке» — осталось лишь проставить подписи в контракте.

Сообщается, что за 26-летнего игрока «народная команда» заплатит «Витории» 2 млн евро, выкупив 85% прав на него. Оставшиеся 15% «конкистадоры» получат от прибыли в случае дальнейшей перепродажи Рикарду.

Как мы уже упоминали выше, Мангаш — левый защитник, адаптированный к роли крайнего нападающего. Глядя на его карьерный рост, можно заметить, что постепенно от обороны он переместился к атакующим порядкам.

Рикарду Мангаш

Однако в «Спартаке» навряд ли ему отдадут место в последней трети поля, скорее всего Станкович планирует использовать Рикарду в качестве игрока второго темпа, который будет подключаться к атакам и обострять ситуацию около ворот соперника проникающими передачами в штрафную площадь.

Технически португалец неплохо подкован, может обыграть один в один, прокинув мяч мимо оппонента, и уйти от опекуна на скорости. Тренеры, ранее работавшие с Мангашем, выделяли его интеллект, понимание игры и универсализм.

Календарь и таблица РПЛ

Кандидатуру Рикарду в «Спартаке» продвигал спортивный директор Томаш Амарал, которых роднит лиссабонская «Бенфика». Посмотрим, оправдает ли Мангаш возложенное на него доверие и зажжет ли в «красно-белых» сердцах любовь к своей персоне.