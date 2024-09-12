Переход через Альпы. Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон»

Лучше поздно, чем никогда — это выражение всецело описывает состоявшийся отъезд Миранчука из РПЛ. Его давно отправляли за рубеж, однако звезды сошлись только сейчас благодаря предложению от «Сьона». Поговорим, удастся ли россиянину воспользоваться долгожданным шансом на полях Швейцарской Суперлиги.

Деньги во главе угла

Этим летом подошла к концу одна из красивых историй в отечественном футболе — Антон Миранчук, проведший в структуре «Локомотива» 13 лет, распрощался с родным клубом. Причина расставания игрока с «железнодорожниками» довольно банальна: стороны не договорились по финансовой составляющей контракта.

Сперва москвичи готовы были платить полузащитнику 1,2 млн евро в год по новому соглашению, затем улучшили предложение до 1,6 млн евро. Финансовые аппетиты Антона оказались выше названных сумм — он хотел зарабатывать 2 млн евро.

Вот только «Локомотив», который наоборот этим летом разгружал зарплатную ведомость и делал ставку на доморощенную молодежь, условия Миранчука выполнять не стал. 1 июля, когда контракт подошел к концу, хавбек и столичный клуб поблагодарили друг друга за сотрудничество, пожали руки и разошлись.

Антон Миранчук globallookpress.com

Игрок более двух месяцев находился в статусе свободного агента, за это время возникали разнообразные слухи касательно его будущего. Полузащитника сватали в питерский «Зенит» и московское «Динамо» — последние наиболее плотно работали над приглашением Миранчука.

Генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров подтвердил, что вопрос с трансфером обсуждался, но в итоге клуб принял другое решение. Возможно, их тоже отпугнула заработная плата россиянина.

Агент хавбека Вадим Шпинев заявлял, что его клиент вообще не рассматривает вариант с продолжением выступлений в РПЛ и хочет играть в Европе.

Очень тесно Антона связывали с переездом в Грецию, где интерес к нему проявляли «Панатинаикос», ПАОК, «Олимпиакос» и АЕК. Однако конкретных предложений от вышеназванного квартета не поступило, и Миранчук не пошел по пути соотечественника Федора Чалова.

Календарь и таблица РПЛ

Сага с поиском нового клуба начала превращаться в драму для игрока — никак стороны не могли найти точки соприкосновения, вероятно, из-за финансовых причин. Как можно было понять по уходу из «Локомотива», на первом месте для Миранчука были деньги.

Счастливый билет Антону выпал лишь в начале осени: швейцарский «Сьон» остался под впечатлением от уровня игры полузащитника и сумел удовлетворить запрашиваемые им требования.

Вновь на коне

Приглашение Миранчука выглядит довольно неожиданным шагом со стороны «Сьона» — клуб только вернулся в элиту местного футбола, пробыв за бортом высшего дивизиона один сезон.

Естественно, денежные суммы от выступлений во второй лиге Швейцарии оставляют желать лучшего, поэтому предложенные Антону финансовые условия особо не вписываются в канву событий.

«Сьон» fcsion.ch

Сообщается, что полузащитник будет получать в новой команде от 1,2 млн евро до 1,5 млн евро в зависимости от бонусной части. Между прочим, это второй показатель по заработной плате среди футболистов во всей Швейцарской Суперлиге.

На контрасте с этим видится тот факт, что «Сьон» занимает всего второе место с конца по стоимости состава среди клубов чемпионата Швейцарии.

Такие дивиденды в отношении Миранчука можно объяснить только одним — очарованием президента «Сьона» Кристиана Константина персоной игрока. Владелец клуба рассыпался в комплиментах россиянину и отметил, что в нем есть что-то от Бергкампа и Ван Бастена.

Возвращаясь к «Сьону» — футбольный коллектив в последние годы переживает не лучшие времена. Как мы уже говорили выше, команда оформила камбэк в Суперлигу и хочет реабилитироваться за провальный сезон 2022/2023.

Тогда клуб оказался в самом подвале турнирной таблицы и впервые за 17 лет понизился в классе. Надолго в Челлендж-Лиге «Сьон» не задержался, закончив розыгрыш первенства 2023/2024 на вершине.

«Сьон» globallookpress.com

При этом отрыв лидера от второго места составил 3 балла, а от третьей строчки 30 (!) пунктов. Вот такой дисбаланс сил наблюдается во втором по значимости дивизионе швейцарского футбола.

Оформив камбэк в высшую лигу, «Сьон» очень скромно вел себя на летнем трансферном рынке. Усиление клуба в основном происходило за счет свободных агентов, единственным приобретением двукратных чемпионов Швейцарии стал центрфорвард Мосин Бурига.

24-летний нападающий перешел из марокканского «Магриб Фес» за 415 тысяч евро. Также «Сьон» активно привлекает к выступлениям за взрослую команду игроков из дубля.

Этим летом сразу четыре исполнителя поднялись на высшую ступень: опорный полузащитник Дилан Тутонда, левый вингер Йохан Аймон, атакующий хавбек Пьеррик Мулен и центральный защитник Ноа Грогнуц.

Руководит командой местная легенда Дидье Толо, для которого это уже третий заход в клуб. Именно он вернул «Сьон» в элиту швейцарского футбола, а до этого два раза побеждал с командой в Кубке Швейцарии и выводил ее в 1/8 финала Лиги Европы.

Дидье Толо globallookpress.com

Как минимум дважды пересекались пути Толо с Россией: в далеком 1997 году он был участником скандального поединка «Спартак» — «Сьон», а уже в 2015 году находился у руля клуба во время поединка против «Рубина».

Текущее швейцарское первенство «Сьон» начал очень бодро, одержав 3 победы в четырех матчах. Поверженным оказался даже прошлогодний чемпион «Янг Бойз» (выездная победа со счетом 2:1).

Вот только дальше «Сьон» забуксовал, уступив «Грассхопперу» (1:3) и сыграв вничью с «Базелем» (1:1). Пока подопечные Толо расположились в середине турнирной таблицы Суперлиги, после выхода с международной паузы команду ожидает принципиальный поединок с «Лугано», который дышит им в спину.

Прогнозы и ставки на футбол

Нынешний «Сьон» представляет из себя сплав опыта и молодости, где присутствуют такие ветераны, как 38-летний центрбек Рето Циглер (капитан клуба), так и 18-летние дебютанты — Ноа Грогнуц, только входящий в мир взрослого футбола.

Команда вполне может зацепиться за место в шестерке, так называемой «группе чемпионов», и продолжить борьбу за чемпионский титул. Однако кажется маловероятным, что дружина Толо после возвращения сходу возьмет медали — максимумом могут стать еврокубковые притязания.

Плотный швейцарский трафик

Чемпионат Швейцарии пережил глобальную реформу в прошлом сезоне, которую сперва восприняли в штыки. Количество команд увеличилось с 10 до 12, а первенство включает в себя три круга.

Квалификационный этап турнира состоит из 22 туров, проводящихся в формате домашних и выездных матчей. Затем следует деление клубов на две шестерки: «группу чемпионов» и «группу вылета».

В каждой из групп футбольные коллективы играют в два круга, после наступает раунд плей-офф. По итогам этой стадии определяется чемпион, участники еврокубков и вылетевшие команды.

Причиной таких пертурбаций называют повышение конкурентоспособности швейцарских клубов на международной арене, а также уменьшение разрыва между богатыми («Базель», «Янг Бойз», «Цюрих») и остальной когортой участников.

«Янг Бойз» globallookpress.com

Забрал главный трофей минувшего розыгрыша Суперлиги «Янг Бойз», который будет защищать честь страны в Лиге чемпионов. «Лугано» и «Санкт-Галлен» пробились в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

«Серветт» и «Цюрих» не выдержали испытание квалификационными раундами и распрощались с еврокубками. На данном этапе Швейцария занимает 14 место в таблице коэффициентов УЕФА.

Старт сезона Суперлиги 2024/2025 полон неожиданностей, а конкуренция в турнирной таблице заоблачная. После шести туров идущий первым «Серветт» и седьмой «Лугано» разделяют всего 2 очка.

Новый клуб Миранчука «Сьон», как мы уже говорили выше, расположился в середине и занимает 6 место. Преимущество над «Лугано» подопечные Толо имеют лишь благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных мячей.

«Люцерн» — «Сьон» globallookpress.com

Прошлогодний чемпион «Янг Бойз» начал чемпионат катастрофически плохо и занимает последнюю строчку. «Желто-черные» не одержали пока ни одной победы, сыграв трижды вничью, и набрали всего 3 балла.

При этом дружина Патрика Рахмена имеет худший показатель по пропущенным голам — за шесть поединков 14 мячей побывали в сетке клуба из Берна. Перспективы «пчел» в грядущей Лиге чемпионов кажутся крайне туманными.

Реальная оценка возможностей

Антону Миранчуку через месяц исполнится уже 29 лет, поэтому пора бы перестать относить его к категории «подающих надежды». Пик его карьеры остался позади — перспектива зацепиться за место в команде из топ-5 европейских лиг кажется задачей со звездочкой.

Получив приглашение от «Сьона», полузащитник, вероятно, запрыгнул в последний вагон, чтобы показать себя на футбольных полях Европы. В Швейцарии он точно будет на первых ролях, и не только благодаря трансферной стоимости, которая весьма солидна для чемпионата.

Миранчук, оцениваемый в 6 млн евро, занимает третье место в списке самых дорогих игроков Суперлиги. Впереди него расположились лишь нападающий Мешак Элиа из «Янг Бойз» (7,5 млн евро) и атакующий полузащитник Симоне Пафунди из «Лозанны» (10 млн евро).

Антон Миранчук 20min.ch

Президент «Сьона» Кристиан Константин высоко ценит игровые возможности россиянина и заявляет, что пришло время Антону показать талант Западной Европе. Он верит, что Миранчук принесет команде много пользы и вернет ее на прежние вершины.

Полученный десятый номер доказывает, что на 28-летнего полузащитника делают ставку, как ключевого игрока.

В текущей кампании тренер «Сьона» Дидье Толо экспериментирует с тактическими расстановками, сменив уже три схемы (4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1). Если говорить о применении Миранчука, то наиболее комфортно он себя чувствует на позиции под нападающим.

Также россиянин может закрыть фланги в последней трети поля, сыграв левого либо правого вингера. Антону по силам стать главным дирижером команды, который будет задавать вектор атакам и регулировать игровой темп швейцарцев.

Одной из главных целей как «Сьона», так и Миранчука является возвращение в еврокубки. Вышеназванный дуэт успел соскучиться по матчам на международной арене, возможно, им вместе удастся услышать гимн Лиги чемпионов на домашней арене «Де Турбийон».

«Сьон» fcsion.ch

Антон не первый россиянин, кто приехал выступать за «Сьон». Ранее этот маршрут проделали голкипер Антон Митрюшкин (защищал цвета клуба с 2016 по 2020 годы) и нападающий Александр Маслов (играл за швейцарцев на стыке веков).

Вот только оба вышеназванных исполнителя так и не стали звездами в Швейцарии. Может быть Миранчуку удастся покорить сердца местной публики и стать культовой фигурой для «Сьона».