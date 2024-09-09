Трансферный дайджест. 3 — 9 сентября

Джонатан Давид

«Лилль», нападающий, 24 года

Этот форвард уже несколько лет является лидером «Лилля» в атаке. Давид забил уже много голов, а сейчас нападающий может сменить клубную прописку, им интересуются топ-клубы.

По данным Football Italia, «Ювентус» и «Интер» планирует бесплатно подписать форварда в 2025-м году. Уже в январе клубы сделают предложение игроку.

Джонатан Давид globallookpress.com

Ранее «Наполи», «Рома», «Астон Вилла» и «Атлетико» интересовались Давидом, но сделка не состоилась из-за высоких требований агента футболиста.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 50 млн. евро.

В прошедшем сезоне Давид провел за «Лилль» 34 матча в рамках Лиги 1, забил 19 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Давид перейдет в «Ювентус» или «Интер» после окончания действующего контракта с «Лиллем».

Джонатан Та

«Байер», защитник, 28 лет

Лидер обороны леверкузенской команды заявил о том, что покинет «Байер» следующим летом. Та вполне может перейти в другой топ-клуб Европы, уже есть претенденты.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» планирует подписать защитника «Байера» следующим летом. Дело в том, что «сине-гранатовые» хотят подписать Та бесплатно.

Джонатан Та globallookpress.com

Летом этого года «Байер» планировал продать защитника, но ему не успели найти замену. До 2025-го года руководство немецкого клуба будет рассматривать разные варианты на позицию Та.

Действующий контракт защитника с «Байером» заканчивается летом 2025-го года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока — 30 млн. евро.

В нынешнем сезоне Та провел за «Байер» 3 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Та перейдет в «Барселону».

Родри

«Манчестер Сити», полузащитник, 28 лет

Испанец считается одним из лучших опорных полузащитников в Европе. Родри претендует на «Золотой мяч» и регулярно завоевывает титулы. Неожиданно, но полузащитник может сменить команду.

По информации As, руководство «Реала» планирует подписать Родри в 2025-м году. В мадридском клубе считают полузащитника приоритетной трансферной целью.

Дело в том, что Родри родился в Мадриде, именно этим могут воспользоваться боссы «Реала». В мадридском клубе видят в испанце замену Тони Кроосу, который этим летом завершил карьеру.

Действующий контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027-го года. Уже в следующем году у полузащитника будет 2 выбора — продлить контракт с «горожанами» или переехать в «Реал».

Родри globallookpress.com

В прошедшем сезоне Родри провел за «Манчестер Сити» 42 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 11 голевых передач.

Наш прогноз: Родри останется в «Манчестер Сити» и продлит контракт с клубом.

Адриен Рабьо

Полузащитник, 29 лет

В прошлом сезоне футболист выступал за «Ювентус», этим летом Рабьо и руководство туринского клуба решили не продлевать контракт. Сейчас полузащитник находится без клуба.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» надеется подписать Рабьо в ближайшее время. У «сине-гранатовых» большое количество травмированных на позиции полузащиты — Гави, Марк Берналь и Френки де Йонг.

Адриен Рабьо globallookpress.com

Переговоры проходят довольно тяжело, ведь стороны не могут договориться по поводу зарплаты. Рабьо требует зарплату 10 млн. евро в год, именно по этому футболист до сих пор находится без клуба.

После того, как полузащитник стал свободным агентом им интересовались — «Милан», «Галатасарай», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Интер», «Атлетико», «Реал» и саудовский «Аль-Наср».

В прошедшем сезоне Рабьо провел за «Ювентус» 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Рабьо может и не подписать контракт ни с одним клубом до конца года. Если полузащитник снизит свои требования по зарплате, то станет игроком «Барселоны».

Мирлинд Даку

«Рубин», нападающий, 26 лет

Один из лучших бомбардиров на старте нынешнего сезона российской Премьер-лиги привлек внимание нескольких клубов из верхней части турнирной таблицы.

Как сообщает журналист Иван Карпов, «Спартак» и «Краснодар» ведут борьбу за подписание Даку в ближайшее время.

Сейчас «красно-белые» активно ищут нападающего, в клуб отказался переходить форвард «Краснодара» Джон Кордоба. После этого «Спартак» нацелился на Даку.

«Краснодар» и «красно-белые» готовы заплатить за трансфер нападающего 10 млн. евро. В «Рубине» не хотят продавать Даку в ближайшее время.

Мирлинд Даку globallookpress.com

В нынешнем сезоне нападающий провел 7 матчей за казанскую команду в РПЛ, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. Даку занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

Наш прогноз: Даку останется в «Рубине».

Филип Костич

«Ювентус», полузащитник, 31 год

Этого футболиста не включили в заявку на Лигу чемпионов этого сезона. Костич, вероятно, покинет «Ювентус».

Прогнозы и ставки на футбол

По информации Tuttosport, полузащитник готов перейти в «Галатасарай», подписав контракт с клубом до лета 2027-го года. Турецкий клуб должен заплатит 8 млн. евро за этот трансфер.

Костич отказался переходить этим летом в «Спартак», «Айнтрахт», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон».

Действующий контракт полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026- го года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 6.50 млн. евро.

Филип Костич globallookpress.com

В прошедшем сезоне Костич провел за «Ювентус» 29 матчей в рамках Серии А и отметился 4 голевыми передачами.

Наш прогноз: Костич стал игроком «Галатасарая».